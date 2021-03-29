　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

文旦柚多介殼蟲！花蓮邀外銷商超前部署　避免鳯梨事件重演

▲▼文旦柚多介殼蟲！花蓮邀外銷商超前部署 避免鳯梨事件再重演

文旦柚多介殼蟲！花蓮邀外銷商超前部署 避免鳯梨事件再重演。

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府日前主動邀請外銷商來到花蓮，和文旦柚產區農會共同討論今年全球文旦柚市場布局，並商議如何推動今年外銷計畫，積極凝聚外銷商與農會之間的共識。

長期以來，花蓮縣政府都著重在農特產品品質優化及行銷，因此今年超前部署，提早在三月辦理文旦柚的外銷商座談會，並邀請在地農會一同討論今年度外銷事宜。

會中業者紛紛提出建議，主要希望縣府在果品檢疫及集貨出裝能夠多加協助，其中外銷商張經理表示：「大陸方面對於防檢近年越加嚴格，文旦柚常有的介殼蟲及疫病在過海關時常以較精密的儀器檢測，如生產端篩果沒有做好被檢測到病蟲，整櫃被退回損失極大」；縣府承諾，會與在地農會研擬辦法，並商討如何拓展各國市場以防過度依賴單一市場，避免三月初鳳梨事件重演在文旦柚上。

▲▼文旦柚多介殼蟲！花蓮邀外銷商超前部署 避免鳯梨事件再重演

外銷文化協會播磨憲治先生也提到：「花蓮農產品品質優良，在日本不管是香蕉亦或是文旦柚皆有不錯的口碑，惟日本市場對於花蓮的認知太少，有些人甚至不知道花蓮在台灣，對於農特產如何在國外市場開拓，應先思考如何讓民眾認知花蓮農特產，再進行行銷」。農業處長吳昆儒回應，規劃日文等外文介面的農產品行銷網頁，是農業處後續將著手規劃的工作，以為花蓮農產品積極開拓日本等海外市場。

農業處長吳昆儒說明，縣長徐榛蔚極為重視花蓮農產品在國際市場的推廣，尤其國際展覽做為和當地貿易市場接觸的敲門磚，更是農業處努力參與的年度重要任務，今年已參與3月9日到12日的日本東京食品展，年底國內的南港食品展也在布局中，期望透過農產品推廣，讓「慢·精品·花蓮」，成為深烙於國際的花蓮印象。

►腦公！你不可以賴帳喔

ET快訊
快訊／救援重大進展！長賜號「接近擺正」轉向脫離岸邊
回憶接「長賜號任務」第一時間　怪手司機苦笑：到了才知被騙
損失上千億！長賜號讓日網友怒「台灣最壞」　他專業文打臉
才華夫成植物人留2兒　她照顧11年決定放手：我怎會把你搞成這

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

草屯青商會組隊「拭鏡」　盼提升交通安全並打造永續城市

竊賊失風竟刺死屋主兒！桃警24小時內緝凶　鄭文燦頒獎表揚

婦人貧血竟因大腸癌　南投縣補助65歲以上長者無痛腸鏡檢查

文旦柚多介殼蟲！花蓮邀外銷商超前部署　避免鳯梨事件重演

宜蘭綠博登場　徐榛蔚、林姿妙推銷「花木蘭」三縣之美

獅子會300G2區CPR+AED急救訓練後　魏淑蓮：未來交接多個人偶

「社工日」前夕　桃園表揚2021年度績優社工暨社政人員

桃園男闖屋搶劫刺死屋主兒！　有逃亡滅證之虞遭聲請羈押

嘉義驚見樂高積木彩色校舍　網：打卡新熱點超美　

日月潭底「噁爛垃圾山」露出見光！居民受不了　上百人淨潭撿1噸

家人過世吃素外送卻來葷鹹酥雞 民眾咬肉絲哽咽：店家害我破戒

超ㄎㄧㄤ！路人神走位「卡待轉區」　騎士找嘸位傻眼：小姐...妳車勒XD

漲潮已過！長賜號脫淺希望落空 船身懸兩岸...專家憂「恐裂成2段」

霸道婦買水果「逆向違停」被開單　超狂嗆警：老娘錢多給你開到爽

高雄女騎士車頭燈改LED未登記　睜大雙眼無法置信：我已經換3年

日月潭水位退陳年垃圾怵目驚心　居民：現在不清50年後才要清？

反鎖房外不敢讓老婆大人知道！　阿公趁她出門「趕快敲爆」換新鎖

周杰倫狂催林俊傑「蹦出小JJ」　王嘉爾祝「不要太傷心」：因為我不在...

陳芳語幫男友擠痘「可以開副業了」　林利豪開口「她秒合音」好好聽！

劉若英隔6年發片被阿信虧「打混」　「妳又不是五月天」...她反嗆：你交歌快一點！

草屯青商會組隊「拭鏡」　盼提升交通安全並打造永續城市

竊賊失風竟刺死屋主兒！桃警24小時內緝凶　鄭文燦頒獎表揚

婦人貧血竟因大腸癌　南投縣補助65歲以上長者無痛腸鏡檢查

文旦柚多介殼蟲！花蓮邀外銷商超前部署　避免鳯梨事件重演

宜蘭綠博登場　徐榛蔚、林姿妙推銷「花木蘭」三縣之美

獅子會300G2區CPR+AED急救訓練後　魏淑蓮：未來交接多個人偶

「社工日」前夕　桃園表揚2021年度績優社工暨社政人員

桃園男闖屋搶劫刺死屋主兒！　有逃亡滅證之虞遭聲請羈押

嘉義驚見樂高積木彩色校舍　網：打卡新熱點超美　

日月潭底「噁爛垃圾山」露出見光！居民受不了　上百人淨潭撿1噸

國發基金扶植「瀚薪卻變中國公司」　龔明鑫：將調查是否有相同案例

快訊／長賜號救援重大進展！　船身明顯移動「接近擺正」

燦烈今天軍營報到：不要擔心我！　下個月EXO伯賢跟著入伍

太陽「書僮」狂砍35分　延長賽力壓黃蜂收2連勝

峮峮「6秒上下晃動」運動片瘋傳！真實身材曝…網：看30次正常嗎

嘉義透天宅暗夜大火！她站3樓陽台求救　急喊：老仔還在裡面

草屯青商會組隊「拭鏡」　盼提升交通安全並打造永續城市

SEMI智慧儲能委員會正式成立　看好市場規模百倍成長

陳時中曝疫苗採購壓力大　陳玉珍籲堅強：調閱小組是你的後盾

張育成名列印地安人開幕戰名單　被定為工具人

6小時不斷電性愛！ 土城9男「無奈」被2阿姨榨乾

地方熱門新聞

日月潭底垃圾山露出！百人淨潭

乾旱奇景！彰化這口井300年水沒斷

育人國小打造彩色積木校園　

桃園男由偷變搶 刺死屋主兒

獅子會300G2區急救訓練後　交接多個人偶

桃園表揚2021年度　績優社工暨社政人員

台南蘇大媽抗告變免囚　南檢：下周執行程序繼續走

嘉義縣市首座樂齡健身房啟用

彰化和美「馬路漏水5天」　家門前成小河流

1歲娃反鎖高溫車內嚎啕大哭警消搶救

生前疑遭霸凌　台中男科大生墜樓身亡….校方回應了

鬱女與家人口角病發持刀欲自殘跳樓警消送醫

太魯閣2步道施工將施工封閉　為期近一個月

苗鯉魚潭庫底草原重現　水位創新低

更多熱門

相關新聞

台灣鳳梨發現介殼蟲　陳吉仲：無政治因素

台灣鳳梨發現介殼蟲　陳吉仲：無政治因素

中國大陸自3月起暫停進口台灣鳳梨，日前卻又通報我方有5批鳳梨不合格，檢出菝葜黑圓盾介殼蟲。對此，農委會主委陳吉仲23日表示，農委會認為這是一個單純的防檢疫議題，不像之前有所謂的政治訂單，或者有外界的政治因素介入。

台灣鳳梨有介殼蟲　陳吉仲：有史以來很少發現

台灣鳳梨有介殼蟲　陳吉仲：有史以來很少發現

陸方稱28批鳳梨不合格沒改善　農委會回應了

陸方稱28批鳳梨不合格沒改善　農委會回應了

介殼蟲影響釋迦外銷　台東補助購置強力空壓機

介殼蟲影響釋迦外銷　台東補助購置強力空壓機

台東鳳梨在地加工挺果農　釋迦「有害生物」零檢出

台東鳳梨在地加工挺果農　釋迦「有害生物」零檢出

關鍵字：

文旦柚介殼蟲外銷商超前部署鳯梨事件重演

讀者迴響

熱門新聞

寫5星送奶酪！高中生離開刪除　店家公布校名遭出征

男生多矮沒市場？台女曝分水嶺！

妻子拒絕性愛！丈夫討拍慘被砲轟

愛莉莎莎低潮1個月　最慘收入歸零

日月潭底垃圾山露出！百人淨潭

人類6年內絕種！唯一倖存者曝2027年街景

直擊《全明星》正妹經理當街被熊抱

狗狗關車烤3HR　獲救反應逗笑警

咸素媛被爆大陸豪宅假的、找婆婆演戲　退出《妻子味道》

百萬正妹網紅「零修圖」訪談曝光！忠實粉看到結巴

廂型車迴轉遭撞！機車騎士0肇責

下半身好重！醒來見貓抱小JJ睡翻

HUGO BOSS硬起來！改聲明「不用新疆棉」

21歲「BMW老大7」還敢賣200萬

跑到「不熟同學」家躲雨　小四女長大才想起超詭異

更多

最夯影音

更多
家人過世吃素外送卻來葷鹹酥雞 民眾咬肉絲哽咽：店家害我破戒

家人過世吃素外送卻來葷鹹酥雞 民眾咬肉絲哽咽：店家害我破戒
超ㄎㄧㄤ！路人神走位「卡待轉區」　騎士找嘸位傻眼：小姐...妳車勒XD

超ㄎㄧㄤ！路人神走位「卡待轉區」　騎士找嘸位傻眼：小姐...妳車勒XD

漲潮已過！長賜號脫淺希望落空 船身懸兩岸...專家憂「恐裂成2段」

漲潮已過！長賜號脫淺希望落空 船身懸兩岸...專家憂「恐裂成2段」

霸道婦買水果「逆向違停」被開單　超狂嗆警：老娘錢多給你開到爽

霸道婦買水果「逆向違停」被開單　超狂嗆警：老娘錢多給你開到爽

高雄女騎士車頭燈改LED未登記　睜大雙眼無法置信：我已經換3年

高雄女騎士車頭燈改LED未登記　睜大雙眼無法置信：我已經換3年

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面