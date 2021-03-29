文旦柚多介殼蟲！花蓮邀外銷商超前部署　避免鳯梨事件重演

▲文旦柚多介殼蟲！花蓮邀外銷商超前部署 避免鳯梨事件再重演。

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府日前主動邀請外銷商來到花蓮，和文旦柚產區農會共同討論今年全球文旦柚市場布局，並商議如何推動今年外銷計畫，積極凝聚外銷商與農會之間的共識。

長期以來，花蓮縣政府都著重在農特產品品質優化及行銷，因此今年超前部署，提早在三月辦理文旦柚的外銷商座談會，並邀請在地農會一同討論今年度外銷事宜。

會中業者紛紛提出建議，主要希望縣府在果品檢疫及集貨出裝能夠多加協助，其中外銷商張經理表示：「大陸方面對於防檢近年越加嚴格，文旦柚常有的介殼蟲及疫病在過海關時常以較精密的儀器檢測，如生產端篩果沒有做好被檢測到病蟲，整櫃被退回損失極大」；縣府承諾，會與在地農會研擬辦法，並商討如何拓展各國市場以防過度依賴單一市場，避免三月初鳳梨事件重演在文旦柚上。

外銷文化協會播磨憲治先生也提到：「花蓮農產品品質優良，在日本不管是香蕉亦或是文旦柚皆有不錯的口碑，惟日本市場對於花蓮的認知太少，有些人甚至不知道花蓮在台灣，對於農特產如何在國外市場開拓，應先思考如何讓民眾認知花蓮農特產，再進行行銷」。農業處長吳昆儒回應，規劃日文等外文介面的農產品行銷網頁，是農業處後續將著手規劃的工作，以為花蓮農產品積極開拓日本等海外市場。

農業處長吳昆儒說明，縣長徐榛蔚極為重視花蓮農產品在國際市場的推廣，尤其國際展覽做為和當地貿易市場接觸的敲門磚，更是農業處努力參與的年度重要任務，今年已參與3月9日到12日的日本東京食品展，年底國內的南港食品展也在布局中，期望透過農產品推廣，讓「慢·精品·花蓮」，成為深烙於國際的花蓮印象。

►腦公！你不可以賴帳喔