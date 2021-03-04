關鍵報告：法國上萬名兒童曾遭天主教神職人員性侵

▲「法國教會性侵獨立調查委員會」主席馬克索夫。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

「今日俄羅斯」(RT)電視台周二( 2日)報導，「法國教會性侵獨立調查委員「今會」(CIASE)的初步報告顯示，自20世紀50年代以來，法國至少有1萬名兒童遭到該國天主教會神職人員和其他官員的性侵。

該委員會主席馬克索夫(Jean-Marc Sauve)告訴法新社說。「這個數字可能至少是1萬人」。他補充說，調查人員之前提出的數字「肯定被低估了」。

該委員會由22名法律專家、醫生、歷史學家、社會學家和神學家組成，是法國天主教會在2018年成立的。在此之前，法國爆出一連串震驚全國的神職人員性侵醜聞。

2020年6月時，該委員會透露，曾遭法國天主教會性侵的兒童人數可能達到3000人。而且在過去幾十年裡，至少有1500名神職人員和教會官員涉案。上述數字大多是基於自2019年以來該委員會透過一個特殊平台收集到的證詞。現在，索夫認為這些證詞「已無法能涵蓋所有案件」。

調查人員目前已經收集到大約6500份同類的證詞，同時還調查了性侵童事件受害者的死亡數據，以及透過研究多個教區的教會檔案來尋找那些選擇不發聲的人的資訊。

索夫承認：「在一些天主教機構和宗教團體中存在著真正的系統性性侵」。但他補充說，「系統性」性侵的案件數量很少，在調查人員所知的事件總數中，占比「極徵」。

索夫表示，周二公布的數據仍然只是初步資料，未來將會更加「精確」。該委員會預計將在2021年9月底或10月初提交最終報告。

2018年時，一群法國天主教徒即呼籲由法國議會而並非由教會本身成立一個調查委員會、對神職人員的不當行為進行調查，他們引述了澳洲、愛爾蘭和美國賓夕法尼亞州的案例。這些地方成立了類似機構。預計該委員會將在最終報告中提出一系列建議，包括對受害者的賠償。

不過，法國媒體報導，法國天主教會不會等待該委員會的最終報告，預計可能最早會在3月底舉行的下次教會會議上就經濟賠償作出決定。