白色「陰莖魚」海底悠游照曝光！　網友猛歪樓：電池掉旁邊啦

▲白色「陰莖魚」屬於「鰓曳動物門」（Priapulida）。（圖／翻攝自Facebook／Josie Jones）



記者張方瑀／綜合外電報導

澳洲自由潛水員瓊斯（Josie Jones）日前在海中發現一種奇妙生物，牠長相酷似男性生殖器，讓她立刻將「海洋陰莖」的照片po到臉書社團分享，網友也紛紛歪樓表示，「長得也太像情趣用品」、「電池是不是掉在旁邊了？」

根據《紐約郵報》、《太陽報》報導，現年48歲的瓊斯在洲維多利亞州（Victoria）附近海域潛水時，意外拍到「陰莖魚」在海底悠游的模樣，她也忍不住將照片上傳的臉書社團和網友分享，網友也紛紛開玩笑表示，「看來有些海洋動物會很開心」、「大自然也是有性需求的」，更有人覺得牠就像情趣用品，「電池是不是掉在旁邊了？」

So I shared this yesterday on request to marine research. It seems to bring a lot of happiness 由 Josie Jones 發佈於 2021年2月22日 星期一

事實上，這種陰莖狀的生物屬於「鰓曳動物門」（Priapulida）是種相當古老的生物，大概可追溯到5億年前；牠的體長從8公分到40公分不等，常以海底的小蠕蟲為食，在世界各地的淺海處都能發現蹤跡，目前約有20多個不同種類。

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