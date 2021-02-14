解放軍攻台靠新轟-20？　軍事專家：可獵殺防空部隊

▲央視軍事節目疑似預告「轟-20新型隱形轟炸機」即將曝光（圖／翻攝 央視）

文／中評社

央視《軍事科技》節目上個月播放2020年新型的武器裝備，節目最後故意留下一個畫面，許多軍事迷都認為，這是在暗示，最新「轟-20轟炸機」在2021年可能正式見面。之前，美媒也曾質疑，解放軍尚未正式公開的轟-20新型隱形轟炸機沒有傳說中強大，不太可能攜帶45噸炸彈飛越整個太平洋到達美國本土。不過，有軍事專家分析，轟-20對台造成一定威脅，很可能飛越台灣或殲滅「台防空部隊。」

美國《福布斯》網站1月28日發表文章稱，解放軍未來的隱形轟炸機能夠在台灣的防禦體系中清理出一條通路。文章稱，解放軍空軍最近在1月23日向世界展示了其戰爭計劃的一角，派出了八架轟-6K轟炸機對台灣西南的所謂「防空識別區」進行飛越。

但是轟-6轟炸機是蘇聯在1950年代設計的圖-16轟炸機的變體。它們很大，很慢，不隱身，而且面對現代的防空系統非常脆弱。這有助於解釋為什麼北京正在研發一種新型隱形轟炸機。新的轟-20轟炸機可能類似於美國的B-2隱形轟炸機，可以為較舊的轟-6轟炸機掃清道路。

在戰時，龐大的轟-6轟炸機隊能夠發射精確制導彈藥，瞄准台灣的軍事基地和部隊。但這只會發生在它們安全之後。戰機專家安德烈亞斯·魯普雷希特表示，「轟-6轟炸機只會在敵方防空能力被消除或者至少受到嚴重破壞之後才會出現。」

為了在戰爭的初期壓制台軍的防空系統，解放軍火箭軍能夠向台空軍基地和地對空導彈部隊發射數百枚彈道導彈。但是有一個問題。弗吉尼亞州「049計劃」研究所的軍事專家伊恩·伊斯頓說，「用裝備常規彈頭的彈道導彈投送一噸或更少的戰鬥部是非常昂貴的方法。使用彈道導彈你只有一次射擊的機會，無論它是否命中目標，它都損耗掉了。」

伊斯頓說，「隱形轟炸機可以讓解放軍一波又一波地發動攻擊，每架戰略轟炸機能夠發射的彈藥超過一整個解放軍導彈旅所能投擲的彈藥量，並且這樣的方式可以提供更大的戰術靈活性和精度。」

▲大陸網路盛傳轟-20新型隱形轟炸機模型。（圖／翻攝 中國航空工業）

目前尚不清楚轟-20何時開始服役。中國媒體直到最近才開始用這款轟炸機的輪廓來吸引觀眾。未來，一小隊轟-20就能夠替代中國人民解放軍火箭軍的彈道導彈，起到壓制敵方防禦體系的作用。解放軍的隱形轟炸機可能飛越台灣，打擊飛機場並獵殺防空部隊。

伊斯頓解釋，「與大陸目前庫存的導彈不同，未來的隱形轟炸機可能會在台灣上空徘徊，一次就可以花幾個小時獵殺在地面上的目標。」在轟-20壓制台軍的防空力量之後，更多的轟-6轟炸機就可以進行攻擊。為了防止這種壓制，台軍及其美國盟友需要投資於反隱身系統，紅外和低頻傳感器可以提供幫助。

伊斯頓建議，台灣準備攻擊大陸的轟-20基地。「抵抗隱形轟炸機最好的方式是進攻，使機場的跑道布滿彈坑，並在這些轟炸機最脆弱時將它們摧毀在地面上。

伊斯頓說，台灣需要部署大量能夠深入大陸領空的遠程巡航導彈。台灣的「雄風-2E巡航導彈也許能夠做到這一點，台灣軍方可能已經擁有保密的更遠程的導彈。但它們的數量似乎很少。」