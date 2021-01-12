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苗栗掩埋場試運轉！劉政鴻「肉身抗怪手」嗆：把我輾過去啊

▲▼苗栗掩埋場試運轉！劉政鴻「肉身抗怪手」嗆：把我輾過去啊。（圖／翻攝反坤輿事業廢棄物掩埋場自救會臉書）

▲苗栗掩埋場試運轉，在地居民與業者爆發衝突。（圖／翻攝反坤輿事業廢棄物掩埋場自救會臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

苗栗縣造橋鄉事業廢棄物掩埋場2020年獲得試運轉許可，但地方卻非常反彈，業者12日出動怪手到場傾倒，與抗議的鄉親直接爆發衝突。其中，國民黨前苗栗縣長劉政鴻也現身阻止，擋在怪手前對業者大喊「不然把我輾過去啊！」

「怎可做這種害子害孫的事！」劉政鴻12日與造橋鄉長黃天貴、鄉代會主席陳裕福及10名包含藍綠陣營縣議到場，除了聲援自救會鄉親之外，也與業者嗆聲，決定支持抗爭到縣府撤銷試運轉計畫。

據了解，業者2002年取得苗栗縣府文件許可並完成興建工程，2005年提出試運轉計畫，但2011年因聯外道路問題遭縣府駁回，直到2019年再送時都因未提出合理說明而遭退回，但事後申請資料補正，因此合法獲准試運轉計畫90日，預計將全國8000多頓的事業廢棄物集中掩埋。

▲▼前苗栗縣長劉政鴻重砲猛轟總統蔡英文的同婚政策。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲前苗栗縣長劉政鴻擋在怪手前大喊「不然把我輾過去啊！」。（圖／記者黃孟珍翻攝）

當地居民不滿被設置事業廢棄物掩埋場，讓龍昇村及後龍鎮等區的山水受影響，直接在掩埋場附近搭帳棚長期抗爭，還自組反事業廢棄物掩埋場自救會。

豈料，業者12日下午開著怪手進場，被自助會的民眾阻攔，雙方爆發嚴重口角，直到助陣支持的劉政鴻大喊「不然把我輾過去啊！」才讓業者放棄，將怪手駛離，但業者的律師也揚言提告。

苗栗縣府環保局表示，業者原缺失補正後，核准90日可處理8223.7公噸的試運轉計畫，業者試運轉時會由環保局依空氣、噪音振動、地面水、地下水等環境監測項目嚴格稽查檢測，並找專家、學者現場勘驗，作為後續的參考，以此避免影響環境。

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