光華國小三代同堂共植老樹賦予新生命　教育孩子珍惜大地

▲光華國小再造老樹風華 ，三代同堂共植樹 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

光華國小歡慶68周年校慶，同時辦理老樹新生活動，參與植樹的人員中，有不少是三代同堂的畫面，45年前擔任舞獅教練同時也參與種老樹的鄭崑甲感性表示，「這些老樹是我小時候的回憶，看到老樹重新找到新的生活方式，讓我感動也感恩」，光華國小透過老樹新生活動，教育孩子感受大地的珍貴，也串起三代之間共同的回憶，讓熱鬧的校慶活動，增添更多的人文及教育氣息。場面相當溫馨。



光華校友同時也曾擔任會長的葉澄岳表示，當時的黑板樹是在民國64年左右由當時的朱玉貴校長在當時操場及圍牆完工後，帶領全校師生共同栽種，想不到在歷經45年之後，黑板樹的樹根已經危害到校舍圍牆甚至有可能倒塌。

光華國小為了解決這樣的問題，去年開始進行老樹新生三部曲的規畫，首部曲是教育（環境教育及感恩教育）；二部曲是溝通，與歷任會長及社區家長開會討論，決定以老樹新生的想法，邀請歷任會長及全校師生共同種下新樹，代表著薪火相傳，同時也將所有校友的回憶能夠繼續保留；而今天的活動是第三部曲：也就是新生，向林務局申請符合光華校地的原生樹種栽種，讓這些新生命能夠繼續照顧光華國小未來的孩子。

參與本次老樹新生的葉澄岳會長表示，大家對於學校都有很深的情感，尤其是這些樹都有我們共同的回憶，但是了解到目前的狀況，我們愛老樹但更愛光華，因此我們願意一起共同將老樹找到新的生命模式。

校友許明航先生表示，爸媽都是光華人，他也是光華的畢業生，孩子目前也在光華國小讀幼兒園，對於學校的感情很深，看到學校有更好的樣貌及學習環境，很高興也一定支持。

光華國小68周年校慶除了有老樹新生三代同堂的活動之外，本次還結合縣府推廣的食農教育，讓親師生共同體驗縣政府用心製作的食農闖關教具，同時也培養學生能夠真正落實感恩土地、感謝農民及感謝食物。



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