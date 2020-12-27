　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

光華國小三代同堂共植老樹賦予新生命　教育孩子珍惜大地

▲▼ 光華再造老樹風華 三代同堂共植幸福未來 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲光華國小再造老樹風華 ，三代同堂共植樹 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

光華國小歡慶68周年校慶，同時辦理老樹新生活動，參與植樹的人員中，有不少是三代同堂的畫面，45年前擔任舞獅教練同時也參與種老樹的鄭崑甲感性表示，「這些老樹是我小時候的回憶，看到老樹重新找到新的生活方式，讓我感動也感恩」，光華國小透過老樹新生活動，教育孩子感受大地的珍貴，也串起三代之間共同的回憶，讓熱鬧的校慶活動，增添更多的人文及教育氣息。場面相當溫馨。


光華校友同時也曾擔任會長的葉澄岳表示，當時的黑板樹是在民國64年左右由當時的朱玉貴校長在當時操場及圍牆完工後，帶領全校師生共同栽種，想不到在歷經45年之後，黑板樹的樹根已經危害到校舍圍牆甚至有可能倒塌。

▲▼ 光華再造老樹風華 三代同堂共植幸福未來 。（圖／記者翁伊森翻攝）

光華國小為了解決這樣的問題，去年開始進行老樹新生三部曲的規畫，首部曲是教育（環境教育及感恩教育）；二部曲是溝通，與歷任會長及社區家長開會討論，決定以老樹新生的想法，邀請歷任會長及全校師生共同種下新樹，代表著薪火相傳，同時也將所有校友的回憶能夠繼續保留；而今天的活動是第三部曲：也就是新生，向林務局申請符合光華校地的原生樹種栽種，讓這些新生命能夠繼續照顧光華國小未來的孩子。

參與本次老樹新生的葉澄岳會長表示，大家對於學校都有很深的情感，尤其是這些樹都有我們共同的回憶，但是了解到目前的狀況，我們愛老樹但更愛光華，因此我們願意一起共同將老樹找到新的生命模式。

校友許明航先生表示，爸媽都是光華人，他也是光華的畢業生，孩子目前也在光華國小讀幼兒園，對於學校的感情很深，看到學校有更好的樣貌及學習環境，很高興也一定支持。

▲▼ 光華再造老樹風華 三代同堂共植幸福未來 。（圖／記者翁伊森翻攝）

光華國小68周年校慶除了有老樹新生三代同堂的活動之外，本次還結合縣府推廣的食農教育，讓親師生共同體驗縣政府用心製作的食農闖關教具，同時也培養學生能夠真正落實感恩土地、感謝農民及感謝食物。


►勝過高鐵撿到3百萬的快感 

ET快訊
國光客運副董王應傑愛子猝逝　39歲王怡中突昏倒不治
「排球天使女神」宣布結婚！　老公身分超狂
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2020龍崎空山祭熱鬧開幕　黃偉哲邀請大家感受台南藝術文化底蘊

搶搭振興卷末班車　承億文旅推擲骰子現折房價

嘉縣萬人假牙裝置成果展　106歲阿嬤大口吃雞腿

電算機統一發票2021年起停用　導入電子發票是最佳選擇

一貫道感恩大會　8語言線上直播84國200多個城市共同見證

嘉市推廣多元族群文化　原民嘉年華輔仁中學登場　

頂六國小85周年校慶　5000校友投入社會各階層服務

嘉義縣推動「社區藥局藥事照護」　新增阿里山據點

嘉義市將才工場 、美術館月影潭心　榮獲台灣景觀大賞

嘉義縣回收5324公噸資源回收　效益超過2000萬

少時太妍、VIXX RAVI驚爆熱戀中！　聖誕節約會被拍

台中騎士夜闖國道遭輾淪「屍塊」信用卡曝身分3駕駛報案受調查

日本鎖國！禁止外國人入境　直到2021年1月底為止

魏如萱唱一半Lulu中空裝衝出來　見鬼鬼dancer驚：我看到他們下面

梁靜茹《分手快樂》開口忍不住哭了..　小巨蛋全場合唱！她鞠躬道謝

早起曬衣！驚見老公躲陽台吸貓　臉埋毛毛肚裡...她愣：在幹嘛啦

27日涼爽舒適北東有短暫降雨　寒流周三報到「跨年凍至10度↓」

台南機車騎士「一路左切」遭撞飛5米　送醫搶救不治

華航全機127人入境！1發燒送醫　有疑似症狀4人經採檢屬「輕症」

《鬼滅》原唱LiSA無預警「現身新北」粉叫瘋！中文約定：一定回來

2020龍崎空山祭熱鬧開幕　黃偉哲邀請大家感受台南藝術文化底蘊

搶搭振興卷末班車　承億文旅推擲骰子現折房價

嘉縣萬人假牙裝置成果展　106歲阿嬤大口吃雞腿

電算機統一發票2021年起停用　導入電子發票是最佳選擇

一貫道感恩大會　8語言線上直播84國200多個城市共同見證

嘉市推廣多元族群文化　原民嘉年華輔仁中學登場　

頂六國小85周年校慶　5000校友投入社會各階層服務

嘉義縣推動「社區藥局藥事照護」　新增阿里山據點

嘉義市將才工場 、美術館月影潭心　榮獲台灣景觀大賞

嘉義縣回收5324公噸資源回收　效益超過2000萬

宜蘭鄉間小路驚見「湘西趕屍」！白布一掀嚇壞千人：差點閃尿

快訊／小貨車變換車道「3車撞成一團」　他雙腿骨折受困

日本工藝大師黑木國昭　將嘉義市地標放進玻璃藝術創作

2020龍崎空山祭熱鬧開幕　黃偉哲邀請大家感受台南藝術文化底蘊

8成女生眼霜都塗錯方向！保養5大關鍵要記下　眼尾畫圈很重要　

超胸妹推北台灣10處絕美海景　網友歪樓：沒空欣賞風景啦！

地方熱門新聞

高雄嬤賣菜撐家計！婦偷菜嗆「洗門風」

台南新營鐵道地景公園熱鬧啟用

仁德教官猝死值班台　死因待釐清

頂六國小名校友包含知名按摩椅董座

2020龍崎空山祭熱鬧開幕

電算機統一發票　2021年元旦起停用

嘉縣106歲阿嬤大口吃雞腿

外籍移工「牙痛看診」　醫當場報警

一貫道感恩紀念大會　8種語言線上直播

湯鍋拿來泡腳被自家人拍下PO網　春水堂急滅火

高雄「2021跨百光年」啟航　大港花火再現愛河灣

光華國小三代同堂共植老樹

腳踏車騎士遭後方貨架刺臀

賴清德訪樟之細路　石峎古道嚐美食

更多熱門

相關新聞

光華國小學童體驗科技採椒

光華國小學童體驗科技採椒

光華國小26日結合研揚科技大未來延伸課程，進行戶外踏查。校長陳永昇表示，希望拓展師生的科技視野，也結合學校現有的資源及校訂課程，讓孩子走出戶外，珍愛家鄕。

光華國小魔術捏氣球宣誓防疫

光華國小魔術捏氣球宣誓防疫

開學日敲響防疫戰線　家長：相信學校

開學日敲響防疫戰線　家長：相信學校

竹崎光華國小校長白面鼯鼠上身賀校慶

竹崎光華國小校長白面鼯鼠上身賀校慶

開學校長扮孔子學童摸鱉頭搶出頭

開學校長扮孔子學童摸鱉頭搶出頭

關鍵字：

光華國小老樹新生

讀者迴響

熱門新聞

國光客運副董王應傑39歲愛子猝逝

辛龍「已離開吳宗憲公司」　憲哥不再提他

快訊／華航返台　有症狀暴增至5人

吳宗憲火大「看新聞才知Sandy辦耶誕趴」：不再當盡責父親

梁靜茹唱一半「突情緒崩潰癱地」　哭到站不起來

莎賓娜宣布結婚　老公是電商巨頭

陸網紅「西藏探險王」掉入冰川亡

不爽被太妍、RAVI打臉！　韓媒再曝3天2夜約會片

學霸挖好股　50萬入市滾存2000萬

拾荒婦月收僅3K　火燒2車面臨百萬賠償

陳建州深夜連續道歉4次！

舒淇IG瘋傳！吃飯喝水「口罩別拉到下巴」下場曝

台南廢棄家具工廠全面燃燒

信用卡掉縫隙！店員冷回「只能掛失」總公司回應了

女教練陪睡吸客！顏值身材決定勝負　他買課為「相親」

更多

最夯影音

更多
少時太妍、VIXX RAVI驚爆熱戀中！　聖誕節約會被拍

少時太妍、VIXX RAVI驚爆熱戀中！　聖誕節約會被拍
台中騎士夜闖國道遭輾淪「屍塊」信用卡曝身分3駕駛報案受調查

台中騎士夜闖國道遭輾淪「屍塊」信用卡曝身分3駕駛報案受調查

日本鎖國！禁止外國人入境　直到2021年1月底為止

日本鎖國！禁止外國人入境　直到2021年1月底為止

魏如萱唱一半Lulu中空裝衝出來　見鬼鬼dancer驚：我看到他們下面

魏如萱唱一半Lulu中空裝衝出來　見鬼鬼dancer驚：我看到他們下面

梁靜茹《分手快樂》開口忍不住哭了..　小巨蛋全場合唱！她鞠躬道謝

梁靜茹《分手快樂》開口忍不住哭了..　小巨蛋全場合唱！她鞠躬道謝

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面