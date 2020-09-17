卡達航空拚復飛全球逾85個航點　台灣留學生享40公斤免費託運行李

▲卡達航空。（圖／卡達航空提供）

記者賴文萱／台北報導

卡達航空預計在9月將通航城市數量恢復至疫情前一半以上的水平，每周執行航班量在9月中旬提升至650架次，飛往超過85個目的地。針對台灣留學生搭機需求，卡達也推出可享有40公斤免費行李託運方案，預定北美11個航點另享機票優惠。

自疫情爆發以來，卡達航空的全球航點從未少於30個目的地，其航空網絡覆蓋世界五大洲。9月起，卡達航空也新增包含休斯頓每周4班、加德滿都每周1班、摩加迪休每周3班、費城每周3班以及錫亞爾科特每周3班。



為乘客提供更靈活的旅行選擇，卡達航空也在9月增加飛往熱門城市的航班數量，安卡拉每日一班、巴格達每周11班、巴斯拉每日一班、吉布地每周6班、艾比爾每周11班、胡志明市每日1班、倫敦／希斯洛每日4班、紐約／甘迺迪每日2班、蘇萊曼尼亞每日一班。

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▲卡達航空針對台灣留學生有推出免費40公斤行李託運服務。（圖／卡達航空提供）

卡達航空也為台灣的留學生提供靈活的預訂政策及貼心的獨家禮遇，符合條件的乘客於2020年9月30日前預訂歐洲23個航點的機票，即可享有共40公斤免費託運行李額，預定北美11個航點的機票，可另享機票票價優惠。

為了確保旅客可以安心地計劃旅行，卡達航空已擴展預訂政策，為旅客提供更多選擇。卡達航空將允許無限制的日期更改，並且如果距原始目的地5,000英里以內，旅客可以根據需要多次更改目的地。

對於2020年12月31日之前的旅程，卡達航空將不收取任何票價差額，之後將適用票價規則。

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