超熱夏天回來了！下周「高溫上看37度」　西半部午後有大雨

▲下周天氣炎熱，高溫飆37度。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

太平洋高壓籠罩，未來一周天氣穩定，中央氣象局表示，西半部、東半部山區午後將有局部短暫陣雨，中南部可能出現局部大雨，而花東、恆春半島、南部地區則不定時有零星降雨。另周一到周四間沈降作用明顯，北部氣溫恐飆破37度。

氣象局預報員張承傳表示，未來一周以午後雷雨的天氣型態為主，西半部、東半部山區午後都有局部短暫陣雨，其中中南部可能出現局部大雨。且周二前有水氣通過台灣附近海面，因此花東、恆春半島、南部地區不定時會有零星降雨。

請繼續往下閱讀...

張承傳指出，未來一周氣溫炎熱，各地高溫33到35度，北部因沈降作用明顯，周一到周四溫度較高，高溫可能飆破36到37度。

▲明日西半部午後有雷雨。（圖／記者李毓康攝）

張承傳表示，台灣附近海面目前沒有熱帶擾動出現的跡象，日前在日本南海的熱帶低壓，也已幾乎消散。

臉書專頁「天氣即時預報」表示，周末為典型夏季天氣型態，除高溫外，還需注意午後雷雨，台灣東南方的微弱低壓，也會為台灣帶來少量水氣。

降雨區域包括山區、西半部，雷雨範圍將比前幾天稍擴大，雨勢大多會在傍晚停止，但局部區域可能會持續到剛入夜；花東、恆春半島、蘭嶼、綠島等地，因東風吹拂，稍有水氣，注意少量的陣雨，下雨時間不僅限於午後；澎湖、金門、馬祖地區則多是好天氣。