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名檢劉承武衰淪吸金工具　學霸女兒曝光！是正妹主播

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圖、文／鏡週刊

台北地檢署多年前偵辦東信公司吸金案，查出黃姓董事長是通緝犯，將他關入大牢，當時公司朱姓執行長自稱是受害人，組成自救會並接任董事長，還在群組PO出北檢檢察官劉承武提供法律諮詢的影片，取信其他股東，幫助公司繼續吸金。

檢察官劉承武（中）為吸金案被告朱冠亦（右）提供法律諮詢，引發爭議。（讀者提供）

▲檢察官劉承武（中）為吸金案被告朱冠亦（右）提供法律諮詢，引發爭議。（圖／鏡週刊提供，下同） 

不料，事後北檢查出朱也是共犯，將他起訴，法院4月將朱判刑。受害股東質疑劉違反檢察官倫理、為虎作倀，劉承武則強調遭偷拍、利用，大罵朱：「非善良之輩！」

台北地檢署（圖）查出朱冠亦是吸金共犯，將他起訴，法院今年已將他判刑。

東信國際有機公司多年前被人檢舉違法吸金遭檢調搜索，董事長黃文賢、會計牛素琴、執行長朱冠亦遭起訴，今年4月被依違反《證券交易法》《公司法》等罪名分別判處6年到2年4個月不等徒刑。

吸金案主嫌黃文賢早已遭通緝，卻以假名黃甫發找人頭設立東信公司繼續吸金。（讀者提供）

據本刊調查，黃文賢2007年就因違反《證交法》遭通緝，之後用假名黃甫發在2010年找人頭設立東信公司，由女友牛素琴擔任會計，並找來朱冠亦當執行長，對外宣稱擁有紅外線專利技術，可處理生物性廢棄物、前景看好等理由，販售股票，吸金超過7千萬元，但是股東根本沒拿到錢，最後憤而提出檢舉。

沒想到就在黃文賢通緝犯身分曝光入監服刑後，朱冠亦卻繼續利用東信公司的名義在外行騙，甚至連知名的台北地檢署檢察官劉承武，都意外變成他吸金斂財的工具。

劉承武（左）的女兒劉忻怡（右）目前是新聞台主播，跟父親一樣也算是名公眾人物。（讀者提供）

為了釐清真相，本刊致電劉承武詢問，並將朱冠亦PO在自救會群組、藉以取信受害股東的法律諮詢影片，傳給劉本人確認。劉一開始對朱這個名字完全沒有印象，直到看完影片才告訴本刊，當時他應該是在一個民間協會提供法律諮詢服務，因該協會的姜姓祕書長及工作人員皆有入鏡。

劉承武的女兒劉忻怡目前是新聞台主播，跟父親一樣也算是名公眾人物。（讀者提供）

劉承武告訴本刊：「我只記得當時是提供免費法律諮詢服務，一般來說，都是由發問人陳述被害狀況，我再幫忙找法條，建議對方如何透過法律保障權益，至於朱冠亦是用什麼名義申請諮詢，我真的沒印象，要問協會，但我記得諮詢過程是不能錄影的，這個畫面明顯是偷錄！」

劉承武在多個民間協會提供法律諮詢，主播女兒劉忻怡也常會陪同出席活動。（翻攝桃園市公道正義服務協會官網）

該協會姜姓祕書長則說，朱冠亦當初自稱公司被掏空，想組自救會，所以透過一名潘姓男子介紹來協會諮詢，但因時間久遠，無法確認畫面是誰拍的。

劉承武（右）擁有高知名度，前法務部長邱太三（左）對他也印象深刻。

實際上，劉承武的女兒劉忻怡目前也是新聞台主播，跟父親一樣也算是名公眾人物，對於因為高知名度而遭到吸金案被告利用，劉承武激動地說：「朱冠亦用我的名義招搖撞騙，絕非什麼善良之輩！」他呼籲民眾若遇到類似事件，應詢問對方是透過什麼管道請求法律諮詢，並致電求證，以免被當成冤大頭。

劉承武的女兒劉忻怡目前是新聞台主播，跟父親一樣也算是名公眾人物。（翻攝自臉書新聞美女主播記者俱樂部）

劉承武的女兒劉忻怡目前是新聞台主播，跟父親一樣也算是名公眾人物。（翻攝PTT）


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