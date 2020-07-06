　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

賀錦麗成拜登副手最有力人選！　美媒曝關鍵：維基百科介紹狂改408次

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼拜登與賀錦麗於民主黨初選辯論。（圖／路透）

▲ 拜登與賀錦麗於民主黨初選辯論。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國2020年總統大選將於11月登場，民主黨準總統候選人拜登（Joe Biden）民調持續領先現任總統川普（Donald Trump），搭檔人選受到各界關注。加州參議員賀錦麗（Kamala Harris）目前普遍被指為有力的拜登副手人選，且她的維基百科介紹資料近期被編輯多達408次，讓這番猜測更有說服力。

美國《大西洋》雜誌2016年刊登一篇文章，分析希拉蕊（Hillary Clinton）當年參選時，幾名可能的副手維基百科個人檔案的編輯次數如何暗示最終人選是誰。文中也援引《華盛頓郵報》2008年的報導指出，共和黨的馬侃（John McCain）宣布參選前的幾小時內，副手裴琳（Sarah Palin）的維基頁面被編輯65次以上。

根據調查新聞網站《The Intercept》，Reddit論壇一名網友6月突然想起《大西洋》上述報導，一查發現，賀錦麗的維基檔案過去3周內被修改408次，遠高於其他可能的人選，且多由同一個人編輯。

前喬治亞州州長候選人艾布拉姆斯（Stacey Abrams）的維基檔案同段期間被修改66次，麻州參議員華倫（Elizabeth Warren）有22次，明尼蘇達州參議員克羅布徹（Amy Klobuchar）則只有2次。

《The Intercept》指出，至少有一名維基百科用戶刪除賀錦麗的介紹中「嚴厲打擊犯罪」相關敘述中有爭議的部分，包括她過去擔任檢察官時決定不以詐欺罪名起訴現任財務部長梅努欽（Steve Mnuchin）、大力支持奧蘭治郡一名曾從事不當行為的檢察官，以及她自稱為「進步派檢察官」的言論，都被從介紹中移除。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

►二手票券豐富你的生活～

ET快訊
快訊／執行長正宮首露面！衛生局女輕生亡　她煎熬憔悴回應了
蘇花改第一張龜速罰單！賓士男「太緊張」只開46公里…無照下場
快訊／掀裙當眾裸下體...假Coser妹到案了！派出所製作筆
1280月票搭到「3千元↑」要查旅遊軌跡　柯文哲：資源要合理
快訊／海陸翻艇點水深僅「150公分」　海軍公布致命因素
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

股神巴菲特終於出手　花100億美元收購天然氣資產

5旬婦親眼目睹30歲逆子「一刀斃命」弒父逃逸...15分鐘後兇手兒跳軌自殺

暴雨淹沒熊本養老院「千壽園」　警證實：無生命跡象14人已死亡

南韓5月外國遊客僅6111人「暴跌99.5%」　日本遊客剩45人

香港通過「國安法」...羅冠聰預告「文革上演」：台灣是下個目標

發現前夫中頭獎想復合！　綠帽夫射殺23歲嫩妻...岳母和小姨子也跟著送葬

俄14歲小媽媽「突送急診」生了！幫孩子找「11歲綠帽爸」　謊言後淚藏被性侵

飛機迫降墨西哥立刻起火　機場附近查獲「毒卡車」載有價值1.44億古柯鹼

他分手前妻10年「夜泡性愛俱樂部」　神祕小房巧遇熟悉背影…一轉身讓他秒軟

獨生子染疫亡！父母聽聞打擊太大...幾小時後「不同地點上吊」慘死

蕾媽術前簽放棄急救！　躺病床淚崩告白宥勝：我好愛你

宇宙非常省「一個月電費30塊」　「日記本寫超密麻」曾之喬大傻眼

吃屎哥突強吻法拉利姐　霸氣告白：婷婷我喜歡你

彰化阿公「龜速穿越馬路」倒垃圾　2機車嚇到慘摔...他轉頭看：？？？

被網友取笑...他1年怒減23公斤！　靠「有氧+重訓」成功瘦身成鮮肉

絕景！他空拍沉睡的舊蘇花公路　懸崖峭壁+蔚藍海...網：台灣好美

她親手納棺自己母親「面對死亡」　26歲正妹禮儀師：最可怕的是後悔

3招對付小朋友公共場合發脾氣 嘗試轉換環境、接納孩子的情緒

李紫婷開全麥飆《煎熬》爆哭　火箭少女101改編合唱團歌曲...驚呆全場!!

躲太陽！3警騎車停陰影處未靠邊 民眾怒檢舉：全都冰淇淋做的？

股神巴菲特終於出手　花100億美元收購天然氣資產

5旬婦親眼目睹30歲逆子「一刀斃命」弒父逃逸...15分鐘後兇手兒跳軌自殺

暴雨淹沒熊本養老院「千壽園」　警證實：無生命跡象14人已死亡

南韓5月外國遊客僅6111人「暴跌99.5%」　日本遊客剩45人

香港通過「國安法」...羅冠聰預告「文革上演」：台灣是下個目標

發現前夫中頭獎想復合！　綠帽夫射殺23歲嫩妻...岳母和小姨子也跟著送葬

俄14歲小媽媽「突送急診」生了！幫孩子找「11歲綠帽爸」　謊言後淚藏被性侵

飛機迫降墨西哥立刻起火　機場附近查獲「毒卡車」載有價值1.44億古柯鹼

他分手前妻10年「夜泡性愛俱樂部」　神祕小房巧遇熟悉背影…一轉身讓他秒軟

獨生子染疫亡！父母聽聞打擊太大...幾小時後「不同地點上吊」慘死

陳偉殷提點投球技巧　黃勃睿通過測試盼為父圓夢

關廟4死慘案疑縱火嫌犯畫面曝！「單車把手提袋」成關鍵　右手掌有灼傷痕跡

新iPhone盒裝傳「省充電器」　蘋果問卷透端倪

閎康6月營收年成長16.49%「再創歷史新高」！AI、5G維持量能　半導體需求續增

高捷祭出4大優惠！連結指定帳戶最高回饋50%LINE點數　9天加碼再抽50點

DD52粉紅梅花人氣女孩去超商挖寶⋯最愛泰山冰鎮系列分享酸甜好滋味　

央行6月外匯存底4886億美元續創新高！外匯局長：有進場調節匯率

水深「150公分」釀2陸戰隊員溺斃？　海軍補充：最深達10公尺

七七抗戰週年　台東榮服處關懷抗戰老兵

J聯賽／首輪順利復賽遇東京確診激增　11日起開放5000人進場不變

國際熱門新聞

炸薯條用錯油！74歲嬤煙霧中毒亡

超巨鳥「夾著大魚」在天上飛！眾人驚呆狂猜：那是鯊魚？

英媒：中國可能7年前就知新冠病毒

夫妻玩「裸體摔角」！交疊到一半6歲兒撞見「在幹嘛」

老爸「貼身照顧媳婦」2人直接升格幸福夫妻

35名少男少女裸體開趴　最小13歲！

中獎太開心！　男開車撞死5人

TikTok損失1766億！急信印度：不會把用戶隱私給中國

後院百公斤巨蟒亂竄　還藏50顆蛋

YouTuber街頭實測「3千換點點露出」　正妹0思考直接脫

MLB疫情危機！白襪、國民4球員確診

全球破53萬死！西班牙再爆群聚感染急封城

人死我負責！運將惡意攔救護車...80歲癌婦亡

紅衣女舞者「太撩人」　遭狠踹噴飛

更多熱門

相關新聞

自拍激怒野牛　女被撞飛4.5公尺

自拍激怒野牛　女被撞飛4.5公尺

美國黃石國家公園近來發生野牛(Bison)攻擊人事件，一名女子與野牛合照時慘被撞飛3至4.5公尺高，倒地後短暫陷入昏迷，然而想要起身時又再度被撞倒，後來被救援直升機緊急送醫接受治療，不過悽慘的遭遇不但沒有獲得同情，反而被目擊者認為活該。

煙火射進2樓窗戶　放炮男燒毀自己家

煙火射進2樓窗戶　放炮男燒毀自己家

川普稱年內有疫苗　FDA局長不挺

川普稱年內有疫苗　FDA局長不挺

即／美2飛機「高空相撞」墜湖中

即／美2飛機「高空相撞」墜湖中

美國夜店2死8傷　槍手仍在逃！

美國夜店2死8傷　槍手仍在逃！

關鍵字：

美國大選賀錦麗拜登北美要聞

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

衛生局女員工墜樓　男方現身回應了

假coser妹沒穿內褲！PF32掀裙裸下體吸圍拍

富少夜店撿屍繼母「駕駕駕」！放蕩過程全被拍

孫生媽出獄5天又出事！警方上門關切

幫女大生墮胎！台北醫遭挑斷手腳筋

二伯澳洲打工度假3年「驚人存款曝光」

大牙新婚目睹老公「在家喇舌小三」

衛生局女員工「身體像玩偶」！1539字還原暴行

游錫堃提「中醫改名台醫」！中醫師全聯會回應了

網紅開箱豪宅！驚見「甜笑馬尾妹」　網歪樓...跪求IG

「月賺23800元」39歲人夫：我走路有風

衛生局女員工千字痛訴後亡　3周前剛辦器捐

執行長認外遇！墜樓女「5年前服務畫面」曝光

男友嶺新訓只帶500元　她心急：苦的是我啊

炸薯條用錯油！74歲嬤煙霧中毒亡

更多

最夯影音

更多
蕾媽術前簽放棄急救！　躺病床淚崩告白宥勝：我好愛你

蕾媽術前簽放棄急救！　躺病床淚崩告白宥勝：我好愛你
宇宙非常省「一個月電費30塊」　「日記本寫超密麻」曾之喬大傻眼

宇宙非常省「一個月電費30塊」　「日記本寫超密麻」曾之喬大傻眼

吃屎哥突強吻法拉利姐　霸氣告白：婷婷我喜歡你

吃屎哥突強吻法拉利姐　霸氣告白：婷婷我喜歡你

彰化阿公「龜速穿越馬路」倒垃圾　2機車嚇到慘摔...他轉頭看：？？？

彰化阿公「龜速穿越馬路」倒垃圾　2機車嚇到慘摔...他轉頭看：？？？

被網友取笑...他1年怒減23公斤！　靠「有氧+重訓」成功瘦身成鮮肉

被網友取笑...他1年怒減23公斤！　靠「有氧+重訓」成功瘦身成鮮肉

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面