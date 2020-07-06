賀錦麗成拜登副手最有力人選！　美媒曝關鍵：維基百科介紹狂改408次

▲ 拜登與賀錦麗於民主黨初選辯論。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國2020年總統大選將於11月登場，民主黨準總統候選人拜登（Joe Biden）民調持續領先現任總統川普（Donald Trump），搭檔人選受到各界關注。加州參議員賀錦麗（Kamala Harris）目前普遍被指為有力的拜登副手人選，且她的維基百科介紹資料近期被編輯多達408次，讓這番猜測更有說服力。

美國《大西洋》雜誌2016年刊登一篇文章，分析希拉蕊（Hillary Clinton）當年參選時，幾名可能的副手維基百科個人檔案的編輯次數如何暗示最終人選是誰。文中也援引《華盛頓郵報》2008年的報導指出，共和黨的馬侃（John McCain）宣布參選前的幾小時內，副手裴琳（Sarah Palin）的維基頁面被編輯65次以上。

根據調查新聞網站《The Intercept》，Reddit論壇一名網友6月突然想起《大西洋》上述報導，一查發現，賀錦麗的維基檔案過去3周內被修改408次，遠高於其他可能的人選，且多由同一個人編輯。

前喬治亞州州長候選人艾布拉姆斯（Stacey Abrams）的維基檔案同段期間被修改66次，麻州參議員華倫（Elizabeth Warren）有22次，明尼蘇達州參議員克羅布徹（Amy Klobuchar）則只有2次。

《The Intercept》指出，至少有一名維基百科用戶刪除賀錦麗的介紹中「嚴厲打擊犯罪」相關敘述中有爭議的部分，包括她過去擔任檢察官時決定不以詐欺罪名起訴現任財務部長梅努欽（Steve Mnuchin）、大力支持奧蘭治郡一名曾從事不當行為的檢察官，以及她自稱為「進步派檢察官」的言論，都被從介紹中移除。

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