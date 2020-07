姪女新書大爆川普逃稅內幕　被指違反保密協議暫緩出版

▲美國總統川普的姪女瑪麗․川普。(圖/翻攝自Mary Trump推特)

國際中心/綜合報導

美國總統川普的姪女瑪麗․川普(Mary Trump)原定於8月11日出版新書《太過分了而且沒完沒了:我的家族如何造就這個全世界最危險的人物》(暫譯,Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man),大爆川普的逃稅內幕及家族黑歷史。

但川普的弟弟羅伯特(Robert Trump)日前以違反父親遺囑中的保密協議為由,入稟紐約州皇后郡遺囑認證法院,要求阻止該書出版。羅伯特說,瑪麗違反2001年時她祖父、即川普已故父親老佛瑞德(Fred Trump)遺產清算時的相關保密協議,當年雙方爭議就是在這個法院和解的。不過該法院駁回羅伯特要求封殺瑪麗․川普新書的案子,於是他又告到紐約州最高法院。

55歲的瑪麗․川普是川普的哥哥、小佛瑞德(Fred Trump Jr.)的女兒,1981年時,小佛瑞德因心臟病發,以42歲之齡猝逝。多年來,瑪麗一直對叔叔(川普總統)的行事風格及對待她已故父親的方式深感不滿,導致她數年前向《紐約時報》大爆川普逃稅的內幕,當中內容最後被整理成上述新書出版。

羅伯特說,瑪麗必須遵守和家族成員簽訂的書面保密協議,未經其他家庭成員同意,不得出版新書。

紐約州最高法院法官葛林華德(Hal B. Greenwald)周二(6月30日)裁示,在裁定該保密協議是否有效之前,暫停瑪麗的新書出版。葛林華德同時要求瑪麗․川普及其出版商陳述應繼續出版新書的理由。

瑪麗‧川普的代表律師和出版商Simon & Schuster則表示,法院對新書發布的臨時限制令儘管只是暫時性,但仍違反美國憲法第一修正案,並表示將繼續上訴。法院將於7月10日展開聆訊。

▲瑪麗․川普的新書封面 。(圖/Simon & Schuste)