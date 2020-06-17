超商神秘飲料「纖」風潮　超有魔性讓人一喝就愛上

圖、文／纖果食感提供

超商飲料百百種，大家到超商都會買什麼樣的飲料來喝呢？今年初夏，有一款酸甜飲料在IG上颳起了一陣實驗旋風，不僅有多位網紅爭相PO文，甚至引發大批網友慕名跟風。面對台灣的炎炎夏日，許多網友更將這款飲料封為超有魔性的消暑聖品。這款神秘的酸甜飲料甚至超越以往暢銷的珍珠奶茶，成為IG上的新寵兒。你看過實驗影片了嗎？在往下看之前，請小心劇透，謹慎閱讀，或跟讓小編直接帶你一探究竟吧！

神秘飲料引IG口水之亂 網友直呼忍不住

為何這款酸甜飲料在IG上掀起這麼大的風潮呢？原來是一支神秘影片引起的轟動！以鬼靈精怪出名的陳彥婷及校園人氣女神謙謙，都在IG上分享自己看過影片後的真實反應！為何這支影片，能引起這麼多的討論度？原來這是一支超魔性的實驗影片，要測試觀眾，能不能在不斷重複切柳丁、擠檸檬、吞口水、喝飲料等畫面，和剝柳橙、咬檸檬、吞飲料等療癒聲音的ASMR，所產生的視覺和聽覺雙重衝擊下，忍住流口水的慾望？

這股挑戰風甚至還延燒到YouTube，經常分享美食的安安邊緣子也跟上這波風潮，天母三兄弟在阿民特別設計的多關流口水挑戰中，不敵實驗影片的誘惑，大吞口水。整個實驗影片最後終於揭曉，原來這款神秘飲料是加了滿滿柳橙及檸檬的纖果食感。而挑戰失敗的天母三兄弟、陳彥婷和謙謙，在最終喝了

纖果食感後，都大讚跟影片帶給人的酸甜感的程度不相上下，真的太清爽、太消暑啦！

►點擊看天母三兄弟流口水挑戰

夏日最受歡迎神飲 酸甜魅力無法擋

網紅們望「檸」止渴的模樣引發大票網友的好奇心。社畜時代小編也被這風潮燒到，特別企劃一個整人實驗，讓不知情的同事看實驗影片後不自覺吞口水，並在不敵酸甜魅力及想喝纖果食感的慾望下，一口乾盡，導致同事們輸掉兩萬塊獎金。眾多網友們也都紛紛分享，在太陽下運動後，最想要的就是一杯酸甜的纖果食感。其實除了可以消暑外，不管是吃完重口味、濃稠的食物想解解膩，或夏日裡想增加食欲，酸甜可口的纖果食感都超適合你的！

►點擊看社畜演員兩萬元飛走瞬間

纖果食感魅力爆棚 你也流口水了嗎？

不只網紅與網友們對酸甜可口的纖果食感毫無抵抗力，根據調查發現超過90%的大學生觀看影片後會瘋狂的吞口水。而這場IG上的口水之亂居然還引起喜歡分享冷知識的怪奇事務所關注，現身說法檸檬唾液效應背後的原理。在螢幕前看完實驗影片，你是不是也口水直流呢？快到超商買一瓶纖果食感跟上這波風潮吧！

在 Instagram 查看這則貼文 謙謙 （@yu_chian1006）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 29 日 下午 10:25 張貼

快來挑戰這支超酸甜的實驗影片吧！