　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

喜收「淳淳」暱稱！張上淳親曝爆紅後心境...笑虧記者：終於不用每天拷問我

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼張上淳專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲聽到網友取的「淳淳」暱稱，平時嚴肅的張上淳也忍不住開懷大笑。（圖／記者周宸亘攝）

記者趙于婷／專訪

「你知道網友都叫你淳淳嗎？」擔任中央流行疫情指揮中心專家小組召集人的張上淳，想都沒想過在64歲這年，會有這麼可愛的稱呼。張上淳在這次新冠肺炎抗疫，受到網友愛戴，「淳淳」成了他在網路上的小名。談到網友，平時嚴肅的他也忍不住大笑說「以前沒有直播，現在情況比較複雜！還是謝謝網友支持。」從他的反應看得出來，似乎還不習慣現今的網路世代。

請繼續往下閱讀...

在台灣新冠肺炎疫情趨緩後，張上淳大方接受媒體專訪，一進到會議室，第一句就先拋出「現在不用每天開記者會的感覺如何？」穿回熟悉醫師袍的他邊理著衣服邊說「還不錯！」、「你們現在終於不用天天拷問我！」用幽默透露出每日疫情記者會的壓力。

暫時卸下每日疫情記者會的重擔後，張上淳大多數時間也回歸台大醫學院副校長本職，受訪時的他臉上多了一絲柔和，沒有記者會上的嚴肅感，同樣對所有問題有問必答；但談到網路和網友，身為17年前「抗煞英雄」之一的他，也隱藏不住自己的「不習慣」。

▲▼張上淳專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲私底下的張上淳卸下記者會上的嚴肅神情，幽默回應網路言論。（圖／記者周宸亘攝）

「以前SARS和H1N1時期，一樣要面對很多記者和主持記者會，但當時只有平面跟電子媒體，網路媒體非常少。」張上淳不小心暴露年代感直說「那時還沒有直播，所以現在情況稍微複雜一點啦！」

他接著回想到敦睦艦群聚時，有媒體問了頭暈和暈船的問題，當時在台上的他忍不住笑出聲，之後這段影片，在網路上被大肆Kuso一番。張上淳露出似笑非笑的表情，歪著頭說「一個奇怪的影片...」，瞬間暴露他對這件事的小小無奈。

張上淳本來就是醫界權威，在SARS時期，更首先收治第一名患者，在媒體界和醫界本來就有知名度。恰巧在這個「直播時代」，因這次的「義務」抗疫工作，讓他直接爆紅，更被網友封為「防疫五月天」，還獲得了「淳淳」這個小名。

聽到「淳淳」兩個字，64歲的他也不免害羞回應「這暱稱有人跟我說，蠻早就知道了。」進一步問他怎麼看待這個暱稱？他笑笑的說「沒有特別說好或不好。」但下一句就忍不住提到「現在真的很容易被認出來，上次陪陳部長去台南，被當作五月天擁戴，民眾也都一直要照相簽名。」

▲▼疾管署說明新冠肺炎疫情,張上淳。（圖／記者李毓康攝）

▲張上淳在每日疫情記者會上充分展現專業，對醫療問題有問必答。（圖／記者李毓康攝）

但爆紅都有代價的。張上淳也罕見出現小小抱怨，就是「陪太太出去，被週刊拍的小插曲。」談起這件事，他臉上笑容逐漸消失，語露無奈的說「我平常就是工作場合、指揮中心和家裡三個地方在跑，都早出晚歸的，沒想過會被拍啦！接到媒體電話也不知道該怎麼回應。」言語中完全流露出「拜託大眾讓他保留隱私」的小小請求。

訪談最後，也再次聊到熱門的「解封邊境」和「加零」議題。他呼籲民眾，如果一直期盼加零，以現在國外疫情狀況，台灣就必須持續封鎖邊境，如果要解封，那大家也必須接受「可能會出現零星個案進來」。他強調，零星個案進來，只要整個防疫體制完善，可以避免傳播，其實也無須過度恐慌，「民眾必須要接受不是天天加零，台灣才有解封的機會。」

其他人也看了...
首次和阿中部長合作！張上淳讚「陳時中親力親為」：他都說自己面惡心善啦
最佳住院醫師拜入「30年沒人選」感染科　張上淳做決定全是為了爸
感染科原來有「超強步兵團」　張上淳曝「新冠專家」群組名：幾乎24小時不休息
四大戰「疫」都有他的身影！張上淳因「老戰友」一通電話投入新冠抗疫戰
張上淳知道張洪量！　《ETtoday》專訪親哼「你知道我什麼什麼」

ET快訊
女童叔嗆校方「培養出殺手」　揭砍人高中生崩潰史...大姊頭小
趁妻去酒店上班..台南男「強上繼女4次」！完事後一起洗澡　她
快訊／楊明州接任高雄市代理市長　明天跟韓國瑜交接
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「解封」後疫情時代！張上淳：別只期待+0，才有機會開放邊境

蘭嶼出現Uber Eats外送機車　鄉民大樂「終於有了！」答案讓人跌破眼鏡

印尼看護才剛繳清仲介費卻罹罕病！台人暖募40萬...助母妹來台捐骨髓救命

11歲就可能出現人格障礙！高中隨機砍人引發震驚⋯台灣青少年精神健康數據缺關注

點貢丸意麵「丸子僅一顆」！結帳超衝擊：吃一次就好　網喊不意外

「華航樂遊館」6/15開張！限量Switch同步開賣　滿額還可加購健身環

經典泡麵「滿漢大餐」！竟是「烹飪教母」傅培梅研發的…珍貴手稿曝光

喜收「淳淳」暱稱！張上淳親曝爆紅後心境...笑虧記者：終於不用每天拷問我

長榮哩程可「全額折抵」商品！宅配免運再優惠　買免稅品獨享75折

「一個符號」完封YouTube廣告！他曝最強密技...網驚呼：太神奇啦

王少偉點頭認了「喜歡謝忻」！　手機私藏她「性感照」…女方爸媽等提親

老柴犬遭奶奶綁繩拿掃把狂毆！頭蓋骨裂開「滿臉血歪頭」命危

新竹超狂火鍋憑身分證免費吃肉 小熊造型湯頭＋大肉片好過癮！

51歲伊能靜平板支撐2分鐘！　婆婆一旁數到112...快缺氧XD

李千那情斷交往6年ECHO！　「感情昇華到像家人」

婆婆逼喪夫媳婦「簽放棄保險金」　一連串可憐理由...怒了!!!

輪椅夫妻要求插隊看診不想等　醫護被罵哭仍全程安慰：辛苦了

徐乃麟「大炮→慈父」：從沒打過小孩！　笑稱「被電視汙名化」秒被打臉...「你罵過我！」

總價5億！99輛超跑送行「施爸爸」　全台唯一黑牛王現身...望走得風光

下周油價將連7漲！　專家預估95汽油創「3個月新高」

「解封」後疫情時代！張上淳：別只期待+0，才有機會開放邊境

蘭嶼出現Uber Eats外送機車　鄉民大樂「終於有了！」答案讓人跌破眼鏡

印尼看護才剛繳清仲介費卻罹罕病！台人暖募40萬...助母妹來台捐骨髓救命

11歲就可能出現人格障礙！高中隨機砍人引發震驚⋯台灣青少年精神健康數據缺關注

點貢丸意麵「丸子僅一顆」！結帳超衝擊：吃一次就好　網喊不意外

「華航樂遊館」6/15開張！限量Switch同步開賣　滿額還可加購健身環

經典泡麵「滿漢大餐」！竟是「烹飪教母」傅培梅研發的…珍貴手稿曝光

喜收「淳淳」暱稱！張上淳親曝爆紅後心境...笑虧記者：終於不用每天拷問我

長榮哩程可「全額折抵」商品！宅配免運再優惠　買免稅品獨享75折

「一個符號」完封YouTube廣告！他曝最強密技...網驚呼：太神奇啦

575萬起！保時捷Cayenne GTS/Coupe展開預售　首發版同步開賣

窗外就是藍海！金山空靈系純白民宿　無邊際泳池眺望太平洋超療癒

5奈米製程新增大咖客戶！台積電宣布：恩智浦半導體「汽車平台」將採用　2021年交付

前騎士助教助稱厄文與詹皇相處得很好　「人們總試圖讓他們對立」

電線桿只離60公分！　爸陽台吹風遭電擊「坐地死亡」...兒子在房內午休

單車男遭撞飛！噴進路旁大圳「破頭慘死」…酒駕男落跑：我先回家告訴老婆

徐巧芯不支持「藍白合作」拼高雄補選：當朋友難當敵人容易

「解封」後疫情時代！張上淳：別只期待+0，才有機會開放邊境

「池石鎮、李光洙是我人生夥伴」　劉在錫公開原因網笑歪！

《英雄聯盟》韓國戰隊DRX公開徵求主題曲　總獎金高達700萬元

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

生活熱門新聞

吳夢夢拍完3題材！現身PTT曝下步考慮整型

準鸚鵡一路向北！2地區大雨來襲

獨／高雄某高中　畢業紀念冊「滿滿露點照」

2寶孕媽搭捷運！乘客吼「又不是我弄的」

好市多「超好吃美食」下架了！

快訊／9縣市大雨特報！

老公去大陸工作　她收1支片淚崩

鸚鵡颱風最快今晚生成！　今起2地區大雨連襲4天

水星即將逆行！12星座「火爆猛烈一周」

我失去了爸媽　小孩聯絡簿曝心聲

吳夢夢自曝上空無碼照　本尊帳號曝光

消基會點名4款醬油標示不符！最高恐罰300萬

六都中誰最該被除名？網一致點名2處

塵封金融卡買Switch刷過了！感人真相神轉

更多熱門

相關新聞

中醫研究團隊找到新冠4藥方　張上淳曝「專家討論」結果！

中醫研究團隊找到新冠4藥方　張上淳曝「專家討論」結果！

國內中醫研究團隊找出4種新冠肺炎治療藥方，中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳今（10）日也在記者會上回應，小組委員經過討論以後，覺得還沒看到足夠科學數據，希望還要多一點樣本數和證據，才會列入指引中。

新冠肺炎可能透過氣膠傳播？張上淳這樣說

新冠肺炎可能透過氣膠傳播？張上淳這樣說

核准「瑞德西韋」輸入治療重症！　張上淳：也防範萬一有下一波疫情

核准「瑞德西韋」輸入治療重症！　張上淳：也防範萬一有下一波疫情

張上淳：看新聞才知道張洪量是堂弟

張上淳：看新聞才知道張洪量是堂弟

張上淳「明星堂弟」被起底！

張上淳「明星堂弟」被起底！

關鍵字：

張上淳

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

追不到女神…男找6惡煞把她押上山「打斷牙＋性侵」

狂野正妹攻頂雪山「脫到剩丁字褲」！蜜桃翹屁全露出

MOMO唱現場！韓網：太衝擊

淡水高中生遭霸凌！帶刀報復失控了

26歲男偶像「猥褻騎上70歲阿嬤」！她拼死反抗受重傷

Keanna許允樂東區被酒店經紀搭訕

隋棠品牌洋裝爆抄襲！拿出設計原稿圖說清楚

璟宣離婚7年「首度公開前夫身分」

少女與「爸爸」產1子…又和「兒子」生龍鳳胎

遭演藝圈封殺後消失　夏禕再捲學校宣傳糾紛

他被藍牙耳機炸暈了！

影／王浩宇「收到2顆子彈」：受死亡威脅

吳夢夢拍完3題材！現身PTT曝下步考慮整型

嫁向佐9個月結婚登記卡關！郭碧婷突發文

準鸚鵡一路向北！2地區大雨來襲

更多

最夯影音

更多
王少偉點頭認了「喜歡謝忻」！　手機私藏她「性感照」…女方爸媽等提親

王少偉點頭認了「喜歡謝忻」！　手機私藏她「性感照」…女方爸媽等提親
老柴犬遭奶奶綁繩拿掃把狂毆！頭蓋骨裂開「滿臉血歪頭」命危

老柴犬遭奶奶綁繩拿掃把狂毆！頭蓋骨裂開「滿臉血歪頭」命危

新竹超狂火鍋憑身分證免費吃肉 小熊造型湯頭＋大肉片好過癮！

新竹超狂火鍋憑身分證免費吃肉 小熊造型湯頭＋大肉片好過癮！

51歲伊能靜平板支撐2分鐘！　婆婆一旁數到112...快缺氧XD

51歲伊能靜平板支撐2分鐘！　婆婆一旁數到112...快缺氧XD

李千那情斷交往6年ECHO！　「感情昇華到像家人」

李千那情斷交往6年ECHO！　「感情昇華到像家人」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面