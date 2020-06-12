喜收「淳淳」暱稱！張上淳親曝爆紅後心境...笑虧記者：終於不用每天拷問我

▲聽到網友取的「淳淳」暱稱，平時嚴肅的張上淳也忍不住開懷大笑。（圖／記者周宸亘攝）

記者趙于婷／專訪

「你知道網友都叫你淳淳嗎？」擔任中央流行疫情指揮中心專家小組召集人的張上淳，想都沒想過在64歲這年，會有這麼可愛的稱呼。張上淳在這次新冠肺炎抗疫，受到網友愛戴，「淳淳」成了他在網路上的小名。談到網友，平時嚴肅的他也忍不住大笑說「以前沒有直播，現在情況比較複雜！還是謝謝網友支持。」從他的反應看得出來，似乎還不習慣現今的網路世代。

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在台灣新冠肺炎疫情趨緩後，張上淳大方接受媒體專訪，一進到會議室，第一句就先拋出「現在不用每天開記者會的感覺如何？」穿回熟悉醫師袍的他邊理著衣服邊說「還不錯！」、「你們現在終於不用天天拷問我！」用幽默透露出每日疫情記者會的壓力。

暫時卸下每日疫情記者會的重擔後，張上淳大多數時間也回歸台大醫學院副校長本職，受訪時的他臉上多了一絲柔和，沒有記者會上的嚴肅感，同樣對所有問題有問必答；但談到網路和網友，身為17年前「抗煞英雄」之一的他，也隱藏不住自己的「不習慣」。

▲私底下的張上淳卸下記者會上的嚴肅神情，幽默回應網路言論。（圖／記者周宸亘攝）

「以前SARS和H1N1時期，一樣要面對很多記者和主持記者會，但當時只有平面跟電子媒體，網路媒體非常少。」張上淳不小心暴露年代感直說「那時還沒有直播，所以現在情況稍微複雜一點啦！」

他接著回想到敦睦艦群聚時，有媒體問了頭暈和暈船的問題，當時在台上的他忍不住笑出聲，之後這段影片，在網路上被大肆Kuso一番。張上淳露出似笑非笑的表情，歪著頭說「一個奇怪的影片...」，瞬間暴露他對這件事的小小無奈。

張上淳本來就是醫界權威，在SARS時期，更首先收治第一名患者，在媒體界和醫界本來就有知名度。恰巧在這個「直播時代」，因這次的「義務」抗疫工作，讓他直接爆紅，更被網友封為「防疫五月天」，還獲得了「淳淳」這個小名。

聽到「淳淳」兩個字，64歲的他也不免害羞回應「這暱稱有人跟我說，蠻早就知道了。」進一步問他怎麼看待這個暱稱？他笑笑的說「沒有特別說好或不好。」但下一句就忍不住提到「現在真的很容易被認出來，上次陪陳部長去台南，被當作五月天擁戴，民眾也都一直要照相簽名。」

▲張上淳在每日疫情記者會上充分展現專業，對醫療問題有問必答。（圖／記者李毓康攝）

但爆紅都有代價的。張上淳也罕見出現小小抱怨，就是「陪太太出去，被週刊拍的小插曲。」談起這件事，他臉上笑容逐漸消失，語露無奈的說「我平常就是工作場合、指揮中心和家裡三個地方在跑，都早出晚歸的，沒想過會被拍啦！接到媒體電話也不知道該怎麼回應。」言語中完全流露出「拜託大眾讓他保留隱私」的小小請求。

訪談最後，也再次聊到熱門的「解封邊境」和「加零」議題。他呼籲民眾，如果一直期盼加零，以現在國外疫情狀況，台灣就必須持續封鎖邊境，如果要解封，那大家也必須接受「可能會出現零星個案進來」。他強調，零星個案進來，只要整個防疫體制完善，可以避免傳播，其實也無須過度恐慌，「民眾必須要接受不是天天加零，台灣才有解封的機會。」

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