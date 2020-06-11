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瘋電影／雙面遊戲　沒事不要亂拍照惹殺機

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文／賴賴

▲▼雙面遊戲。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

漂亮的女主角是動力，就是打發時間看的劇情片，電影還滿懸疑的，電影流暢無冷場，過程平順不沉悶，女朋友詐死的故事，到底為什麼女友要佯裝自己已死，說真的看完也沒有特別的感觸，但就是一部懸疑動作片，還不錯看。

片中漂亮女主角是看點，先是幫忙查女友，女友死了突然冒出一名神似女友的女明星，於是俊男就開始追查，雖然所有劇情編排都很薄弱，但導演處理流暢，所以整體感是不錯看的，商業型作品。



片　　名：雙面遊戲
英文片名：Last Moment of Clarity
類　　型：懸疑/驚悚
上映日期：2020-05-22
片　　長：01時30分
導　　演：科林克瑞絲爾(Colin Krisel) 、 詹姆斯克瑞絲爾(James Krisel)
演　　員：薩瑪拉薇明(Samara Weaving) 、 卡莉查肯(Carly Chaikin) 、 查克艾弗瑞(Zach Avery) 、 布萊恩考克斯(Brian Cox) 、 尤杜基爾(Udo Kier)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：原創娛樂


劇情大綱
山姆（查克艾弗瑞 飾）是一個平凡的紐約人，但在女友喬治婭（薩瑪拉威明 飾）慘遭保加利亞黑幫謀殺後，他的生活一片混亂。為了躲避殺他女友的那幫人，山姆逃到了巴黎。三年後，山姆偶然在電影院銀幕上看見一個長得跟喬治婭一模一樣的人。對過往愛情的執迷，將山姆帶往洛杉磯尋求答案，但這也讓他重新出現在保加利亞黑幫的視線中……

▲▼雙面遊戲。（圖／yahoo）

▲女友死亡後變成女演員。

▲▼雙面遊戲。（圖／yahoo）

▲只因為拍到富翁殺死情婦。

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