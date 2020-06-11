瘋電影／雙面遊戲　沒事不要亂拍照惹殺機

文／賴賴

瘋言瘋語：

漂亮的女主角是動力，就是打發時間看的劇情片，電影還滿懸疑的，電影流暢無冷場，過程平順不沉悶，女朋友詐死的故事，到底為什麼女友要佯裝自己已死，說真的看完也沒有特別的感觸，但就是一部懸疑動作片，還不錯看。

片中漂亮女主角是看點，先是幫忙查女友，女友死了突然冒出一名神似女友的女明星，於是俊男就開始追查，雖然所有劇情編排都很薄弱，但導演處理流暢，所以整體感是不錯看的，商業型作品。





片 名：雙面遊戲

英文片名：Last Moment of Clarity

類 型：懸疑/驚悚

上映日期：2020-05-22

片 長：01時30分

導 演：科林克瑞絲爾(Colin Krisel) 、 詹姆斯克瑞絲爾(James Krisel)

演 員：薩瑪拉薇明(Samara Weaving) 、 卡莉查肯(Carly Chaikin) 、 查克艾弗瑞(Zach Avery) 、 布萊恩考克斯(Brian Cox) 、 尤杜基爾(Udo Kier)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：原創娛樂



劇情大綱



山姆（查克艾弗瑞 飾）是一個平凡的紐約人，但在女友喬治婭（薩瑪拉威明 飾）慘遭保加利亞黑幫謀殺後，他的生活一片混亂。為了躲避殺他女友的那幫人，山姆逃到了巴黎。三年後，山姆偶然在電影院銀幕上看見一個長得跟喬治婭一模一樣的人。對過往愛情的執迷，將山姆帶往洛杉磯尋求答案，但這也讓他重新出現在保加利亞黑幫的視線中……

▲女友死亡後變成女演員。

▲只因為拍到富翁殺死情婦。

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