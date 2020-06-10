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瘋電影／罪人的控訴　讓納粹無差別殺人無罪的德雷爾法

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文／賴賴

▲▼ 罪人的控訴。（圖／imdb）

瘋言瘋語：

電影改編自德國律師作家費迪南馮席拉赫最暢銷小說《誰無罪》，從一樁神奇的富翁被殺犯人沒逃開始，剛執業的公費律師恰巧正是受害富翁家受雇員工的孩子，自幼與富翁關係親近，甚至自己研讀律師的費用都出自富翁之手，如此密切的關係情緒如何冷靜為嫌犯脫罪，劇本沒有在人物上抓重點，傾向於追查殺手動機，而扯出歷史悲劇與德國司法醜聞。

德國在二戰後納粹戰敗，竟然立了一個「德雷爾法」，這個法條讓二戰期間被無差別無辜殺害的受害者無法平反，用這種法條保護納粹合法殺人令人髮指，而兇手正是親眼目睹父親被無辜射殺，而這些軍官在戰後不但沒有受審罰還變成富翁，享受權力物慾再來做善事，誰會相信那個慈眉善目的慈善家竟然曾經是殺人不眨眼的冷血殺手，殺了人獲得財富再來演好人，電影流暢好看，相當具有存在價值的電影，為不公不義的世界建立一道城牆，超強劇本。


片　　名：罪人的控訴
英文片名：he Collini Case
類　　型：劇情、懸疑/驚悚
上映日期：2020-05-29
片　　長：02時03分
導　　演：馬可克魯茲沛納(Marco Kreuzpaintner)
演　　員：埃利亞斯穆巴里克(Elyas M'Barek) 、 亞歷珊卓瑪麗亞羅納(Alexandra Maria Lara) 、 海納勞特巴赫(Heiner Lauterbach) 、 法蘭柯尼洛(Franco Nero)
國　　家：德國
語　　言：德語
發行公司：海鵬


劇情大綱

他搶救岌岌可危的最後正義，卻掀起更猛烈的滔天巨浪…
柏林豪華飯店發生了一起殘暴命案。85歲的財團企業家漢斯麥爾，遭凶手柯里尼（法蘭柯尼洛 飾）以行刑式槍擊頭部三槍，面目全非、當場死亡。嫌犯雖旋即自首並坦承犯案，卻一心求死、對殺人動機三緘其口。案情陷入膠著下，檢察官只得將柯里尼以謀殺罪起訴…。

承接此案的菜鳥辯護律師卡斯帕萊恩（埃利亞斯穆巴里克 飾），懷抱年輕壯志，堅持徹查真相。這看似能讓他成名的大好機會，卻瞬間竟成了夢靨：他發現死者竟是他好友的祖父，更是成長過程中對他情深義重的長輩。這位人人敬重的企業家漢斯麥爾，與殺他的車廠退休工人柯里尼之間，究竟有著什麼深仇大恨？

情感糾葛、案情膠著，全國民眾開始關注這起謀殺懸案。萊恩的昔日教授李察馬汀格（海納勞特巴赫 飾），此時以控方律師身份加入庭審，為他帶來極嚴重威脅。馬汀格跟萊恩提出交易：只要說服柯里尼吐實認罪，將協助他保住一命。不料當凶器證物曝光，瞬間勾起萊恩的記憶，他立刻申請延緩審判，欲藉新物證來進行翻案…。萊恩執意踏入險境，在司法的顢頇巨輪之下，搶救岌岌可危的最後正義，卻在司法世界掀起了更猛烈的滔天巨浪…。

▲▼ 罪人的控訴。（圖／imdb）

▲菜鳥律師處女秀就拿到這麼大的案件，只有菜鳥精神才能堅持的利益糾結。

▲▼ 罪人的控訴。（圖／imdb）

▲發現殺人動機不單純，原來牽扯到殺父之仇。

▲▼ 罪人的控訴。（圖／imdb）

▲打贏老師的官司，為數百萬被無差別殺害的受難者平反。

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