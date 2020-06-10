霧峰林家後代崩壞！交往女星被嫌幼稚　疑通外鬼「掏空家產」遭親父提告　

▲霧峰林家第七代么兒林明洋日前因遭父親提告涉嫌掏空家產登上新聞，林明洋接受本刊採訪，痛苦的表示「很不想揹負『霧峰林家後代』頭銜，大家都把我當『提款機』。」（圖／張文玠攝）

圖、文／CTWANT

抗日英雄林獻堂所屬的「霧峰林家」名列「台灣5大家族」，林獻堂長孫、明台產險前董座林博正育有4子，日前卻怒告么兒林明洋。本刊調查，林明洋由於投資外幣慘賠向爸爸求助，但林父懷疑么兒串通債主、覬覦家產而提告，甚至打算提早分配百億家產；林明洋則自責「真的很笨」，講到激動處還哽咽說：「我有時很不想揹負『霧峰林家後代』頭銜，因為大家都想騙我。」

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台北地檢署6月3日將該案偵結起訴，檢方認為，林明洋坦承假冒父親及哥哥名義開立本票及支票還債，以涉嫌偽造有價證券等罪將他起訴。該案源於2016年間，林明洋和1位李姓富商合資投入輸贏動輒上億的「外幣匯差」，結果慘賠，李姓富商不甘損失要林明洋負責，林後來求助身家百億的父親。

林博正起先答應「提款救么子」，但他和林明洋的3個哥哥討論後，卻認為「內情不單純」，甚至懷疑么兒串通外人「掏空」家產。檢方調查時，林明洋也坦承「因被逼急了，才會想出『冒名開票』這一招。」

對此，李姓富商則向本刊爆料，他向林博正催討帳款的過程中，得知林博正原本計畫將百億家產平分給4個兒子，不過，由於林明洋屢次在外欠債、回家求援，林博正前後花了逾10億元幫他「擦屁股」，甚至賣了1戶北市豪宅「一品大廈」給藝人庾澄慶，「林明洋的不良紀錄，讓3個哥哥相當不滿。」

「林明洋自己告訴我，林博正反悔幫他還債，應該是受到哥哥的阻撓，哥哥提醒父親『提防財產被林家以外的人取走』，所以林博正才會不惜提告么子。」

李姓富商進一步透露，林明洋的哥哥甚至建議父親「（家產）應該做些調整」，比如3個哥哥每人分3成，林明洋只能分1成。林明洋雖然覺得不公平，卻無法向父親當面求證及求情；林博正對林明洋玩匯差狂輸這件事，除了提告，已經氣到2年多不肯見他了。

對於這樁「兄弟爭產」疑雲，林明洋則告訴本刊：「父親還在，我不能評論，這樣很不孝。」。林博正也表示，確實已有2年多沒見到兒子林明洋，其他哥哥對這個么弟也很不滿，「他一而再的犯錯都不自覺，每次都想賺大錢去還債，不認份好好找1個工作，成天想做王子復仇的夢。」而對外傳分家產一事，林博正則強調：「這是我們家裡的事，我不能告訴第三者，不會表示意見。」

據悉，林博正共育有4子，老大是以花布畫作享譽國際的世界級藝術家林明弘（Michael Lin），對家族事務、商業經營毫無興趣；老二林明元及老三林明聆曾任產險公司董監事，卸職後當起「投資散戶」；老么就是林明洋。

▲「霧峰林家」古厝整建後開放遊客參觀，不少人都對其雕樑畫棟風格驚嘆不已。（圖／報系資料照）

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▲女神級藝人林熙蕾、潘慧如都傳曾與林明洋交往，但僅潘慧如承認兩人交往過不到一個月。（圖／報系資料照）

林獻堂曾孫林明洋因1筆上億債務，被父親懷疑「內神通外鬼」而遭爸爸、哥哥聯袂提告，遭檢方起訴。但他10多年前風光時，不僅號稱身價百億，且貴為「華山產險」董座，名字常與當紅女藝人連結，如林熙蕾、潘慧如都曾與他傳過緋聞，但最後不僅不了了之，還遭女方嫌他太幼稚。

本刊調查，2006年間，林明洋先是傳出和林熙蕾交往，但女方低調否認，表示2人「只是好友」，但沒多久，就有媒體拍到他和潘慧如甜蜜約會，沒想到才曝光1個多月，潘就在部落格上寫下「分手快樂」。

據悉，那段時間潘慧如與林明洋2人打得相當火熱，頻頻以跑趴、吃飯、跳舞等方式高調約會，且林明洋還常常開跑車載潘慧如拍戲、上通告，一度讓身邊友人覺得2人搞不好會閃電結婚。

不料，之後潘慧如就在自己的「潘小慧的部落格」上寫：「為什麼很多女人總要找一個痛苦的坑，然後奮不顧身往裡面跳呢？談戀愛不就是要很快樂嗎？如果愛情讓自己很痛苦，一個人會更好。」媒體追問下，她也坦言已和林明洋分手。

對於分手原因，潘慧如當時僅說：「林明洋是好人，也是大男孩，但我們想法落差大，兩人可能真的沒緣分。」有知情者也說，這段感情是由潘主動提分手，因她認為林明洋雖身家驚人，但思想並不成熟，行為孩子氣，寧可早點畫下休止符比較好。

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