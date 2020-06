用在iPhone 12的iOS 14傳聞總整理：iPhone 6s或可因此再戰一年

影片上傳中...

▲iOS 14的10個傳聞整理。(影片/記者洪聖壹攝、製作)

特約記者洪聖壹/綜合報導

今年 3 月,Apple 公司因為疫情(COVID-19)的關係,宣布 WWDC 2020 改為在 6 月 22 日線上舉辦,屆時可望公開正式版本的 iOS 14 全貌,現在隨著時間越來越近,除了 iPhone 12 系列可以搭載新版本之外,現在也傳出所有 iOS 13 設備都可以更新至 iOS 14。換言之,iPhone 6s 用戶將可再戰一年,關於接下來的 iPhone 可能會有的新功能,請看本篇整理報導。

▲iOS 14的10個傳聞整理。(圖/記者洪聖壹攝)

一、更新陣容:

先從最近期公開的更新陣容來說吧!9to5Mac 報導, 現有 iOS 13 的手機都可以更新,換句話說,可以更新 iOS 14 的機種將包括 iPhone 6s、6s Plus / iPhone SE(2016)/ iPhone 7、7 Plus / iPhone 8、8 Plus / iPhone X、XR、XS、XS Max / iPhone 11、11 Pro、Pro Max / iPhone SE(2020)。

二、類似iPad的多任務處理介面:

Apple 公司為 iOS 13 帶來耳目一新的外觀跟操作,現在隨著 iPad OS 受到用戶認同,據說新的 iOS 14 將會採用 iPadOS 的使用介面,想要檢視歷史應用程式,將會改成橫向並排。

三、類似Apple Watch的app排列方式:

傳聞 iOS 14 主頁將會提供一種方便快速找到 apps 的方式,排列的形式會有點類似 WatchOS 的 apps 整理列表,字母從 a 到 z,方便用戶快速找到自己想要使用的應用程式。

四、更改預設開啟的原廠應用程式:

傳聞在 iOS 14 當中,可以允許用戶選擇預設開啟的應用程式,像是把 Apple Music 換成 Spotify,將 Apple Maps 換成 Google Maps,將 Safari 換成 Google Maps... 等等,這個做法感覺有點像是要讓 Android 用戶更能接受 iPhone。(但是基於跨裝置同步問題,iCloud 應該不可以更改為 Google Cloud)

五、iMessages 多了"@"提醒:

有使用 LINE、WeChat 或者 WhatsApp 的用戶都知道, @某人 這個功能有多重要,現在 iMessages 除了多了一批新的表情符號以及Animoji和Memojis之外,將會多了 @某人的功能。

六、Safari多了翻譯功能:

在 Siri 可以幫忙念螢幕的文字之後,成了許多網紅、博主爭相使用的熱門功能之一,現在 iOS 14 推出之後,Siri 還能夠翻譯,即使手機沒有信號,Safari 也能獲得與 Google Chrome 相似的翻譯能力,並且可以切換各種語言。

七、Pencil kits:

傳聞 Apple 公司在新的 iOS 14 將推出全新的 Pencil Kit,讓用戶可以使用 Apple Pencil 操作手機。

八、輔助功能多了觸控輔助:

最新的消息指出,輔助功能多了將聲音轉換成觸覺反饋的功能,好比說當嬰兒正在哭或者警鈴大作,這時啟用該功能的聽障朋友手機就會震動。

九、新的訓練app:

傳聞鍛鍊應用程式將會加入私人教練指示,協助用戶在家健身,這包括跑步、騎自行車、划船、力量訓練、舞蹈、瑜伽和許多其他運動,而且支援 Apple Watch、Apple TV,但是這個功能會有一些進階健身內容,會需要收費。按照往例,這樣的功能,就像 Apple News 一樣,台灣不會率先使用。

十、AR:

這個部分,而在 iOS 14 當中將會根據用戶需求在 AppsStore 新增具有 AR 功能的銷售通路 apps 推薦,好比說星巴克、麥當勞等等,增加應用程式的互動性,協助開發 AR 項目的店家提供更多新的服務內容。

從目前傳聞來看,iOS 14的到來,有點像是防守市場的手段,並且從這次的更新希望獲得更多用戶支持。再提醒讀者一次,上述10個傳聞是記者從各媒體訊息當中,自己判斷覺得比較可能的「傳聞」,一切都還是以Apple官方公佈為主,敬請期待 6 月 22 日 WWDC 2020 吧!