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用在iPhone 12的iOS 14傳聞總整理：iPhone 6s或可因此再戰一年

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影片上傳中...

▲iOS 14的10個傳聞整理。（影片／記者洪聖壹攝、製作）

特約記者洪聖壹／綜合報導

今年 3 月，Apple 公司因為疫情（COVID-19）的關係，宣布 WWDC 2020 改為在 6 月 22 日線上舉辦，屆時可望公開正式版本的 iOS 14 全貌，現在隨著時間越來越近，除了 iPhone 12 系列可以搭載新版本之外，現在也傳出所有 iOS 13 設備都可以更新至 iOS 14。換言之，iPhone 6s 用戶將可再戰一年，關於接下來的 iPhone 可能會有的新功能，請看本篇整理報導。

▲iOS 14的10個傳聞整理。（圖／記者洪聖壹攝）

一、更新陣容：

先從最近期公開的更新陣容來說吧！9to5Mac 報導， 現有 iOS 13 的手機都可以更新，換句話說，可以更新 iOS 14 的機種將包括 iPhone 6s、6s Plus / iPhone SE（2016）/ iPhone 7、7 Plus / iPhone 8、8 Plus / iPhone X、XR、XS、XS Max / iPhone 11、11 Pro、Pro Max / iPhone SE（2020）。

二、類似iPad的多任務處理介面：

Apple 公司為 iOS 13 帶來耳目一新的外觀跟操作，現在隨著 iPad OS 受到用戶認同，據說新的 iOS 14 將會採用 iPadOS 的使用介面，想要檢視歷史應用程式，將會改成橫向並排。

三、類似Apple Watch的app排列方式：

傳聞 iOS 14 主頁將會提供一種方便快速找到 apps 的方式，排列的形式會有點類似 WatchOS 的 apps 整理列表，字母從 a 到 z，方便用戶快速找到自己想要使用的應用程式。

四、更改預設開啟的原廠應用程式：

傳聞在 iOS 14 當中，可以允許用戶選擇預設開啟的應用程式，像是把 Apple Music 換成 Spotify，將 Apple Maps 換成 Google Maps，將 Safari 換成 Google Maps... 等等，這個做法感覺有點像是要讓 Android 用戶更能接受 iPhone。（但是基於跨裝置同步問題，iCloud 應該不可以更改為 Google Cloud）

五、iMessages 多了"@"提醒：

有使用 LINE、WeChat 或者 WhatsApp 的用戶都知道， @某人 這個功能有多重要，現在 iMessages 除了多了一批新的表情符號以及Animoji和Memojis之外，將會多了 @某人的功能。

六、Safari多了翻譯功能：

在 Siri 可以幫忙念螢幕的文字之後，成了許多網紅、博主爭相使用的熱門功能之一，現在 iOS 14 推出之後，Siri 還能夠翻譯，即使手機沒有信號，Safari 也能獲得與 Google Chrome 相似的翻譯能力，並且可以切換各種語言。

七、Pencil kits：

傳聞 Apple 公司在新的 iOS 14 將推出全新的 Pencil Kit，讓用戶可以使用 Apple Pencil 操作手機。

八、輔助功能多了觸控輔助：

最新的消息指出，輔助功能多了將聲音轉換成觸覺反饋的功能，好比說當嬰兒正在哭或者警鈴大作，這時啟用該功能的聽障朋友手機就會震動。

九、新的訓練app：

傳聞鍛鍊應用程式將會加入私人教練指示，協助用戶在家健身，這包括跑步、騎自行車、划船、力量訓練、舞蹈、瑜伽和許多其他運動，而且支援 Apple Watch、Apple TV，但是這個功能會有一些進階健身內容，會需要收費。按照往例，這樣的功能，就像 Apple News 一樣，台灣不會率先使用。

十、AR：

這個部分，而在 iOS 14 當中將會根據用戶需求在 AppsStore 新增具有 AR 功能的銷售通路 apps 推薦，好比說星巴克、麥當勞等等，增加應用程式的互動性，協助開發 AR 項目的店家提供更多新的服務內容。

從目前傳聞來看，iOS 14的到來，有點像是防守市場的手段，並且從這次的更新希望獲得更多用戶支持。再提醒讀者一次，上述10個傳聞是記者從各媒體訊息當中，自己判斷覺得比較可能的「傳聞」，一切都還是以Apple官方公佈為主，敬請期待 6 月 22 日 WWDC 2020 吧！

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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