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美軍：曾感染新冠肺炎者　永久失去參軍資格！

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▲申請者的檢測結果必須得到實驗室或臨床的證明。（示意圖／達志影像）

▲申請者的檢測結果必須得到實驗室或臨床的證明。（示意圖／達志影像）

實習記者劉雪兒／綜合報導

美國軍事入伍事務司令部（USMEPCOM）在備忘錄中提議，所有曾感染過新冠肺炎的申請者，將永久失去參軍資格，而這項提議也得到國防部發言人傑西卡·麥克斯韋（Jessica Maxwell）的證實。值得一提的是，美國累積確診1,228,603例、死亡73,431例。

根據《軍事時報》報導，備忘錄寫道，申請者若檢測結果沒經過實驗室或臨床的證明，則需要重新辦理入伍事宜；如果已經有實驗室或臨床的證明，則需要在28天後，再進行第二次檢測。過程中，結果呈陽性者或曾感染病毒者，則永久失去參軍資格。

據悉，這項措施是為今年夏季和秋季即將畢業的新兵所做的準備，而傑西卡拒絕透露更多的相關資訊。儘管如此，有媒體分析說，因為新冠病毒仍存在不確定性，也不知道會對呼吸系統影響會持續多久，也不能排除再次感染的可能性，所以軍方才會做這樣的安排。

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