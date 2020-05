美軍：曾感染新冠肺炎者　永久失去參軍資格！

▲申請者的檢測結果必須得到實驗室或臨床的證明。(示意圖/達志影像)



實習記者劉雪兒/綜合報導

美國軍事入伍事務司令部(USMEPCOM)在備忘錄中提議,所有曾感染過新冠肺炎的申請者,將永久失去參軍資格,而這項提議也得到國防部發言人傑西卡·麥克斯韋(Jessica Maxwell)的證實。值得一提的是,美國累積確診1,228,603例、死亡73,431例。

根據《軍事時報》報導,備忘錄寫道,申請者若檢測結果沒經過實驗室或臨床的證明,則需要重新辦理入伍事宜;如果已經有實驗室或臨床的證明,則需要在28天後,再進行第二次檢測。過程中,結果呈陽性者或曾感染病毒者,則永久失去參軍資格。

據悉,這項措施是為今年夏季和秋季即將畢業的新兵所做的準備,而傑西卡拒絕透露更多的相關資訊。儘管如此,有媒體分析說,因為新冠病毒仍存在不確定性,也不知道會對呼吸系統影響會持續多久,也不能排除再次感染的可能性,所以軍方才會做這樣的安排。

“During the screening process, a reported history of confirmed COVID-19 will be annotated ‘Considered disqualifying’“ pic.twitter.com/ZKx91AUbXo