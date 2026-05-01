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蘋果隱藏彩蛋曝光！Apple地圖驚現透視功能　放大竟能看到室內細節

▲▼Apple地圖放大竟能看見訪客中心內部細節。（圖／記者吳立言攝）

▲Apple地圖放大竟能看見訪客中心內部細節。（圖／記者吳立言攝）

記者吳立言／綜合報導

蘋果地圖出現意外驚喜。近期有用戶發現，在 Apple 地圖內放大至特定位置後，竟能直接看到建築內部的展示內容，帶來近乎「透視」的全新瀏覽體驗。

根據社群平台 X 上帳號「System Settings」分享，當使用者定位至 Apple Park 訪客中心並持續放大地圖，即可清楚看見館內的 Apple Park 微縮模型，貼文迅速引發討論。

放大即可看到室內細節

實測顯示，在 Apple Park 訪客中心位置多次縮放後，地圖除了建築外觀，也會呈現室內展示的環形總部微縮模型。這也代表 Apple 地圖的顯示範圍已從外部延伸至特定室內場景，讓使用者能直接透過地圖觀看展示內容。

3D 建模精細度提升　地圖應用轉向空間探索

Apple 地圖持續強化的 3D 建模能力。透過航拍影像與空間資料整合，建築細節得以更完整重建，並在部分地點呈現更高精度內容。隨著技術進步，地圖服務正逐步從導航工具延伸為空間探索平台。此次室內模型的呈現，也顯示數位地圖在資訊深度與視覺體驗上的進一步發展。

隨著 Apple 地圖的細節呈現能力持續提升，未來在空間可視化與虛擬導覽方面，仍有擴展潛力。

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關鍵字：

Apple地圖3D建模室內透視ApplePark虛擬導覽

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