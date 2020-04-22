　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

女嬰訓練趴睡哭鬧後喪命！新手媽卻在群組「死亡直播」：要不要幫她翻身？

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 3個月嬰兒趴睡，哭鬧後身亡！ 。（圖／北京晚報）

▲新手媽媽購買付費課程訓練寶寶趴睡，近日在VIP群組尋求幫助。（圖／北京晚報，下同）

記者蔡儀潔／綜合報導

一則「嬰兒趴睡窒息」的消息近日在網上瘋傳。新手媽媽小芸（化名）16日下午在付費「睡眠引導群」提問，稱3個月大的女兒翻身趴著睡覺一直哭，想向群內的老師尋求幫助，其他群友回應「不是大哭就沒事」，然而約2小時後，她在群內表示孩子嘴唇發紫、沒有呼吸。

綜合陸媒報導，小芸3月購買付費課程訓練寶寶趴睡，並加入VIP微信群組。根據網路上曝光的聊天記錄，當天下午1點01分，小芸上傳了一段影片並提問，「這個哭聲是不是要去幫她翻過來呢？」、「我在門口急死了，好怕悶到」。她連續提問多遍，但群組的「老師」並未回覆。

▲▼ 3個月嬰兒趴睡，哭鬧後身亡！ 。（圖／北京晚報）

▲聊天記錄。

約至下午2點，小芸聽到女兒臉抵在床上的聲音，著急在群組求助，這時群友們開始熱烈回應，有人答「不是大哭就沒事」、「這問題又不大，為啥慌張」。小芸2點10分說，「沒聲音了，我怕她悶死」，但群友卻說，「寶寶解鎖了趴睡技能」、「你又可以追劇了」。

▲▼ 3個月嬰兒趴睡，哭鬧後身亡！ 。（圖／北京晚報）

▲小芸在群組說，發現女兒沒了心跳 。

直到下午3點，小芸走進房門，準備叫嬰兒起床吃奶，但就在此時發現孩子已經嘴唇發紫、沒有呼吸，而距離她發現孩子沒聲已經過去1個小時，最終女嬰不幸身亡。但令人震驚的是，小芸還在繼續在群組提問，稱「結紮後還能再生嗎？老天怎麼這樣對我，我女兒才三個月。」

▼ 小芸接著在群組內提問 。

▲▼ 3個月嬰兒趴睡，哭鬧後身亡！ 。（圖／北京晚報）

從聊天記錄中可以看出幾個關鍵資訊，一是這個群中是有專門的引導老師的，但不確定老師是否具備專業的育兒資質；二是從時間來看，孩子至少在死亡線上掙扎了有2個小時，這位媽媽卻沒能抓住任何一個挽救孩子生命的機會；三是這個群中還有不少人母，都在對自己的孩子進行類似的訓練。

報導指出，小芸3月曾購買一家叫「芝士小餛飩」的付費課程並加入該群，而該機構提出一套寶寶睡眠理論，其中一個觀點就是寶寶在幾個月的時候，會有一個「翻身倒退期」，這階段寶寶晚上睡覺會不停的翻身，直到寶寶會趴睡才算完成「解鎖趴睡」這個任務；群裡有「老師」會提供訓練嬰兒獨立睡覺的指導，讓嬰兒跟母親分房睡，並且睡在完全漆黑的空間裡。

▲▼ 3個月嬰兒趴睡，哭鬧後身亡！ 。（圖／北京晚報）

▲ 「芝士小餛飩」群組被關閉。

芝士小餛飩團隊19日發表聲明，稱網傳資訊不實，「孩子直接死因並非趴睡，早先購買的育兒諮詢服務已於3月31日停止，且與當事母親溝通過，孩子具體死因不便透露。」在微信搜索「芝士小餛飩」並未發現相關公眾號，不過有網友PO圖，指出該帳號已被騰訊關閉。

▼ 芝士小餛飩曾PO出案例，稱發燒38.5度的小孩依舊能無痛入睡。

▲▼ 3個月嬰兒趴睡，哭鬧後身亡！ 。（圖／北京晚報）

此外在「知乎」上搜索「嬰兒趴著睡」、「嬰兒能不能趴著睡」等類似問題，也能在回復中找到「芝士小餛飩」貼出的肯定回答。此事引發了網友們強烈氣憤，除了批評小芸的做法，更多網友質疑售賣課程機構的相關資質，認為應該追究其責任。

ET快訊
金正恩緊急時「領導人權限全給妹妹金與正」！　北韓去年就有準備
快訊／高市議會臨時會取消！韓國瑜「200多天不用報告」就下課
林俊傑追Hebe被打槍！　唯一承認的女友是她
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

女嬰訓練趴睡哭鬧後喪命！新手媽卻在群組「死亡直播」：要不要幫她翻身？

網戀女主播送百萬　他見iCloud自動上傳「她的真實生活照」崩潰：先給我水

金正恩驚傳手術後命危！　大陸外交部鬆口回應了…

出院患者體內有「特異性抗體」！　專家：復陽者仍有傳播風險

快訊／今湖北類包機載229人「6人無法登機」　19時35分起飛了

偶遇老鄉才知有「類包機」　陸配吊車尾報名成功：感謝政府

5/1禁吃貓狗！　深圳嚴打吃野味...最高10萬舉報金

高鐵站員工染疫　發病前「連上3天班」…病毒驚人全擴散！　

民進黨籲「港府勿與民為敵」　朱鳳蓮：政治操弄香港事務不得人心

狼師「惡行起底」！少女們勇敢公開舉報…副校長：親一下說明師生關係好

宥勝變賣豪宅「一家四口擠露營車」！　首站開往深山…兒子：還是要回頭啊？

租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元

吳尊老婆「穿婚紗」美麗再升級！　老公「首次親眼看到」不停讚嘆

這隻夠純！蠢二哈「絆倒椅子」嚇歪 跳蝦池避難...網笑翻：椅子在追我！

不夠虔誠...和尚為辣妹要把廟變賣 下秒牧師神補槍！全場笑到崩潰XD

林依晨2個月沒見老公惹　因疫情常在家「幫弟弟顧小孩」

金正恩心血管手術後驚傳命危！　美國官員：華府已密切監察情報

晨悠Cover《想見你想見你想見你》太好聽　釣出原唱八三夭回應

荳荳爆抄襲IU MV遭圍攻！　直播惹議「誰敢過來我們就是罵爆」

海軍24官兵染疫「遍布9縣市」　700人足跡跨南北高雄最緊繃

女嬰訓練趴睡哭鬧後喪命！新手媽卻在群組「死亡直播」：要不要幫她翻身？

網戀女主播送百萬　他見iCloud自動上傳「她的真實生活照」崩潰：先給我水

金正恩驚傳手術後命危！　大陸外交部鬆口回應了…

出院患者體內有「特異性抗體」！　專家：復陽者仍有傳播風險

快訊／今湖北類包機載229人「6人無法登機」　19時35分起飛了

偶遇老鄉才知有「類包機」　陸配吊車尾報名成功：感謝政府

5/1禁吃貓狗！　深圳嚴打吃野味...最高10萬舉報金

高鐵站員工染疫　發病前「連上3天班」…病毒驚人全擴散！　

民進黨籲「港府勿與民為敵」　朱鳳蓮：政治操弄香港事務不得人心

狼師「惡行起底」！少女們勇敢公開舉報…副校長：親一下說明師生關係好

快訊／磐石艦高雄確診官兵高雄再增2例！匡列足跡史…草衙道又入列

磐石艦群聚染疫！蘇貞昌認「成破口」：防疫確實沒有到位

3成護師憂欠裝備！防護衣缺碼繼續穿　遮不到脖子只能戴「髮帽」擋

超商預購口罩首日⋯小7機台異常！民眾3次才搞定　20秒內續訂成功嗨：超方便

原油期貨狂瀉！全球最大原油ETF USO暫停交易

製造業補貼來了！經濟部：今開放申請「穩住30萬人就業」

金希澈硬起來替雪莉具荷拉報仇！　認了「對藝人不再留戀」：不當的話就退出

兒童腳趾佈滿鮮紅腫塊！醫曝無症狀感染「新特殊病徵」：常以為是麻疹、水痘

敦睦艦隊27人染疫　柯文哲：是危機但不要獵女巫

ARC’TERYX始祖鳥極致工藝　春夏新品領都會女性戶外潮流

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

大陸熱門新聞

她突「皮膚恐怖全崩裂」竟是醫生丈夫投毒謀殺

他竟偽造「解除隔離書」…成功逃離又去旅遊！

女嬰一出生自帶「新冠抗體」

帥男醫染新冠肺炎　重生後「面目全非」變漆黑

工地砂石車倒沙…活埋4個正玩耍的幼童！

金正恩驚傳手術後命危！　大陸外交部回應了…

13歲男殺害10歲堂妹！殘忍棄屍灌木叢

「今年11月又是疫情高峰期」 張文宏：這些國家很難度過下一個冬天

高鐵站員工染疫　發病前「連上3天班」

出院患者體內有「特異性抗體」！

狼師騷擾女學生！副校長：親一下說明師生關係好

新冠病毒又現「19個新突變」！已經非常適應人體

超正姐妹花散步遇死劫！「豪車索命」家附近慘死

嫩妹遭大學老師「連刺數十刀」喪命

更多熱門

相關新聞

工地砂石車倒沙…活埋4個正玩耍的幼童！

工地砂石車倒沙…活埋4個正玩耍的幼童！

河南4名兒童日前被發現慘死在一個在建社區的工地中。目前，命案原因已經初步查明，18日下午，河南原陽盛和府建築工地砂石車傾倒沙土時，將在工地玩耍的4名兒童壓埋，致4個孩子活埋死亡。有目擊者稱，孩子被挖出時仍有余溫，其中有2個孩子遺體殘缺，可能是被挖掘機挖出時損毀。

懷孕33周媽確診　嬰出生16小時驗出新冠病毒

懷孕33周媽確診　嬰出生16小時驗出新冠病毒

社區土堆藏「4具兒童屍體」！3小孩為一家人

社區土堆藏「4具兒童屍體」！3小孩為一家人

寶寶乖乖睡！媽拿助眠神器幫拍胸

寶寶乖乖睡！媽拿助眠神器幫拍胸

暖爸回家抱「小瘦子」溫柔拍背

暖爸回家抱「小瘦子」溫柔拍背

關鍵字：

趴睡嬰兒窒息新手媽媽付費群組

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

獨／「含羞草」草爺怒轟「游否希3句話踩底線」

高雄10米魔洞封路！是韓就職典禮地

WHO運送病毒樣本　半路慘被擊斃

28歲女狂喊：好累好累…竟罹糖尿病！醫一問「3年工作」驚呆

國防部拔官3人　部長第一句罵他

林俊傑遭爆「8年非法吸金4億」！3萬粉絲會費全進私人帳戶

Keanna控謝和弦誣告　起訴結果出爐

海軍染疫實習生驚恐爆哭　原因曝光

叫不動國軍喊換　陳時中傷心回應

信義區藏億元招待所　警官藝人都來玩

譚德塞再拗　外交部戳破盲點打臉

染疫官兵「女友」狂被cue！陳時中忍不住回應了

16歲女高生未婚懷孕8個月！孩子爸17歲YouTuber

啦啦隊女神怒問前男友：跟我復合你猶豫？

健康事業虧多賺少　郭台銘拔權姊夫自己來

更多

最夯影音

更多
宥勝變賣豪宅「一家四口擠露營車」！　首站開往深山…兒子：還是要回頭啊？

宥勝變賣豪宅「一家四口擠露營車」！　首站開往深山…兒子：還是要回頭啊？
租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元

租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元

吳尊老婆「穿婚紗」美麗再升級！　老公「首次親眼看到」不停讚嘆

吳尊老婆「穿婚紗」美麗再升級！　老公「首次親眼看到」不停讚嘆

這隻夠純！蠢二哈「絆倒椅子」嚇歪 跳蝦池避難...網笑翻：椅子在追我！

這隻夠純！蠢二哈「絆倒椅子」嚇歪 跳蝦池避難...網笑翻：椅子在追我！

不夠虔誠...和尚為辣妹要把廟變賣 下秒牧師神補槍！全場笑到崩潰XD

不夠虔誠...和尚為辣妹要把廟變賣 下秒牧師神補槍！全場笑到崩潰XD

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面