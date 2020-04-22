女嬰訓練趴睡哭鬧後喪命！新手媽卻在群組「死亡直播」：要不要幫她翻身？

▲新手媽媽購買付費課程訓練寶寶趴睡，近日在VIP群組尋求幫助。（圖／北京晚報，下同）

記者蔡儀潔／綜合報導

一則「嬰兒趴睡窒息」的消息近日在網上瘋傳。新手媽媽小芸（化名）16日下午在付費「睡眠引導群」提問，稱3個月大的女兒翻身趴著睡覺一直哭，想向群內的老師尋求幫助，其他群友回應「不是大哭就沒事」，然而約2小時後，她在群內表示孩子嘴唇發紫、沒有呼吸。

綜合陸媒報導，小芸3月購買付費課程訓練寶寶趴睡，並加入VIP微信群組。根據網路上曝光的聊天記錄，當天下午1點01分，小芸上傳了一段影片並提問，「這個哭聲是不是要去幫她翻過來呢？」、「我在門口急死了，好怕悶到」。她連續提問多遍，但群組的「老師」並未回覆。

▲聊天記錄。

約至下午2點，小芸聽到女兒臉抵在床上的聲音，著急在群組求助，這時群友們開始熱烈回應，有人答「不是大哭就沒事」、「這問題又不大，為啥慌張」。小芸2點10分說，「沒聲音了，我怕她悶死」，但群友卻說，「寶寶解鎖了趴睡技能」、「你又可以追劇了」。

▲小芸在群組說，發現女兒沒了心跳 。

直到下午3點，小芸走進房門，準備叫嬰兒起床吃奶，但就在此時發現孩子已經嘴唇發紫、沒有呼吸，而距離她發現孩子沒聲已經過去1個小時，最終女嬰不幸身亡。但令人震驚的是，小芸還在繼續在群組提問，稱「結紮後還能再生嗎？老天怎麼這樣對我，我女兒才三個月。」

▼ 小芸接著在群組內提問 。

從聊天記錄中可以看出幾個關鍵資訊，一是這個群中是有專門的引導老師的，但不確定老師是否具備專業的育兒資質；二是從時間來看，孩子至少在死亡線上掙扎了有2個小時，這位媽媽卻沒能抓住任何一個挽救孩子生命的機會；三是這個群中還有不少人母，都在對自己的孩子進行類似的訓練。

報導指出，小芸3月曾購買一家叫「芝士小餛飩」的付費課程並加入該群，而該機構提出一套寶寶睡眠理論，其中一個觀點就是寶寶在幾個月的時候，會有一個「翻身倒退期」，這階段寶寶晚上睡覺會不停的翻身，直到寶寶會趴睡才算完成「解鎖趴睡」這個任務；群裡有「老師」會提供訓練嬰兒獨立睡覺的指導，讓嬰兒跟母親分房睡，並且睡在完全漆黑的空間裡。

▲ 「芝士小餛飩」群組被關閉。

芝士小餛飩團隊19日發表聲明，稱網傳資訊不實，「孩子直接死因並非趴睡，早先購買的育兒諮詢服務已於3月31日停止，且與當事母親溝通過，孩子具體死因不便透露。」在微信搜索「芝士小餛飩」並未發現相關公眾號，不過有網友PO圖，指出該帳號已被騰訊關閉。

▼ 芝士小餛飩曾PO出案例，稱發燒38.5度的小孩依舊能無痛入睡。

此外在「知乎」上搜索「嬰兒趴著睡」、「嬰兒能不能趴著睡」等類似問題，也能在回復中找到「芝士小餛飩」貼出的肯定回答。此事引發了網友們強烈氣憤，除了批評小芸的做法，更多網友質疑售賣課程機構的相關資質，認為應該追究其責任。