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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

李彥秀、柯志恩組成「李柯太太」　痛批國防部：別再擠牙膏！

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▲柯志恩、李彥秀組成「李柯太太」首次直播。（圖／翻攝自KMT中國國民黨臉書）

▲柯志恩、李彥秀組成「李柯太太」首次直播。（圖／翻攝自KMT中國國民黨臉書）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨副秘書長李彥秀、柯志恩21日晚間直播「李柯太太」專題，中央說「防疫共同作戰」，但保家衛國的作戰部隊竟成為防疫破口，非常諷刺，也覺得不可思議，呼籲國防部不要再「擠牙膏」，請將疑點一次對外說明清楚。

柯志恩表示，希望國防部訊息不要擠牙膏，誠實面對、公開透明，通通告訴人民，不論是政府高層、國防部、立委，背後還有多少不為人知的事情，能知道的是確診者會越來越多，這是個縣市首長最擔心的，破口若越來越大，醫療系統崩潰怎麼辦，尤其是「防疫共同作戰」，防疫破口竟然是來自於作戰部隊。

國防外交委會召委呂玉玲21日表示，原本她想找國防部長嚴德發開會前會，卻一直找不到人，後來得知嚴德發人在民進黨團總召柯建銘辦公室與綠委開會，質疑根本提前串供，痛批國防部一直在說謊。

立法院外交國防委員會22日將邀請國防部長、衛生福利部、外交部專案報告，海軍敦睦艦隊支隊長、磐石艦長、醫官等3人，則將以視訊方式備詢。專案報告前夕，嚴德發卻在柯建銘辦公室開會。

對此，李彥秀也表示，民進黨碰到事情最喜歡躲，遇到事情就看看能多躲幾天，把事情晃過去，但疫情還在持續發展當中，全民都想知道，到底是誰下決策敦睦艦隊出航，尤其法國、美國多歐航母都遇到同樣的狀況，國軍真的有照著SOP執行任務嗎？還是中間有些關鍵人物不願面對媒體而先行串供？

柯志恩說，這件事情明天一定要問清楚，所以明天一定是「重兵部署」在國防委員會，誰下令要查清，尤其是已知確診者已在艦上，誰下令不用集中檢疫14天，讓官兵一轟而散，這是非常關鍵的失誤點。

此外，民進黨立委王定宇今日下午在臉書發文透露，敦睦艦隊3月15日自帛琉回程時，有近19天的額外航程，並指是訪問「帛琉以外的重要機密任務」。

對此。柯志恩直批，王定宇是個「大嘴巴」，也不是第一次了，國軍的「秘密任務」是可以在媒體前公開講的嗎，可能只是為了博取版面，看似很專業、講得跟真的一樣，如同國防部堅稱「所有官兵都有經過檢疫」，結果只是依據醫官記錄簿，都演得好像充分掌握訊息，其實不然。

李彥秀則說，國人還是有知道真相的權利，對於疫情如何發展？如何染疫？影響範圍牽涉多廣等問題，民進黨需要設立停損點，但事實還是要調查清楚，包括最基本的，疫情爆發後軍方稱口罩不足，後來發現敦睦艦隊上有3萬多片口罩，但很多人都沒戴。

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