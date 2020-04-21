地主媳「卡拉OK店」遭痛毆擄走　6年後成裸女桶屍！冒出祕密證人

▲當時鄰居告訴林婦的先生「我老婆在卡拉OK店裡面，好幾個男人突然上門把我老婆毆打一頓後，然後把她強行帶走。」（圖／本刊繪圖組）

圖、文／CTWANT

高雄市鳳山區五甲地主的媳婦遭人擄走後，卻人間蒸發，再被發現時已被人殺害，裝桶棄屍。死者林婦丈夫吳男驚爆，她疑似因為債務糾紛引發殺身禍，吳男為何會有此說法？應該與一名秘密證人的證詞有關。

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本刊調查，確實有秘密證人曾向警方指稱，吳男的太太疑似積欠一名男子1、2萬元未還，引起男子不悅，才會惹來殺身之禍，但此一說法沒有直接證據，警方也不敢貿然採取行動逮人，整起案情還有待突破。

吳男透露，他太太原名叫「林美照」，後來改名為「林宜羚」，夫妻兩人雖住在一起，但已分房許久，「2014年12月11日晚間，鄰居告訴我，我太太在卡拉OK店做生意時，好幾個男人突然跑進來毆打她，然後把她強行帶走，鄰居看到後，就馬上通知我。」吳男得知後，立即打電話給妻子，另一頭卻直接轉進語音信箱，始終沒連絡上。

過了幾天，由於太太仍不見人影，吳男便到派出所報案。「我太太的健保卡和身分證都還在家中抽屜裡，如果要離家，怎麼會連衣服和證件都不帶呢？」吳男堅信，太太一定是被人擄走了。

▲高雄發生駭人聽聞的高雄桶屍案，隔天岡山警方公布藏婦人遺體的橘色塑膠桶，以便民眾指認。（圖／報系資料照）

此外，吳男面露無奈地說，太太生前對待家人相當冷淡，言行也有點怪異，兩人女兒曾向吳男說：「媽媽常常會碎碎念，對空氣自言自語，好像有憂鬱症。」吳男得知後要太太去看醫生，但被拒絕，兩人只好各自生活。

「她(吳妻)失蹤以後，原本我打算等7年的法定期限一到，就為她申報死亡。」吳男進一步向透露：「我太太開的是投幣式卡拉OK店，生意不太好，有時還會去五甲市場擺攤賣鞋，閒暇時會去朋友家玩撿紅點，但輸贏應該不大。」

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