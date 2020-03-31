這小管不能吃！海洋廢棄物辦桌　塑膠碎片組成冰淇淋

▲千萬別動筷子！用海洋廢棄物做成的小管，提醒人們思考與自然生態的關係。（圖／國立新竹美學生活館提供）

記者林育綾／綜合報導

千萬別動手拿筷子夾！看起來逼真的美味大餐，其實一樣都不能吃，「食物鏈~如果『海』有明天」自4/1起於羅東林業文化園區森動館展出，其中《海廢辦桌》利用從淨灘撿來的吸管、寶特瓶、塑膠⋯等垃圾，做成各種美食，提醒人們思考與自然生態的關係。

今年適逢世界地球日50週年，國立新竹生活美學館與農委會林務局羅東林區管理處合作，舉辦「食物鏈~如果『海』有明天」展覽，從食物的角度出發，將淨灘撿來的吸管、寶特瓶、打火機、浮球、塑膠、保麗龍⋯等垃圾，變身成具有生活美感的大型海廢藝術創作。

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▲「海廢辦桌」利用淨灘撿到的廢棄物做成逼真的美食。（圖／國立新竹美學生活館提供）



展品中有以浮球、塑膠碎片組成的《融化的冰淇淋》，無聲控訴地球正遭遇生態浩劫；還有生動逼真的美味大餐《海廢辦桌》等等，裡面包括小管等美食，千萬別動手拿筷子夾，透過這些可看不可吃的「食物」，提醒人們思考人與自然生態的關係。

透過展覽也延伸到「剩食、惜食」議題，根據聯合國糧農組織統計，全球每年生產的食物中至少約有3分之1、13億噸食物會被浪費，這些被浪費的食物，不止浪費了食物本身，也包括生產過程背後的水、能源、碳排、勞力、自然資源等等。

▲船老大的畫作，海底12生肖系列之鼠鯊。（圖／國立新竹美學生活館提供）

鑑於海洋資源漸趨枯竭，此次展覽同時邀請了宜蘭在地藝術家陳正勝老師（船老大）以「海底十二生肖」系列畫作展示，船老大的作品特色強烈、絢麗繽紛，訴說著魚類的生命力，傳遞珍惜海洋的理念。

「食物鏈~如果『海』有明天」自4/1起於羅東林業文化園區森動館展出，期盼藉由此次展覽，喚起大眾關注日益嚴重的海洋廢棄物問題。期望民眾從自備購物袋和餐具開始，減少使用塑膠製品、回收再利用，有空可以和家人朋友到海邊淨灘，從源頭反思減塑、愛地球，留給下一代健康的海洋。

食物鏈~如果『海』有明天

展期：109年4月1日起至7月19日（每週一、二公休）

時間：上午09:00 -下午12:00、下午14:00 - 17:00

地點：羅東林業文化園區森動館（宜蘭縣羅東鎮中正北路118號）

活動（每場限20名，須先報名。）

04／02 (四)14:00-16:00 DIY／浮球魚鑰匙圈

04／04 (六)14:00-16:00 DIY／彩繪魚兒魚兒瓶上游

05／16 (六) 14:00-16:00 講座／食物不浪費+果皮清潔劑diy

06／27(六) 14:00-16:00 桌遊／海洋危機

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