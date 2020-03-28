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為了Face ID！外媒曝蘋果MacBook擬還原「瀏海」設計

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▲蘋果預計將在推出的新款 MacBook Pro 提供 Face ID 臉部辨識功能。（圖／取自Apple）

▲蘋果預計將在推出的新款 MacBook Pro 提供 Face ID 臉部辨識功能。（圖／取自Apple）

記者林淑慧／台北報導

依據外媒《Apple Insider》報導，蘋果預計將在推出的新款 MacBook Pro上 提供 Face ID 臉部辨識功能，美國專利商標局接獲蘋果提交的最新專利內容，推測蘋果為了加入Face ID功能，將重新還原「瀏海」設計，引發果粉高度關注。

蘋果目前已經在帶有 Touch Bar 的 MacBook Pro 和新款 MacBook Air 上擁有Touch ID功能，這是解鎖 MacBook 最便捷的方法，但這項功能無法透過外接設備實現，而Face ID功能相對更強大，可以直接從遠處讀取臉部訊息，幫助用戶提供同樣快捷的解鎖和其他身份認證。

依據外媒報導，以目前MacBook的外型來看，要加入Face ID 臉部辨識功能的模組並非難事，不過依據外媒報導的專利圖示，蘋果對於MacBook的外型改用主流的窄邊框，推測是為了加入Face ID模組，將重新還原「瀏海」設計。

Touch ID 最初於 2013 年和 iPhone 5S 一起推出，蘋果花了三年時間，才把它放到 Mac 上。2020 年將是蘋果推出 Face ID 的第三年，可能會和 Touch ID 一樣，先在 MacBook Pro 上提供服務。

另外，蘋果已經將重心重新回歸Mac產品線上，果粉們也迎來了MacBook系列的大變革。蘋果新款Mac以及MacBook加上了T2安全晶片，為安全打下基礎，因此用戶不必為FaceID的安全疑慮而煩惱。

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