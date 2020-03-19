多數民眾居家防疫…出門也不敢搭捷運公車！產險業者提醒：可用網路平台檢查保險內容

▲多數保險公司推出「網路投保平台」，提供民眾自行處理保障。（圖／pixabay，示意圖）

記者楊絡懸／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，世界衛生組織（WHO）正式宣布疫情全球大流行，出門戴口罩已是標準配備，政府也宣導民眾避免出國前往疫區，減少出入人多場所的機會。但如果民眾居家防疫，當重要的保單到期，該怎麼辦？產險業者表示，可以透過網路投保平台適時檢查保單內容，不用接觸人群，就能解決保險問題。

以往傳統方式，多是聯絡保險業務員前往家裡辦理續保，近年多家保險公司皆開放網路投保平台，讓民眾輕鬆在網路上處理保險事務。和泰產險表示，網路投保非常方便且快速，民眾若有保險上的需求，都可以透過網路執行，不用再接觸人群。

為了防疫，多數民眾出門盡量避免搭乘大眾運輸，改以自駕的方式通勤。和泰產險提醒，民眾必須檢查久未駕駛的車輛，除了出門前檢查車輛本身，汽機車保單內容也要重新檢視，包括基本的強制險、第三人責任險、乘客責任險等完整的保障，都可以透過網路完成投保，才能放心出遊。

此外，民眾也要檢視自身的醫療保障是否足夠。和泰產險表示，產險相關商品的保費較一般壽險公司低，讓預算不足、又想為自身增添保障的民眾，多了一份選擇，而且可依不同族群規劃，也有多樣的意外傷害險專案供挑選。

以和泰產險的保險商品為例，針對0歲至15歲兒童的「寶貝大三元」、女性專屬的「女力時代」，還有頗受網友好評的運動族群「健健美」專案，都是不錯的選擇。