外幣保單1月保費進帳587億　美元買氣回溫、人民幣跌逾6成

▲根據統計，1月外幣保單新契約保費收入為587.32億元，較去年同期衰退6%。（示意圖／路透社）

記者紀佳妘／台北報導

外幣保單銷售兩樣情，金管會公布2020年1月外幣保單最新銷售情況，外幣保單新契約保費收入為587.32億元，較上年同期衰退6%，其中人民幣、澳幣持續退燒，分別年減65%、49%，不過美元保單成為唯一逆勢成長的外幣保單，年增9%。

根據金管會保險局統計，今年1月外幣保單商品最新銷售狀況，外幣保單新契約保費收入為新台幣587.32億元，較去年同期衰退6%，其中投資型保險折合約新台幣147.92億元、占比25%，傳統型保險折合約新台幣439.4億元、占比75%。

金管會保險局副局長張玉煇指出，外幣投資型保單持續退燒，主要是受到全球投資環境劇烈波動，投資人偏向保守態度，因此新契約保費收入較去年同期減少。

觀察今年1月外幣保單銷售狀況，其中投資型新契約保費收入前3名依序為法國巴黎人壽、台灣人壽和國泰人壽；傳統型則是南山人壽、國泰人壽和新光人壽。

另從幣別來看，截至今年1月底，美元新契約保單保費收入18.27億美元，年增9%，其中投資型外幣保單新契約保費收入為4.16億美元，較去年同期衰退9%；至於傳統型則來到14.11億美元，較去年同期增加16%。

至於澳幣保單部分，1月澳幣保單新契約保費收入為0.79億澳元，年減49%，其中投資型新契約保費收入0.23億澳元，較去年同期減少60%；至於傳統型則來到0.56億澳元，較去年同期衰退43%。

另在人民幣保單方面，新契約保單保費收入1月是3.28億人民幣，年減65%，其中投資型新契約保費收入2.93億人民幣，年減68%；傳統型則為0.35億人民幣，較去年同期衰退17%；張玉煇說，1月人民幣走弱，因此對投資人的吸引力沒那麼大。

保險局表示，保險業銷售該類型保單時，應了解及評估消費者對匯率等相關風險承受能力，並落實招攬人員管理、商品資訊揭露及商品適合度政策，以利該業務穩健經營，以及維護消費者權益。