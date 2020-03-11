蔡宜芳的「不倫情人」起底！豪取60套波卡等3風波　被認證「柯P旁最大問題」

▲張益贍在政壇評價二極，即使負面爭議不斷，柯文哲仍將他視為心腹。（圖／報系資料照）

圖、文／CTWANT

民眾黨主席柯文哲心腹、台北市文化基金會副執行長張益贍，遭本刊直擊與政壇新秀蔡宜芳進出摩鐵，2人還在車上甜蜜激吻、纏綿探索，據了解，張益贍評價二極，曾因索取60套「波卡」遭調查，還爆出帳目不清、洩漏民眾黨不分區名單等情事，被視為柯身邊的最大問題人物。

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張益贍原是民進黨資深黨員，在台北市政府擔任顧問時得到柯文哲的青睞，2016年6月，柯文哲頂著「酬庸」罵名，指派無公認文化背景的張益贍為台北市文化基金會副執行長，張也回報老闆恩情，去年8月退出民進黨，接任民眾黨中央委員重擔，柯文哲對張益贍的倚重眾所周知。

但張益贍在政壇評價兩極，2015年9月，悠遊卡公司推出波多野結衣悠遊卡，引發公關卡風波，時任市府顧問的張益贍在第一時間索取60套，事情爆發後才緊急退回50套，政風處聲稱要介入調查但卻不了了之。

▲悠遊卡公司在2015年推出波卡，張益贍因索取60套而被政風處調查。（圖／報系資料照）

張益贍更被媒體爆料，他的白手套在辦理選前萬人健走活動時經費超支數百萬且帳目不清，氣的柯文哲破口大罵；而他接任民眾黨中央委員後的第一件事情，竟是將非屬自己陣營的不分區立委名單洩漏給媒體，好讓這些人選見光死以安排自己的勢力，被外界認為是柯身邊最大的問題人物。

本刊致電張益贍，他否認與蔡宜芳交往，記者詢問是否進出摩鐵，他立刻反問「有什麼證據嗎」？強調沒有去汽車旅館，但聽聞本刊掌握證據，他則改口說是去「討論公事」，也將和妻子如實報告他與蔡宜芳的「公務交往關係」。

蔡宜芳則回應，與張益贍是同黨同事，時常見面、喝咖啡，曾一起到汽車旅館「開會」，她知道張已婚，2人沒有任何私情。但在本刊致電當晚，蔡宜芳就無預警關閉個人臉書和粉絲專頁。

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