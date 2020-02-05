第一批包機名單「數十人非台灣籍」　陸委會證實：都是陸配

▲中央疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙于婷／台北報導

滯留武漢台商3日深夜包機抵台，但名單和實際上機人員有出入，對此，陸委會主委陳明通坦言，非本國籍最主要是陸配，都有台灣居留證，目前都在檢疫所裡，第二批回台還在溝通協調中。而在防疫物資方面，中央疫情指揮中心指揮官陳時中則表示，所有資源都有做超前的準備。

台灣同胞返台救援會徐正文表示，第一批原訂248人要回來，實際僅有247人，但台商會僅提出244人，落差的那3人不在名單內。陸委會也召開記者會證實，第1批名單並不是按照陸委會要求，以老弱、長期用藥迫切短期出差旅遊的人，一開始了解有50-60人以上，但第一批優先名單不是很理想。

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外傳3名非名單裡人員是矇混上機的，陳明通說，一開始有跟對方表示優先是短期出差、沒有長期生活支撐、老弱婦孺和有慢性疾病的，最後一刻有給名單，但優先名單不理想，所以有進一步檢討，因此下一批還是以「防疫」為優先，一樣以短期出差、沒有長期生活支撐、老弱婦孺和有慢性疾病為優先，希望對岸可以充分配合。

回來的台商都會送到檢疫所，但是檢疫所必須要有一定的容量，對此，陳時中表示，所有資源都有做超前的準備，下一波接回來的準備一定會做好，不管病房準備或其他醫療物資，都有超前準備。