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影／「為了我的生命安全！」　3Q哥陳柏惟台上哭了…感性發言：不要挑釁對手

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▲▼陳柏惟。（圖／翻攝陳柏惟臉書）

▲陳柏惟開直播發表感言。（圖／翻攝陳柏惟臉書）

記者柯振中／綜合報導

台中市立委第二選區競爭相當激烈，國民黨籍的候選人顏寬恒晚間宣布敗選；代表台灣基進出戰的「3Q」哥陳柏惟晚間也開直播宣布當選。陳柏惟致詞時一度哽咽，本來以為自己是最大的砲灰，沒想到成功淹過消波塊，不過為了他的生命安全，贏了不要挑釁，也不要嘲諷對手，「勝選不是結果，只是個開始。」

台中市第二選區一直被外界認為是艱困選區，雙方票數顏寬恒、陳柏惟2人的得票數從一開始就旗鼓相當。晚間6點40分左右，嚴寬恒自行宣布敗選；詳細名單仍以中選會公告的為主。

顏寬恒宣布敗選後過40分鐘，陳柏惟也在臉書開直播，發表當選感言。他在致詞時提到，非常感謝民眾熱情的參與，為台灣的民主寫下新的歷史。

他開玩笑地說，雖然當選了，大家也不要太高興，勝選只是開始「我們先高興一陣子就好，我說只高興今天一個晚上，你們也不會相信啦，我應該會爽很久啦！但是事情要有人做。」

陳柏惟講到最後，語帶哽咽地說，原以為自己是最大的砲灰，沒想到砲灰成功淹過消波塊，他真的勝選了；不過他也幽默地告訴支持者，贏了開心就好，不要挑釁對手，也不要出言嘲諷，「為了我的生命安全！」

▼陳柏惟大聲問支持者「五送謀」。（圖／翻攝陳柏惟臉書）

▲▼陳柏惟。（圖／翻攝陳柏惟臉書）

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