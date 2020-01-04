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美軍炸死伊朗指揮官　美股3大指數一起跌...道瓊下滑233點

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▲▼美股,華爾街。（圖／路透）

▲受美伊緊張情勢影響，美股大跌。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

美國五角大廈證實，總統川普下令暗殺伊朗聖城軍（Quds Force）指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani），也影響到美股，三大指數開盤走低，收盤後，道瓊指數下跌233.92或0.81%，收在28634點；標普指數下跌23點或0.71%，收報3234.85點；那斯達克指數跌71.42或0.79%，收在9020.77點。

三大指數在2日，即今年第一個交易日收盤時，創下紀錄，但隔天就受到美國與伊朗情勢緊張的影響而大跌。美軍在2日晚間對伊拉克巴格達國際機場發動無人機空襲，造成12人死亡，其中蘇萊曼尼是伊朗情報收集和境外秘密軍事行動的負責人，伊朗則誓言將會復仇，美國駐伊朗大使則建議美國公民盡速離開。

除了股價之外，因擔心兩國緊張情勢升溫，布倫特原油期貨上漲2.29美元漲幅約3.4％；西德克薩斯中級原油每桶63.28美元，上漲2.10美元漲幅約3.4％，稍早一度飆升至每桶63.84美元，為5月1日以來最高，短期內可能會再出現大幅的波動。

個股方面，蘋果在前一日股價飆破300美元之後，3日收盤小跌 0.97%，而航空類五因受到原油價格上漲影響幾乎都下跌，聯合航空跌了2.05%，美國航空跌4.97%，達美航空則小跌1.66%。

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