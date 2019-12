「黑影男盪鞦韆」面屋還背屋？　網友正反吵翻：看膝蓋彎曲

實習記者曾筠淇/綜合報導

「眼見不一定為憑」,每個人的視覺感官可能不盡相同,所以先前才曾有洋裝是藍黑相間或白金相間的火熱話題。而最近開始流傳一則影片,畫面中「盪鞦韆的男生」讓人分不清楚到底是面對房屋,還是背對房屋,進而引發網友熱議。

日前在推特上流傳了一則影片,畫面中可以看到,有一名男子坐在鞦韆上,往前又往後的盪著,而影片的最後方有一棟房子。只是這名男子的身影幾乎是黑色的,且又離鏡頭太遠,所以難以分辨究竟是面對房屋,還是背對房屋。

Im losing my mind can someone tell me which way he’s facing pic.twitter.com/gIvIDzRkOd