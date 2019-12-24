「黑影男盪鞦韆」面屋還背屋？　網友正反吵翻：看膝蓋彎曲

實習記者曾筠淇／綜合報導

「眼見不一定為憑」，每個人的視覺感官可能不盡相同，所以先前才曾有洋裝是藍黑相間或白金相間的火熱話題。而最近開始流傳一則影片，畫面中「盪鞦韆的男生」讓人分不清楚到底是面對房屋，還是背對房屋，進而引發網友熱議。

日前在推特上流傳了一則影片，畫面中可以看到，有一名男子坐在鞦韆上，往前又往後的盪著，而影片的最後方有一棟房子。只是這名男子的身影幾乎是黑色的，且又離鏡頭太遠，所以難以分辨究竟是面對房屋，還是背對房屋。

Im losing my mind can someone tell me which way he’s facing pic.twitter.com/gIvIDzRkOd — Ana (@esnycuddles) 2019年12月21日

不少網友看到影片後，紛紛留言分享自己所見，「他肯定是面對房子」、「朝向建築物吧」、「看膝蓋如何彎曲，他是面對大樓的」。不過也有網友認為，「明明就是面對鏡頭，怎麼會覺得他面對建築物呢」、「他才沒有面對建築」、「他是正對著鏡頭吧」。

這則短片引起網友熱烈討論，因為空間、視覺感知所產生的錯覺，導致每個人所看到的都不太一樣，但也有網友能看到同時兩種方向，十分有趣。

►我該答應女友嗎？

