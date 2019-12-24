　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

「黑影男盪鞦韆」面屋還背屋？　網友正反吵翻：看膝蓋彎曲

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲
@ectupper

Settle the debate pls

♬ original sound - ectupper

實習記者曾筠淇／綜合報導

「眼見不一定為憑」，每個人的視覺感官可能不盡相同，所以先前才曾有洋裝是藍黑相間或白金相間的火熱話題。而最近開始流傳一則影片，畫面中「盪鞦韆的男生」讓人分不清楚到底是面對房屋，還是背對房屋，進而引發網友熱議。

日前在推特上流傳了一則影片，畫面中可以看到，有一名男子坐在鞦韆上，往前又往後的盪著，而影片的最後方有一棟房子。只是這名男子的身影幾乎是黑色的，且又離鏡頭太遠，所以難以分辨究竟是面對房屋，還是背對房屋。

不少網友看到影片後，紛紛留言分享自己所見，「他肯定是面對房子」、「朝向建築物吧」、「看膝蓋如何彎曲，他是面對大樓的」。不過也有網友認為，「明明就是面對鏡頭，怎麼會覺得他面對建築物呢」、「他才沒有面對建築」、「他是正對著鏡頭吧」。

這則短片引起網友熱烈討論，因為空間、視覺感知所產生的錯覺，導致每個人所看到的都不太一樣，但也有網友能看到同時兩種方向，十分有趣。

►我該答應女友嗎？

ET快訊
巴逢轉中颱「周末全台雨」　鄭明典：這個平安夜颱風有點強
氣炸湯圓超好吃！他興奮照做一開蓋傻眼…網笑瘋：一定是忘記吐沙
高嘉瑜訪郭台銘　陳水扁：沒看過這麼不要臉的候選人
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

大尾「鯰魚」從天而降！直砸擋風玻璃「碎成蜘蛛網」...網驚：比中樂透還狂

瘋狂網紅玩「大象牙膏」實驗！藍色泡沫1秒大爆炸...後院被塞滿

「超胸」老闆娘煮麵狂抖　光頭保全看傻...口水狂流羞逃

「黑影男盪鞦韆」面屋還背屋？　網友正反吵翻：看膝蓋彎曲

日和尚用木魚敲「搖滾神曲」！　魔性「咚咚~鏘」一開口網全笑噴

Jasper哄4歲女孩吃飯很有一套！　「不吃飯的人會死的呀」XD

有難同當？三寶女橫切穿越馬路遭撞-10分後尪「同款車禍」網：真的一家人

鄧紫棋.五月天飆《盛夏光年》耳機飛了　買阿信歌詞集「不知是盜版還正版」

《新西遊記7》全員冬天跳4度水裡　殷志源一腳滑...圭賢又悲觀了XD

送餐到補習班！天真童突嗆沒讀好書　他瞬間哭笑不得...網：小孩撿到槍？

《馬爾濟斯之歌變奏版》慶祝聖誕節 全新MV+洗腦旋律網笑：會背了啦

哈孝遠婚禮又累又熱「後悔嗎？」　新郎很會回：後悔太晚娶她惹

柯佳嬿變古惑女自封「安平十三妹」　強壓國中生一拳揍過去...超級兇

老弟假借拍攝「火鍋吃播」惡整姊！　隔壁桌狂找碴...差點打起架她嚇壞

「黑影男盪鞦韆」面屋還背屋？　網友正反吵翻：看膝蓋彎曲

坎特將前往多倫多參加聖誕大戰　美加政府確保人身安全

交換禮一拆「坐骨神經痛」妹子竊笑：50cm喔　網洗腦喊買：控八控控

賺錢最佳利器！第三屆東森社交電商將引爆分享即賺祕技

路霸歐告躺馬路...忽視喇叭聲「曬太陽」！　PO網結局超展開

巴逢變強轉中颱「周末全台雨」　鄭明典示警：這個平安夜颱風有點強

環狀線年底通車延宕遭指「卡侯」　侯友宜：不做其他聯想

腰痛驚見腎臟長滿囊泡...確診「多囊腎」　醫曝「關鍵徵兆」：和遺傳也有關

小心速限以免荷包失血！　台南柳營區新增固定式測速桿遏阻超速違規

民進黨認「媽祖是共諜」？　于美人、憲哥質疑《反滲透法》兩個弔詭

道路突增「黃綠標線」　汽車臨停小心吃罰單！

輪椅女搭電梯慘被「斷頭」？！　美國魔術師惡整路人當場嚇瘋

新奇熱門新聞

葉問死前拍下詠春拳　罕見影片曝光

黑影男盪鞦韆面屋還背屋？　網友正反吵翻

票選最離譜室友　蒙古妹完爆眾人

他不小心買到巨大充氣聖誕老人！

台灣女崩潰：再也不跟黑人打砲！

火星表面出現《星艦迷航記》徽章

30歲肥宅減肥為穿女裝變V臉美女

臉書新符號開放　哪種最受歡迎？

醫生推3招變大雕　免手術再次偉大

這家火鍋店價格全是「數學題」

大膽！75%英國人願在機場做愛

世界最長單字　189819字母組成

千尋父母吃什麼變豬？宮崎駿解答

漁工火化半年顯靈返家？親友嚇傻

更多熱門

相關新聞

滑梯、鞦韆有危險　日萬座公園仍在用

滑梯、鞦韆有危險　日萬座公園仍在用

公園可提供給不分老少的居民使用，但日本媒體的調查卻發現，有將近2萬座公園的遊樂設施具有「威脅生命的危險性」，恐怖的是，其中1萬座的公園仍在被持續使用。

食物美味是「靠鼻子」決定！專家解析「人體嗅覺」

食物美味是「靠鼻子」決定！專家解析「人體嗅覺」

改裝寬體Toyota Supra預告SEMA展

改裝寬體Toyota Supra預告SEMA展

蘋果傳收購AI視覺搜尋公司Fashwell

蘋果傳收購AI視覺搜尋公司Fashwell

小腹女「隱肚穿搭術」視覺減5斤

小腹女「隱肚穿搭術」視覺減5斤

關鍵字：

鞦韆視覺錯覺感官

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

奎丁交換禮物整過頭…孫生護反骨成員

工科男嫩女友慘遭剁碎　凶宅夜半哭聲頻傳

許老三「跩臉開腿」拍時尚片

獨／謝和弦爆「FB、IG全被鎖」！牽手吻莉婭放閃見家人

小刀曝5566本是6人！　鐵粉解答第6人身份

龍婆2020年預言公開！亞洲進入「天災肆虐年400人將罹難」

砸反骨成員雞蛋惹不爽！美麗妄娜：貴圈真噁

蔡阿嘎到日本玩「犯大忌」挨轟！

更強14°C冷空氣！巴逢周末雨襲全台

Joeman揭密「4不6字原則」變有錢！

玻璃心大叔被嫩妹分手　殘暴割她喉還碎臉

餐點被外送員吃了！丫頭兩邊都不得罪高招處理

曾爆美國學歷造假被停職！46歲主播薛楷莉改當護士

拒付聘金女友墮胎分手！男追打媽媽「重擊頭部致死」

暴踹短髮正妹！酒醉男遭對方砍死

更多

最夯影音

更多
日和尚用木魚敲「搖滾神曲」！　魔性「咚咚~鏘」一開口網全笑噴

日和尚用木魚敲「搖滾神曲」！　魔性「咚咚~鏘」一開口網全笑噴
Jasper哄4歲女孩吃飯很有一套！　「不吃飯的人會死的呀」XD

Jasper哄4歲女孩吃飯很有一套！　「不吃飯的人會死的呀」XD

有難同當？三寶女橫切穿越馬路遭撞-10分後尪「同款車禍」網：真的一家人

有難同當？三寶女橫切穿越馬路遭撞-10分後尪「同款車禍」網：真的一家人

鄧紫棋.五月天飆《盛夏光年》耳機飛了　買阿信歌詞集「不知是盜版還正版」

鄧紫棋.五月天飆《盛夏光年》耳機飛了　買阿信歌詞集「不知是盜版還正版」

《新西遊記7》全員冬天跳4度水裡　殷志源一腳滑...圭賢又悲觀了XD

《新西遊記7》全員冬天跳4度水裡　殷志源一腳滑...圭賢又悲觀了XD

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面