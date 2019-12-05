2019台灣醫療科技展　藝群醫美展現醫學專業實力

▲王正坤醫師所率領的藝群醫美集團受邀參與2019台灣醫療科技展展，展現醫學專業實力。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台灣醫療打造國家品牌，2019台灣醫療科技展於12月5日至8日，在台北南港展覽館2館盛大展出，12月5日開幕由大會主席蘇嘉全、王金平、陳維昭、翁啟惠、柯文哲市長、部會首長以及醫院與科技企業共同揭幕，台南藝群醫美集團受邀參展，展現醫學專業實力。

醫學美容、健檢、預防醫學、精準健康與疾病治療都是國際醫療的重要項目，本次展覽結合醫療與資通訊科技（ICT）產業，展現醫療品質與台灣國際競爭力。關於醫學美容產業，藝群醫學美容集團也獲邀參加此次展覽，展出4大經營構面，包含醫學美容醫師教育訓練課程、品牌管理與行銷策略、連鎖醫美診所經營管理與醫學美容保養品。

請繼續往下閱讀...

本次展覽集合產官學資源，推出主題有國際醫療商業模式、生殖醫學、整形重建、移植、心血管、高級健檢、AI、智慧、感測、遠端、行動照護、智能機器人、癌症治療、質子與重粒子放射治療、細胞療法、癌症基因分析與免疫新藥、整形外科、骨/牙/眼科/皮膚科、製藥研發、預防醫學等，促進企業與企業之間進行產品、服務及資訊合作，發展B2B商業模式。

藝群醫學美容集團總裁王正坤醫師表示，此次展覽聚焦在於高層次的醫療品質與正確醫學知識傳達，而非一般的促銷營業活動。因此藝群醫學美容集團於展場展出醫學教育訓練課程，透過20年「每週扎實教育訓練」來培養優質醫師，形塑優良企業文化，提高醫療品質，保障病人安全，進而發展集團診所連鎖經營，與多角化建立保養品品牌，可謂是一種扎實蹲馬步的商業模式。

王正坤醫師現任台灣美容醫療促進協會理事長、長榮大學經營管理博士班老師與藝群醫美集團總裁，曾任中華民國醫用雷射光電學會理事長、台南市醫師公會理事長，王正坤醫師進一步分享醫學美容管理細節，有關醫學美容醫師教育訓練課程構面，藝群醫美集團每週固定舉辦「藝群學院」醫師讀書會議，醫師與員工一起閱讀國內外最新美容醫學論文與教科書，臨床示範各種雷射治療、注射肉毒桿菌素、注射玻尿酸與埋線技巧，指導醫師預防副作用產生，提高醫師的知識與臨床技術，養成讀書風氣。

2019年王正坤醫師翻譯英文版世界熱門美容醫學教科書成為中文版，英文版書名為「Clinical Anatomy of the Face for Filler and Botulinum Toxin Injection」，中文版書名為「注射填充物與肉毒桿菌素除皺的臉部解剖學」，受到醫美界重視肯定。

王正坤醫師強調，醫學教育是醫療產業的根本，唯有精進醫學知識與技術，落實醫師員工訓練，刺激組織內部的活力與能量，提供高品質醫療服務，朝向高端醫療科技發展，企業才能開出美麗的花朵與享受成功的果實，這也是台灣醫療科技展的重要目標。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下