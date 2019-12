2019台灣醫療科技展　藝群醫美展現醫學專業實力

▲王正坤醫師所率領的藝群醫美集團受邀參與2019台灣醫療科技展展,展現醫學專業實力。(圖/記者林悅翻攝)

記者林悅/台南報導

台灣醫療打造國家品牌,2019台灣醫療科技展於12月5日至8日,在台北南港展覽館2館盛大展出,12月5日開幕由大會主席蘇嘉全、王金平、陳維昭、翁啟惠、柯文哲市長、部會首長以及醫院與科技企業共同揭幕,台南藝群醫美集團受邀參展,展現醫學專業實力。

醫學美容、健檢、預防醫學、精準健康與疾病治療都是國際醫療的重要項目,本次展覽結合醫療與資通訊科技(ICT)產業,展現醫療品質與台灣國際競爭力。關於醫學美容產業,藝群醫學美容集團也獲邀參加此次展覽,展出4大經營構面,包含醫學美容醫師教育訓練課程、品牌管理與行銷策略、連鎖醫美診所經營管理與醫學美容保養品。

請繼續往下閱讀...

本次展覽集合產官學資源,推出主題有國際醫療商業模式、生殖醫學、整形重建、移植、心血管、高級健檢、AI、智慧、感測、遠端、行動照護、智能機器人、癌症治療、質子與重粒子放射治療、細胞療法、癌症基因分析與免疫新藥、整形外科、骨/牙/眼科/皮膚科、製藥研發、預防醫學等,促進企業與企業之間進行產品、服務及資訊合作,發展B2B商業模式。

藝群醫學美容集團總裁王正坤醫師表示,此次展覽聚焦在於高層次的醫療品質與正確醫學知識傳達,而非一般的促銷營業活動。因此藝群醫學美容集團於展場展出醫學教育訓練課程,透過20年「每週扎實教育訓練」來培養優質醫師,形塑優良企業文化,提高醫療品質,保障病人安全,進而發展集團診所連鎖經營,與多角化建立保養品品牌,可謂是一種扎實蹲馬步的商業模式。

王正坤醫師現任台灣美容醫療促進協會理事長、長榮大學經營管理博士班老師與藝群醫美集團總裁,曾任中華民國醫用雷射光電學會理事長、台南市醫師公會理事長,王正坤醫師進一步分享醫學美容管理細節,有關醫學美容醫師教育訓練課程構面,藝群醫美集團每週固定舉辦「藝群學院」醫師讀書會議,醫師與員工一起閱讀國內外最新美容醫學論文與教科書,臨床示範各種雷射治療、注射肉毒桿菌素、注射玻尿酸與埋線技巧,指導醫師預防副作用產生,提高醫師的知識與臨床技術,養成讀書風氣。

2019年王正坤醫師翻譯英文版世界熱門美容醫學教科書成為中文版,英文版書名為「Clinical Anatomy of the Face for Filler and Botulinum Toxin Injection」,中文版書名為「注射填充物與肉毒桿菌素除皺的臉部解剖學」,受到醫美界重視肯定。

王正坤醫師強調,醫學教育是醫療產業的根本,唯有精進醫學知識與技術,落實醫師員工訓練,刺激組織內部的活力與能量,提供高品質醫療服務,朝向高端醫療科技發展,企業才能開出美麗的花朵與享受成功的果實,這也是台灣醫療科技展的重要目標。

► 欸~妳過來一下!妳過來一下