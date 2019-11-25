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陌生男闖家門...82歲筋肉嬤「扛桌子砸、掃把狂打」單挑：老娘很猛的

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▲▼筋肉阿嬤單挑強盜。（圖／翻攝自13wham）

▲筋肉阿嬤單挑強盜。（圖／翻攝自13wham）

 記者錢玉紘／綜合報導

搶劫也要挑對地點！美國紐約發生一起疑似未遂搶案，一名29歲的男子闖入一間民宅中，看準了屋主只是一位82歲的阿嬤，本以為佔上風，可以輕易得手，沒想到這名矮小的阿嬤是高齡舉重選手，力氣超大，看到搶匪進門，直接搬起一張桌子砸人，連來救援的警察都讚嘆不已。

這名筋肉阿嬤是82歲的莫菲（Willie Murphy），她身材矮小，只有大約152公分，卻練了一身肌肉。事件發生在21日晚間11點多，當時她準備要睡覺了，陌生男卻到她家門口，莫菲拒絕開門，男子堅持只是想要她幫忙叫救護車，直接闖進去。

莫菲情急之下，直接搬起一張桌子，朝陌生男砸過去，接著抄起旁邊的一支掃把猛打，還用洗髮精讓該男無法說話。她在受訪時回憶，「我搬起桌子丟向他，桌子都碎了，接著我跳到他身上，用掃把打他」，雖然莫菲在該男進門前就已經報警，仍然靠自己的力量制伏了歹徒，兩人搏鬥一番之後，警察來了，將該男逮捕並送醫。

莫菲受訪時表示，「我是老人，我一個人住，但你猜怎麼著，我超勇猛的啦，他真的挑錯房子了」。她還提到，歹徒被逮捕之後，警察們還留下來，想要跟她自拍。

莫菲平時都在楓木市（Maplewood）當地的基督教青年協會（YMCA ）健身和訓練，當健身房的朋友們得知她獨自擊退了壞人後，都稱呼她英雄。她曾在2014年獲得年度舉重王的封號，可以輕易舉起225磅（約102公斤），她提到，希望自己可以變得更健康，挑戰生命的極限，也希望可以鼓勵其他年長者健身。

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