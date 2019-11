陌生男闖家門...82歲筋肉嬤「扛桌子砸、掃把狂打」單挑：老娘很猛的

▲筋肉阿嬤單挑強盜。(圖/翻攝自13wham)

記者錢玉紘/綜合報導

搶劫也要挑對地點!美國紐約發生一起疑似未遂搶案,一名29歲的男子闖入一間民宅中,看準了屋主只是一位82歲的阿嬤,本以為佔上風,可以輕易得手,沒想到這名矮小的阿嬤是高齡舉重選手,力氣超大,看到搶匪進門,直接搬起一張桌子砸人,連來救援的警察都讚嘆不已。



這名筋肉阿嬤是82歲的莫菲(Willie Murphy),她身材矮小,只有大約152公分,卻練了一身肌肉。事件發生在21日晚間11點多,當時她準備要睡覺了,陌生男卻到她家門口,莫菲拒絕開門,男子堅持只是想要她幫忙叫救護車,直接闖進去。

莫菲情急之下,直接搬起一張桌子,朝陌生男砸過去,接著抄起旁邊的一支掃把猛打,還用洗髮精讓該男無法說話。她在受訪時回憶,「我搬起桌子丟向他,桌子都碎了,接著我跳到他身上,用掃把打他」,雖然莫菲在該男進門前就已經報警,仍然靠自己的力量制伏了歹徒,兩人搏鬥一番之後,警察來了,將該男逮捕並送醫。

莫菲受訪時表示,「我是老人,我一個人住,但你猜怎麼著,我超勇猛的啦,他真的挑錯房子了」。她還提到,歹徒被逮捕之後,警察們還留下來,想要跟她自拍。

莫菲平時都在楓木市(Maplewood)當地的基督教青年協會(YMCA )健身和訓練,當健身房的朋友們得知她獨自擊退了壞人後,都稱呼她英雄。她曾在2014年獲得年度舉重王的封號,可以輕易舉起225磅(約102公斤),她提到,希望自己可以變得更健康,挑戰生命的極限,也希望可以鼓勵其他年長者健身。

“I’m alone and I’m old, but guess what? I’m tough.”



Willie Murphy is 82. She's a powerlifter. When a 28-yr-old man tried to break into her house - she says she took him DOWN. pic.twitter.com/MFXyrG1um0