免費參加！　「AI跨域應用講座」中大開講還有4場

▲AI跨域應用講座，中大開講首場邀數位政務委員唐鳳主講。（圖／中大提供）

記者楊淑媛／桃園報導

中央大學通識教育中心主辦「AI跨域應用系列講座」，11日起迄12月12日陸續邀請政界、學界及商界AI專家開講5場。首場由行政院首位數位政務委員唐鳳主講，透過全程問答的方式與民眾暢談AI跨域應用，包括改變勞動力的提供，個人隱私的入侵等，內容精闢。



11月18日及26日另有兩場演講，著重於求職、就業、職場權益及未來職涯領域，分別邀請臺北醫學大學醫療暨生物科技法律所創辦所長李崇僖和雲育鏈執行長李秉鴻，演講「人工智慧與職場權益保護」及「人工智慧產業鏈與未來就業」。

近期歐美興起AI面試風潮及AI產業鏈，針對台灣AI科技可能應用於日常求職或職場中資料蒐集，包含規劃搓合、提案、行銷、專案設計、技術開發、測試與運維、銷售等，講者將以生活中的案例跟大眾分享AI如何串接其他領域及需要何種人才，又或如何避免自身權益受損及展現個人價值。

12月份則訂於3日及12日辦理，以道德、倫理及法律層面，說明人類如何應用AI科技而非被AI控制。邀請國立清華大學物理系教授王道維及中央研究院歐美研究所研究員蔡政宏，演講「AI是否能為人類社會帶來和解與意義？」和「人工智慧與道德推理」。

「AI跨域應用」系列講座全場次免費，還贈送活動印刷提袋，參與問卷回饋者還有機會得到可愛造型隨身碟，有興趣的民眾皆可至ACCUPASS搜尋「AI跨域應用系列講座」或直接連結https://www.accupass.com/go/ncuai報名。

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