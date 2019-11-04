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出社會後只想維持「低度社交」！　她列10大孤僻症狀　網超同感：我全中…

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（重傳LOGO）▲冷,感冒，上班族。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲完全拒絕社交對心靈也不算好事。（示意圖／資料照）

記者黃可昀／綜合報導

很多人出社會後個性會逐漸轉為孤僻，一名網友表示，她發現自己「年紀越大，越想維持最低度的社交」，心境和年輕時完全不同，現在已經不會為了迎合同儕，做出自己其實不願意的選擇，也不再強迫自己參加尷尬的聚會，好像隨著年齡增長，「越會想照顧自己的內心、善待自己的感覺」。

原PO在PTT表示，她年輕的時候，即便自己心裡有百萬個不願意，但還是會因為同儕壓力而妥協，硬著頭皮去參加一些交際場合，明明不是真心想參與，只是擔心自己會被朋友說話或討厭。直到年紀漸長後，她變得比較重視自我內心感受，沒有興趣的飯局就直接找個藉口不參加，不再為了社交，逼自己做一些不喜歡的事，而且這種現象最近越來越明顯，她還列出了以下10種症狀：

請繼續往下閱讀...

1、上廁所發現有人在洗手台，會躲在隔間裡等到沒人才出來

2、聽到茶水間有人，就會等對方出來才進去

3、刻意不跟同事搭同一班電梯

4、出去玩不想跟參加成員一起坐車，直接約定點見面

5、買名產回來不想當面發給同事，會趁對方不在放在桌上

6、坐計程車不想跟司機聊天

7、剪頭髮不想跟設計師聊天

8、隔壁同事在聊天，以前會裝作很有興趣地插話，現在都專心做自己的事

9、別人打電話都不接，會故意等一會兒再用LINE打字回覆

10、有不認識的客人來家裡就會關在房間

▲職場／同事／OL／上班族。（圖／免費圖庫pakutaso）

▲遇到同事都要惡意避開很辛苦，打個招呼就好了。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

不少網友表示，自己以上10點全符合，「我，全中==」、「回家路上注意到鄰居在前後，會調整步伐速度或直接繞路XD」、「全部都會餒」、「超多人全中，我覺得不孤單了」、「妳講的我全部都有，而且從國中就開始了」、「還好啊我也會，而且很多跟個性內向有關。」

但也有人認為，這其實並不叫做自己，反而是太容易受他人影響，才會如此刻意地避開社交，「年紀越大應該是越能輕鬆應付各種狀況」、「刻意躲沒必要，遇到打個招呼就好」、「我的朋友數基本上可以算0，但妳這樣我都覺得有點病態了」、「這不叫做自己，這些跡象反而是顯示了沒辦法做自己，真的做自己的人，遇到不喜歡的事物就直接輕鬆拒絕了」、「1、2、10跟心思細膩根本沒關係，反而只像個不知道如何應對、膽小怕生的小孩」、「可能妳的工作不需要很社交，所以妳的社交技能也越來越退縮，但這長久來看不是好事喔。」

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