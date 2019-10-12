洄瀾鐵人三項賽花蓮鯉魚潭盛大登場　數百好手挑戰鐵人極限

▲▼賽事游泳項目自鯉魚潭開始，緊接著騎上自行車完成每圈6公里的上坡，挑戰鐵人極限，最後環潭挑戰路跑賽。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2019洄瀾鐵人三項賽12日於花蓮鯉魚潭盛大登場，群山環抱，波光嵐影的優美景色吸引數百名選手共襄盛舉。花蓮縣長徐榛蔚出席響應國際級的健康賽事，誠摯邀請國內外遊客於賽後安排花蓮各項深度旅遊，親身體驗在地的好山好水好空氣。

今年洄瀾鐵人三項賽共分成四個競賽組別，分別是個人鐵人三項113公里、鐵三角113公里、個人鐵人56.5公里及鐵三角56.5公里。賽事路線自鯉魚潭開始，緊接著騎上自行車完成全新賽段，每圈6公里的上坡，挑戰鐵人極限，最後則來到環潭挑戰路跑賽段。

▲花蓮縣長徐榛蔚邀請國內外遊客於賽後安排花蓮各項深度旅遊，親身體驗在地的好山好水好空氣。

鯉魚潭環境優美、適宜旅遊及運動，每年都有許多海內外遊客造訪，今年年底花蓮大型運動賽事接連登場，包括2019雲朗觀光太魯閣峽谷馬拉松，2019花蓮LAVA鐵人三項系列賽、108年全國中等學校田徑錦標賽及2019花蓮太平洋縱谷馬拉松等，來自世界各地的運動好手齊聚花蓮，體驗太平洋左岸之美。

縣長徐榛蔚指出，太平洋花彩節11日在六期重劃區盛大開幕，自即日起至11月30日每晚6點至10點開放參觀，歡迎選手與家屬於賽後安排花蓮各項深度旅遊，欣賞充滿美感並兼具科技感的夜間城市花園，到東大門夜市享受美食饗宴，共度美好假期。