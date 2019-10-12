韓國瑜民調追平蔡英文？吳敦義：當事人比較了解「黃金交叉」會在哪天

▲國民黨主席吳敦義。（資料照／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

根據多份媒體民調，國民黨總統參選人韓國瑜支持度落後競選連任的總統蔡英文，讓韓粉與藍營基層焦慮不已。韓國瑜北部競選辦公室副執行長孫大千11日發下豪語，稱10月底就可以把目前落後的情況打平。國民黨主席吳敦義12日受訪時則說，他當然有信心，但「黃金交叉」會發生在哪一天，當事人才會比較了解。

孫大千11日接受廣播專訪時表示，韓國瑜今後將調整策略，發言目標只有蔡英文一人，而且韓國瑜會向蔡英文喊話，讓選戰聚焦兩個人的交鋒，至於其他綠營人士的言論，則一律由韓國瑜的國政顧問團負責，由顧問團相關議題領域的專家成員回擊。

孫大千分析，郭柯結盟解體之後，台北市長柯文哲拉走的10%中間、泛綠選票，馬上就歸隊到總統蔡英文陣營，而郭台銘帶走的5至8%淺藍選民卻不會回來，因為郭選擇的是出走、離開國民黨，郭的支持者有的失望、氣憤，可能都還需要沉澱。

孫大千說，在這一來一回下，韓蔡民調就差了10%，但支持者不需要擔憂，從三人參選模式到一對一對決的選戰節奏，需要一點時間調整，他們目標在10月底前打平差距。

對於孫大千稱10月底將民調打平一事，吳敦義12日上午出席第67屆華僑節慶祝大會後受訪時表示，他不是預言家，但對候選人一定會有信心，規劃在哪個階段應該趕多少趴的民調，而且有了規劃後，也要有一些作為，再按規劃向前邁進。

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