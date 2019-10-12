川普曾怒轟「滾回家」　非裔女議員疑與助理婚外情...訴請離婚

▲民主黨籍眾議員歐瑪（Ilhan Omar）。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

美國37歲的民主黨籍眾議員歐瑪（Ilhan Omar）日前被捲入與助理的離婚官司，她雖然否認涉及婚外情，但與丈夫海爾西（ Ahmed Hirsi）之間的婚姻也無法挽回，已經申請離婚，兩人育有3名子女。歐瑪是索馬利亞裔的穆斯林，曾被川普的在推特上砲轟要她「滾回家」。



綜合外媒報導，歐瑪在4日，也就是他本人生日當天交出申請離婚的文件，律師德里格西（Jaime Driggs）發表聲明指出，「就如同每一段婚姻一樣，對於這家人來說，者是非常私人且艱難的時期，歐瑪希望可以像其他正在經歷這類轉變的家庭一樣，能夠尊重雙方的隱私，也不希望孩子們被妄加議論」。



歐瑪與海爾西育有3名子女，兩人已經相識將近20年，在2002年舉行傳統穆斯林式的婚禮，2008年分手，之後又再度復合，2012年生下第3個孩子，但在兩人分開期間，歐瑪與第二任丈夫艾爾米（Ahmed Nur Said Elmi）結婚，直到2017年12月才離婚，並於2018年1月跟海爾西再度結婚。

歐瑪在年輕時從索馬利亞逃到美國，之後成為美國公民，先是在2016年當選進入明尼蘇達州眾議院，2018年期中選舉中勝出，也是第一個進入美國國會的穆斯林成員。同時她也是川普總統的死對頭，時常發聲批評，與其他幾位女性、少數裔的議員被川普稱作「四人幫」（the Squad）。川普曾在推特上發文要她們「滾回去」。

據了解，海爾西不滿歐瑪長期投入工作，並與「四人幫」在全美四處宣傳，將他與3個孩子留在家中，兩人在今年3月已經分居。今年8月，歐瑪被爆出與前競選助理邁納特（Tim Mynett）有婚外情，據傳邁納特的妻子在申請離婚時表示，原因就是丈夫與歐瑪熱戀中。

雖然事後歐瑪嚴正否認，但據海爾西的友人透露，此事成為壓垮兩人婚姻的最後一根稻草。