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川普：美中初階段協議達成！　「美股帶動漲」三大指數漲破1％

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▲▼川普與劉鶴會面。（圖／路透社）

▲川普與劉鶴會面。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統川普週五（11日）表示，美國已經和中國取得「非常實質性的第一階段協議」，包括中方大量採購買美國農產品，還有智慧財產權以及金融服務的共識。作為回應，美方決定取消原定10月15日調升5％關稅的計畫，川普表示，「大家都想看看偉大的事情發生」！好消息也帶動美股勁揚。

道瓊工業指數上漲319.92點，或1.21％，以26816.59點作收；那斯達克指數上漲106.25點，或1.34％，以8057.03點作收；標準普爾500指數則是上漲32.14點，或1.09％，以2970.27點作收。

▲▼美股,華爾街,股市,。（圖／路透社）

▲美股受美中貿易戰影響深，漲跌起伏大。（圖／路透社）

根據CNN、CBS、英國《衛報》（The Guardian）等報導，從當地時間周四（10日）開始，歷經2天的復談後，美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin)和中國國務院副總理劉鶴，終於取得第一階段共識，內容涉及智慧財產權、金融服務開放，另外中國也同意向美國採購至少高達400億美元的農產品。

川普在會後接見劉鶴，開心宣布這次的會談「正有好事發生」，「比前陣子感覺起來更溫暖了，更像美好的往日。」他也提到，兩國距離貿易戰尾聲越來越近，第一階段協議預計會在一個月左右的時間決定，完成並簽署後，雙方就可以進入下個階段的談判。

川普原本預計15日針對2500億美元中國輸美產品的關稅，從25％往上加碼到30％，在達成協議後也下令煞停。不過12月15日的另一波對中關稅加徵仍未有最後決定。

接下來若繼續順利的話，川普和劉鶴將會著手敲定行程，預計下個月在智利的「亞太經濟合作會議」（APEC）上，再次舉行川習會。

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