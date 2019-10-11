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韓國瑜樹敵太多？　侯友宜：批評別人不會讓自己更好

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▲新北市長侯友宜。（圖／新聞局提供）

▲新北市長侯友宜。（圖／新聞局提供）

記者袁茵／新北報導

前新北市長朱立倫10日接受訪問時，針對國民黨總統參選人韓國瑜民調低迷一事，他意有所指地說，選舉要多交朋友，少樹立敵人。關於會不會覺得韓國瑜樹敵太多？新北市長侯友宜11日表示，每一個團隊都不應該有惡意的批評跟攻擊，因為批評別人不會讓自己更好。

外傳侯友宜曾私下說過，最後兩個月會開始全力幫韓國瑜，侯友宜強調，自己現在是新北市長，一切以市政為最大優先，「在每一個階段、每一個階段，我會把自己的角色扮演好！」已經進到議會要接近總質詢的時間，會全力面對所有議員關心的議題，要好好的來讓議員了解，新北市府會之間怎麼面對市民所要的，「好好的努力做事，這是我現階段最重要的。」

至於下一個階段，侯友宜表示，「我還是市民為優先！」該做的事還是會去做，所以他永遠知道自己的腳步在哪一個階段，要扮演哪個角色。

針對會不會覺得韓國瑜樹敵太多？侯友宜認為，在選舉的過程當中，儘量把自己的政見論述清楚，好讓選民做判斷，每一個團隊都不應該有惡意的批評跟攻擊，「因為批評別人不會讓自己更好，要互相的包容尊重，台灣才會團結一致的往前走。」

侯友宜強調，這每一個人都要做到，他自己本身也會要求自己做到，所以大家在選舉的過程當中，多一點寬容來看待對方，多一點包容跟支持，台灣一定會更好。

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