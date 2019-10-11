影／隕石墜落吉林畫面曝！目擊者驚：閃光炸裂「深夜秒變白天」…1hr前還地震

記者朱世凱／綜合報導

吉林省松原市今（11）日凌晨大約0時16分左右，突然一顆隕石墜落將深夜閃成白天。巧合的是，隕石墜落前約1小時，當地還發生了一次有感地震，讓不少目擊者相當震驚，紛紛將兩件事聯想在一塊。不過專家回應，隕石墜落和地震前兆毫無關係；另外，從影像觀察，這次墜落的隕石碎片量應該很少，大約只有幾千克而已。

▼隕石墜落的一瞬間，天空瞬間閃成像白天。（圖／翻攝自微博，下同）

綜合陸媒報導，本次墜落的隕石學術上稱為「火流星」，全球每年大約會發生數十次相關事件，從影像可見，隕石墜落在吉林省松原市附近時，瞬間炸出一道閃光，天空突然像白天一樣持續了好幾秒鐘，隨後又回歸黑暗。不少民眾目睹了這景象紛紛驚呼「趕緊去找隕石碎片來賣啊！」

不過專家回應，雖然許多人聲稱隕石碎片價值比黃金還高，但是墜落在地球上的隕石價值主要還是科學研究為主，這項說法只不過是人們炒作的謠言；另外，有網友表示，隕石墜落前一日（10日）晚間11點12分，當地發生了規模2.6地震，懷疑兩件事有關連，但事實上只是巧合罷了。

據悉，大陸上一次出現火流星事件是在2018年6月1日晚間9點40分左右，當時雲南省西雙版納傣族自治州景洪市也出現強烈白光，當地民眾還撿到了數十公斤隕石碎片。

網友看完都驚訝地回應，「原來童話故事不是騙人的」、「我還沒許願就這樣墜落下來了…」、「好酷的景象，不知道找到了沒」、「都教授，你來了？」、「當時臥室整個都亮了，嚇我一跳」、「會不會又有偉人降臨世上？」、「請問誰會去買隕石啦，也太好笑」、「希望別砸到人」、「不知道該說好美，還是好可怕」。

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