全身90%灼傷！6歲小英雄衝「桑拿火場」救爺爺　入院插管10天後離世

A SIX-YEAR-OLD boy died after suffering 90 per cent burns to his body while trying to save his granddad from a sauna fire.

Slava Yushkov...https://t.co/5CaeCoEwm8 pic.twitter.com/tEQMXUMPm9 — Networkofnews UK (@NetworkofnewsUK) September 14, 2019

記者黃心瑀／綜合報導

6歲俄國小男孩斯拉瓦（Slava Yushkov）日前發現家中的桑拿房起火，驚覺爺爺還在裡頭烤身體的他，不顧自己也會陷入危險，衝進桑拿房當中試圖救人，當他發現自己無法將爺爺拖到安全的區域時，趕緊跑向在家中做飯的媽媽求救；不過一切為時已晚，他的祖父仍然不幸身亡，而他則是因為英勇救人，全身90%遭到灼傷，入院後10天死亡。

根據《太陽報》報導，這起事件在8月31日時發生，斯拉瓦的家住在俄羅斯西部的卡累利阿（Karelia）；事發當天，位於家中花園的桑拿房突然在爺爺進去不久後開始起火，發現不對勁的斯拉瓦立即衝進著火的房中，試圖要將爺爺救出來。

但斯拉瓦卻發現，憑他自己一人是無法將爺爺拖到安全的位置，於是又衝出火場跑向正在家中煮飯的媽媽求救，儘管如此，火勢太大無法被撲滅，而他的爺爺也不幸當場身亡。斯拉瓦則是因為英勇衝進火場，全身上下有90%的恐怖燒傷，他隨後被用直升機送往專門治療燒傷的中心，並住進加護病房插管。

儘管被及時送醫治療，但斯拉瓦仍在事發的10天後死亡，但他英勇的事蹟卻被大家流傳；在他的葬禮上，俄羅斯調查委員會主席亞歷山大（Alexander Bastrykin）特別為這位勇敢的小孩，追受俄羅斯國家「勇氣勳章」，該項勳章在1938年被創立，通常是授予在涉及生命危險的情況下，展現出個人勇氣的軍人。

斯拉瓦家附近的鄰居表示，這個小孩表現出令人難以置信的勇氣，遇到危險時沒有逃跑，而使拼命地試圖將陷入火海中的爺爺救出，卻在這過程當中遭受可怕的灼傷。

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