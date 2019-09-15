　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

全身90%灼傷！6歲小英雄衝「桑拿火場」救爺爺　入院插管10天後離世

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者黃心瑀／綜合報導

6歲俄國小男孩斯拉瓦（Slava Yushkov）日前發現家中的桑拿房起火，驚覺爺爺還在裡頭烤身體的他，不顧自己也會陷入危險，衝進桑拿房當中試圖救人，當他發現自己無法將爺爺拖到安全的區域時，趕緊跑向在家中做飯的媽媽求救；不過一切為時已晚，他的祖父仍然不幸身亡，而他則是因為英勇救人，全身90%遭到灼傷，入院後10天死亡。

根據《太陽報》報導，這起事件在8月31日時發生，斯拉瓦的家住在俄羅斯西部的卡累利阿（Karelia）；事發當天，位於家中花園的桑拿房突然在爺爺進去不久後開始起火，發現不對勁的斯拉瓦立即衝進著火的房中，試圖要將爺爺救出來。

但斯拉瓦卻發現，憑他自己一人是無法將爺爺拖到安全的位置，於是又衝出火場跑向正在家中煮飯的媽媽求救，儘管如此，火勢太大無法被撲滅，而他的爺爺也不幸當場身亡。斯拉瓦則是因為英勇衝進火場，全身上下有90%的恐怖燒傷，他隨後被用直升機送往專門治療燒傷的中心，並住進加護病房插管。

儘管被及時送醫治療，但斯拉瓦仍在事發的10天後死亡，但他英勇的事蹟卻被大家流傳；在他的葬禮上，俄羅斯調查委員會主席亞歷山大（Alexander Bastrykin）特別為這位勇敢的小孩，追受俄羅斯國家「勇氣勳章」，該項勳章在1938年被創立，通常是授予在涉及生命危險的情況下，展現出個人勇氣的軍人。

斯拉瓦家附近的鄰居表示，這個小孩表現出令人難以置信的勇氣，遇到危險時沒有逃跑，而使拼命地試圖將陷入火海中的爺爺救出，卻在這過程當中遭受可怕的灼傷。

►月底了，還是要犒賞自己????

ET快訊
「筋肉爸爸」37歲中風送醫！妻接病危通知　原因曝光
世籃賽／西班牙95比75退阿根廷奪金
中橫公路台8線131K「土石坍落」砸中車 　今晚雙向封閉
颱風「琵琶」生成了！最新路徑曝光　北東連7天有雨
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「死了」4個月還被火化！失蹤兒突敲門找家人　老母嚇瘋超崩潰

16歲正妹土耳其度假腹痛急送醫　8hrs後去世…子宮卻離奇「被消失」！

狠婦雪地生子　自認「根本養不起」竟塞冰桶冰鎮…2周後鄰居驚見僵硬嬰屍！

女收銀員工作一半「走進樹叢生產」　分娩完裝袋丟垃圾桶…繼續回去上班！

噁度更上一層！頭皮切口用雙手擠　一粒超完整「黃白囊腫」噗通掉出來

全身90%灼傷！6歲小英雄衝「桑拿火場」救爺爺　入院插管10天後離世

「死了」4個月還被火化！失蹤兒突敲門找家人　老母嚇瘋超崩潰

小四童設計「UT大學T」獲採用　官方力挺「熱賣5萬件」

影／16歲正妹土耳其度假腹痛急送醫　8hrs後去世…子宮卻離奇「被消失」！

10歲女童開心游泳…頭痛遲鈍感染「食腦變形蟲」　致死率97％

聯手惡整媽！父女倆身上滿滿刺青　母一見狂追打...爸傲秀胸前大佛像

離奇畫面曝！與男友僅隔一道簾　她遭按摩師性侵：嚇得不敢叫...

蕭敬騰師妹清唱《未接來電》起雞皮！　打敗高人氣妹妹法蒂瑪諾雅諾「奪麥成功」

蕭敬騰《以後別做朋友》搶麥成功XDD　周興哲現身《聲林2》一走出來...全場嚇瘋

黑狗車窗見「微笑柴柴」爆氣！爸跳針式安撫無效：北七告...

集滿生日貼紙爽玩東京迪士尼 她收夢幻角色祝福享公主待遇

散步必帶！聰明汪咬「超長樹枝」　下秒遇阻礙...一個側身輕鬆過關

韓粉爆擠紫微宮+盧秀燕站台！韓國瑜信心爆棚酸：蔡英文拜廟都沒人

《外星女生柴小七》嘴對嘴餵壯陽藥　霸道總裁兩手一抓直接壁咚！

「盧秀燕改善空污拚到流鼻血」 韓國瑜：做到死去活來還被抹黑

噁度更上一層！頭皮切口用雙手擠　一粒超完整「黃白囊腫」噗通掉出來

全身90%灼傷！6歲小英雄衝「桑拿火場」救爺爺　入院插管10天後離世

「死了」4個月還被火化！失蹤兒突敲門找家人　老母嚇瘋超崩潰

小四童設計「UT大學T」獲採用　官方力挺「熱賣5萬件」

影／16歲正妹土耳其度假腹痛急送醫　8hrs後去世…子宮卻離奇「被消失」！

10歲女童開心游泳…頭痛遲鈍感染「食腦變形蟲」　致死率97％

狠婦雪地生子　自認「根本養不起」竟塞冰桶冰鎮…2周後鄰居驚見僵硬嬰屍！

度假愛上她！德州男登報「尋找神祕女」爆紅　女主角找到了

怪女網上徵狗想「壞壞」！　太過緊張急放棄…最後竟跟主人搞上了

美主持人嗆台裔楊安澤「共產主義」：有病，把他送回台灣

逛手機行想放屁！下秒「土色泥漿」炸出沿小腿留下…店員一旁認真工作

國際熱門新聞

11歲女童情書被公開　喝除草劑..

70歲老夫妻拒聽醫生勸說　借卵..

「小男孩」抽菸被罵爆　這張臉竟..

16歲正妹腹痛送醫　8hrs後..

女收銀員工作一半「走進樹叢生產..

越戰老兵淪螞蟻餐「全身100個..

時速88km　特斯拉駕駛、乘客..

小孩16歲前國家養　日本救生育

4強盜脅性侵女友　印尼少年殺人

婚後才知「老公想一夫多妻」她腰..

老闆洗劫大眼妹萌生壞念頭　咖啡..

維基解密爆希拉蕊電郵　竟想讓中..

即／名古屋計程車輾行人　暴衝人..

怪女徵狗想「壞壞」　最後跟主人..

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

黃安兒子「大胸女友」曝光！網：好大

妻想去合掌村！他開進阿里山省10倍花費

警局中秋烤肉被檢舉　基層警心酸

她半工半讀辛苦生活　姊姊爽爽花光869萬遺產

菜市場買秋葵...40歲夫婦吃下肚「突然發瘋」

滴妹冷戰！「 阿滴態度」刺傷她當場崩潰

吳小哲直播淚崩哀嚎：好痛！對不起爸爸

搭車頭暈！他查江子翠3分鐘…沉默了

連千毅道歉斯亞「會關起門來教」

1顆鏡頭貴了1萬1　劉沛：別買iPhone 11 Pro

健身達人「筋肉爸爸」驚傳中風　原因曝光

酸民：傷害張韶涵的報應！范范崩潰：我錯了什麼

最怕自備環保杯！飲料員：會升天　

全聯結帳總是大塞車！網：問題在客人身上

網瘋傳台女星下海拍片　業者「黑科技」大賺無良錢

更多

最夯影音

更多

聯手惡整媽！父女倆身上滿滿刺青　母一見狂追打...爸傲秀胸前大佛像

離奇畫面曝！與男友僅隔一道簾　她遭按摩師性侵：嚇得不敢叫...

蕭敬騰師妹清唱《未接來電》起雞皮！　打敗高人氣妹妹法蒂瑪諾雅諾「奪麥成功」

蕭敬騰《以後別做朋友》搶麥成功XDD　周興哲現身《聲林2》一走出來...全場嚇瘋

黑狗車窗見「微笑柴柴」爆氣！爸跳針式安撫無效：北七告...

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面