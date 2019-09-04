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瘋電影／痛苦與榮耀　不瘋魔不成活的創作人生

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文／賴賴

▲▼痛苦與榮耀。（圖／ｉｍｄｂ）

瘋言瘋語：

看這部電影要轉換心情，用阿莫多瓦的角度去看這部片，第一次觀賞沒有轉換情緒，就沒有太大感觸，以主角的第一人角度去體會，加上對於過去他的作品多有認識之後，首先從他的背脊疾病就可了解，長年累月的辦公桌工作，中年後都逃不掉的職業傷害，加上他的性向，多少能夠理解阿莫多瓦的性格基調，年少貧苦卻才華洋溢的衝突，熱情如火卻不可外放的秘密情感，電影流暢的文青口感。

阿莫多瓦非常喜歡戲中戲的安排，而這次他更高明的以單純的朗讀對白方式來呈現欲表達的戲劇內涵，所以沒有被複雜的腳色給岔開了主題敘事，反而快速理解阿莫多瓦對於失去摯愛的傷痛，他和大多數人一樣，有著許多回憶和遺憾，他明知道毒品殘害卻又無法抗拒只能屈服它來誘發創作靈感，龐大的工作量，使他離生活遙遠，生命只有工作，而摯愛男友的重逢，使他獲得向善的動力。

阿莫多瓦的人生，或許與大多數的生命需求相同，唯一差別在於出色與否，工作供給生活需求，愛情富足生命色彩，母親是努力不懈及不斷上進的榜樣，只不過若是擁有家庭或者會比較不無聊，但也不一定，儘管阿莫多瓦如此絢爛的工作成就，終究抵不過生命的孤獨感，而這部電影是阿莫多瓦，也是許多人類的縮影，超高評價，非常推薦。


片　　名：痛苦與榮耀　
英文名稱：Pain and Glory
類　　型：劇情
上映日期：2019-08-02
片　　長：01時53分
導　　演：佩卓阿莫多瓦(Pedro Almodovar)
演　　員：安東尼奧班德拉斯(Antonio Banderas) 、潘妮洛普克魯茲(Penelope Cruz)
國　　家：西班牙
語　　言：西班牙語
發行公司：傳影互動


劇情大綱

是什麼，在支撐你這龐大荒涼的人生？

年事已高的電影導演馬洛（安東尼奧班德拉斯 飾）已屆創作靈感的邊緣，飽受疾病折磨的同時也讓他不得不用藥壓抑痛苦。面對現在的狼狽，馬洛回想起1960年他的家人是怎麼從家鄉移民到西班牙小鎮，母親（潘妮洛普克魯茲 飾）在狹窄的房子點亮他對未來的希望；1980年他在馬德里與初戀相遇而後分開，寫作成為失戀痛苦的排解，意外為他開啟電影的世界⋯這是阿莫多瓦獻給自己的故事，也是獻給所有在人生中掙扎的每一個人的故事。

▲▼痛苦與榮耀。（圖／ｉｍｄｂ）

▲阿莫多瓦的童年很貧困，但是母親是最大支柱。

▲▼痛苦與榮耀。（圖／ｉｍｄｂ）

▲儘管居住貧脊，卻仍美化視覺，阿莫多瓦的電影不能醜。

▲▼痛苦與榮耀。（圖／ｉｍｄｂ）

▲嗑藥後怕被秘書發現，抑或是感到羞赧。


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