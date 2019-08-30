海上遇險考應變！航港局連3個月抽查　「自救指南」先背熟

▲港口國管制檢查員檢視系統保養整備情況。（圖／航港局提供，下同）

記者胡順惠／台北報導

平時船隻航行遇火災、機械故障等意外，尋求岸際支援緩不濟急，船員必需具備緊急應變能力，才能在緊要關頭自救，因此航港局與國際東京備忘錄組織年度重點檢查（CIC）同步，從9月1日至11月30日針對201艘外籍船舶進行檢查作業。航港局船舶組科長林冠宏表示，將針對安全相關問題、緊急安全系統和程序的熟悉程度，對船員進行抽查。

航港局局長郭添貴表示，國際巴黎備忘錄組織與東京備忘錄組織訂於2019年9月1日起至11月30日止，於組織會員國國際商港港口國管制執行年度重點檢查活動，今年度重點檢查項目為「船舶緊急應變系統及標準作業程序」檢查作業。

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郭添貴說，目的是藉由檢查活動提醒船舶營運公司、船東採取必要措施，要求船上人員有效管理、熟悉操作船舶緊急應變系統及標準作業程序以維護船舶海上航行安全、保護人命及海洋環境。

▲貨艙浸水偵測及警報系統。

▲緊急消防泵進出口壓力。

航港局指出，船舶自身緊急應變系統健全及熟悉操作標準作業程序非常重要，為提升船舶航行安全，今年度國際組織重點檢查活動，將就船員對安全相關問題的安全意識，及船員對緊急安全系統和程序的熟悉程度進行抽查，以有效預防海洋中的海上事故。

台灣四面環海因此航運相當頻繁，為維護船舶航行安全及避免海洋環境汙染，航港局與國際組織同步，執行「船舶緊急應變系統及標準作業程序」港口國管制檢查作業。另外，為提升國籍船舶航行安全，避免於外國港口遭受港口國管制抽查缺失，航港局會同財團法人中國驗船中心（CR）規劃於9月18日高雄及19日台北召開宣導說明會。