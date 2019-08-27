　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

媽逼2孩「吃狗糞」瘦弱身體驗出寄生蟲　3歲插鼻胃管痛苦增胖

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼育兒,親子,監護權,小孩。（圖／取自Pixabay）

▲摩爾本該給予安全的成長環境，卻嚴重疏忽孩子們的營養需求。（圖／示意圖／取自Pixabay）

記者丁維瑀／綜合報導

美國奧克拉荷馬州34歲母親摩爾（Mary Elizabeth Moore）今年4月被起訴，她分別才5歲與3歲的兩名孩子嚴重營養不良；長女還告訴當局，自己被強迫吃狗大便。這位疏忽照顧的媽媽日前被判處7年緩刑，除非當局事前安排，她被下令無法與孩子們見面。

據了解，當時5歲的孩子體重為11公斤，3歲小孩則是8公斤。警方發現，經過測試，小孩身上有寄生蟲，可能是吃了狗的糞便而感染的；當局表示，摩爾過去就沒有完善照顧自己的骨肉，導致孩子飽受蛋白質營養不良（protein-calorie malnutrition）所苦。

律師加倫（Ken Gallon）表示，摩爾不承認有非法行為，但接受檢察官的認罪協商。摩爾雖然躲過牢獄之災，但此後不得與孩子們見面，除非經過特別安排。

相關文件指出，為了治療受害孩子不健康的狀態，醫院工作人員必須提供特別的飲食並使用鼻胃管，兩人體重增加前，甚至出現再餵食症候群（re-feeding syndrome），這是嚴重營養不良的病患重新攝取營養後，可能會因為電解質異常、缺乏維生素等，而造成合併症。

摩爾先前一直不願意帶小孩去醫院，也拒絕接受醫療人員的建議。另外，她的男友有時也會對著無力反抗的孩子丟瓶子。

ET快訊
林書豪傳稅後「300萬美元」簽CBA北京　創歷史外援、本土最
YouTuber拍「韓國瑜政績懶人包」！180秒神招高級諷刺
她喝下白濁開水昏迷！醒來只剩內褲…醫再曝真相：有2男DNA

關鍵字：育兒,北美要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

她出國被打成熊貓眼　護照錢包全被搶...變賣家產付「236萬醫療費」

孟加拉穆斯林結婚證書「處女→未婚」　新郎也要公布身分

30分鐘治胃痛！噁師「尿加水」謊稱神水　逼30小學生喝下

G7結束　日相安倍晉三宣布：9月進行大規模內閣改組

婚禮倒數32天…女友車禍離世　他靈前獻唱《童話》惹哭眾人：是天上有急事

媽逼2孩「吃狗糞」瘦弱身體驗出寄生蟲　3歲插鼻胃管痛苦增胖

法國將開放女同性戀者適用「人工生殖法」　出生證明母母取代父母

姪女溺斃被拒載！他果斷「抱屍徒步」超震撼　市長火速下令修救護車SOP

4歲小妹坐機車兜風　下秒遭「風箏線割喉放血」父停車呆看斷頸兒！

69歲退役海軍曾被「活埋霸凌」　53年後…高中同學會槍殺惡霸復仇

許瑋甯罷麥「清唱3首歌」趕不走　周興哲傻眼：妳還要去趕高鐵！

工程師遭判失智...熱鬧家庭成冰宮「失智咖啡廳」讓他學習與病共存

法國嬤初嚐4款台灣泡麵反應超萌 手忙腳亂「旋風吸入」：還想吃

墾丁休旅車失控落海9人秒滅頂　司機伸腳煞車未果跳車衝海救人

女選手「迷幻嗓音」飆唱《瘋子》開口跪　李榮浩：她比你想像中怪一百倍！

喵到崩潰！媽錄哭餓三重奏反制　「搞威貓」暴怒一掌靜音：吵死惹

鄧紫棋「只想跟五月天合作」　阿信：不用場面話...她回馬槍得分！

毛不易x290位素人震撼合唱《消愁》　阿卡貝拉加上百人共演戲劇...超感動

狠甩18公斤、體脂狂降15%！崔佩儀公開瘦身秘訣

茄子蛋和台下粉絲合唱《浪流連》　 齊唱「這個風風雨雨的社會」起雞皮！！

她出國被打成熊貓眼　護照錢包全被搶...變賣家產付「236萬醫療費」

孟加拉穆斯林結婚證書「處女→未婚」　新郎也要公布身分

30分鐘治胃痛！噁師「尿加水」謊稱神水　逼30小學生喝下

G7結束　日相安倍晉三宣布：9月進行大規模內閣改組

婚禮倒數32天…女友車禍離世　他靈前獻唱《童話》惹哭眾人：是天上有急事

媽逼2孩「吃狗糞」瘦弱身體驗出寄生蟲　3歲插鼻胃管痛苦增胖

法國將開放女同性戀者適用「人工生殖法」　出生證明母母取代父母

姪女溺斃被拒載！他果斷「抱屍徒步」超震撼　市長火速下令修救護車SOP

4歲小妹坐機車兜風　下秒遭「風箏線割喉放血」父停車呆看斷頸兒！

69歲退役海軍曾被「活埋霸凌」　53年後…高中同學會槍殺惡霸復仇

男女間真有純友誼？4星座男「不拒絕」就是有鬼！　唐綺陽：他們能有三妻四妾

林書豪新賽季披北京首鋼7號戰袍　與大陸好友翟曉川聯手

電競嘉年華9/20開打總獎金24萬　「唯3頂級座艙」盧秀燕：打造電競城市

「喀什米爾之王」魅力無限　小清新王珞丹、霸氣惠英紅搶著穿

和孫可芳感情「分分合合」　劉冠廷嘆：對人生有很多疑問

殺警犯藏「響尾蛇」突擊步槍！黑市價200萬...露營場變軍火庫開轟討債

玉山銀副總涉嫌強迫員工交健保卡詐領健保費　金管會：依據稽核報告決定懲處

閒遊藝林李國殿書法篆刻攝影展　8月底南鯤鯓代天府登場

金融業導入RPA　機器人收帳可縮短八成的時間

「窮縣」平均薪資高過3都！引進280家企業設廠　投資逾8031億元

國際熱門新聞

肯德基爺爺也吃素！KFC推出「..

行李箱塞女屍　屍水滿地嚇壞技工

失憶回到17歲　她重新愛上丈夫..

父母只餵純素食！　女童快2歲僅..

赴美留學　北科大生失蹤逾7天

泰王室「貴妃戰機照」罕見曝光

他揪女網友回家激戰　手伸進褲內..

57元買彩券　她每月爽領38萬..

車禍駕駛被救走　老婦卡6小時慘..

拯救亞馬遜雨林大火　G7砸7億..

改造吸塵器杯套　他試吸尖叫秒升..

台灣留學生失蹤　最後身影曝光了

神秘1403狂出現　嬤撿骨挖出..

她車上找到「不是自己的口紅」老..

更多熱門

相關新聞

108新課綱上路　下課後才是戰場的開始！

到了中學之後，大部份家長對於孩子學業上所能著墨的地方就愈來愈少，不過這時候我覺得父母親的角色反而更加重要，要更加用心地安排孩子下課後的生活。

做不成夫妻，可以做好爸媽──別讓孩子當「三明治」

發言反覆　川普：這是我談判的方式

忙偷摺疊嬰兒車　女竟把小孩忘店裡

跨性別者遭辱　保全把她們拖出去

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

《玩很大》Debbie泳裝直接穿出門！

與夫為教養問題吵架　她抱4歲兒上21樓墜下慘死

一芳買1送1！網紅曝一張圖：沒人

郭台銘確定參選　9月啟動連署

俄羅斯原作者：繪3隻石虎送台灣

店員認出偶像　忍不住「騎上去」

林莎、羚小鹿泳褲開腿爬墊走光！

姪子友帶2物上香！曝他輕生原因　顏清標秒放聲痛哭

3歲兒丟客廳！人妻與小王房內爽啪　夫怒譙：好X嗎

機車熄火！騎士一看嚇壞默唸：五營兵將　神奇事發生

人妻激戰「大鵰」11次喊：比老公長　檢測量認證

謝忻、阿翔被爆有「8年愛的結晶」！

情侶收編小髒狗　結果養到袋鼠？

被挑釁5次！正妹怒帶2刀反殺酒醉男

宋仲基離婚後「貼臉妹子」親密照曝光！

更多

最夯影音

更多

許瑋甯罷麥「清唱3首歌」趕不走　周興哲傻眼：妳還要去趕高鐵！

工程師遭判失智...熱鬧家庭成冰宮「失智咖啡廳」讓他學習與病共存

法國嬤初嚐4款台灣泡麵反應超萌 手忙腳亂「旋風吸入」：還想吃

墾丁休旅車失控落海9人秒滅頂　司機伸腳煞車未果跳車衝海救人

女選手「迷幻嗓音」飆唱《瘋子》開口跪　李榮浩：她比你想像中怪一百倍！

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面