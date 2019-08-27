媽逼2孩「吃狗糞」瘦弱身體驗出寄生蟲　3歲插鼻胃管痛苦增胖

▲摩爾本該給予安全的成長環境，卻嚴重疏忽孩子們的營養需求。（圖／示意圖／取自Pixabay）



記者丁維瑀／綜合報導

美國奧克拉荷馬州34歲母親摩爾（Mary Elizabeth Moore）今年4月被起訴，她分別才5歲與3歲的兩名孩子嚴重營養不良；長女還告訴當局，自己被強迫吃狗大便。這位疏忽照顧的媽媽日前被判處7年緩刑，除非當局事前安排，她被下令無法與孩子們見面。

據了解，當時5歲的孩子體重為11公斤，3歲小孩則是8公斤。警方發現，經過測試，小孩身上有寄生蟲，可能是吃了狗的糞便而感染的；當局表示，摩爾過去就沒有完善照顧自己的骨肉，導致孩子飽受蛋白質營養不良（protein-calorie malnutrition）所苦。

律師加倫（Ken Gallon）表示，摩爾不承認有非法行為，但接受檢察官的認罪協商。摩爾雖然躲過牢獄之災，但此後不得與孩子們見面，除非經過特別安排。

相關文件指出，為了治療受害孩子不健康的狀態，醫院工作人員必須提供特別的飲食並使用鼻胃管，兩人體重增加前，甚至出現再餵食症候群（re-feeding syndrome），這是嚴重營養不良的病患重新攝取營養後，可能會因為電解質異常、缺乏維生素等，而造成合併症。

摩爾先前一直不願意帶小孩去醫院，也拒絕接受醫療人員的建議。另外，她的男友有時也會對著無力反抗的孩子丟瓶子。