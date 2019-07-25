　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台北城南打造「城市森林秘境」！探索百年古道、認識台灣特有種

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 文化總會在夏季推出今年第2檔特展「森．體．感」，打造城市中的秘密森林！（圖／文化總會提供）
▲文化總會打造「城市秘密森林」，民眾還可以爬到「攀爬網」上享受森林浴！（圖／宜東文化創意有限公司提供）

記者林育綾／台北報導

喜歡大自然的人，最近在台北的城南空間（文化總會1樓）多了一個「城市秘密森林」！文總在夏季推出今年第2檔特展「森．體．感」，打造了一個樹冠層的翻轉空間，讓更多民眾認識台灣得天獨厚的森林生態系。不但有森林小徑，沿路有特有動植物介紹，靠近樹木能聽見動物的聲音，還有森林的氣味；另外展場中央設置巨大的「攀爬網」，讓參觀民眾可以爬上去休息，獲得片刻的療癒！

▲▼台北城南打造「城市森林秘境」！探索百年古道、認識台灣特有種（圖／記者林育綾攝）
▲參觀民眾可以走進森林小徑，認識台灣特有動植物。（圖／記者林育綾攝）

請繼續往下閱讀...

這座城市裡的森林秘境「森．體．感」特展，由文化總會與兆豐銀行共同舉辦，邀請知名策展人羅健毓，帶領宜東文化創意有限公司進行策展，就像是「城市中的微型森林」，空間跳脫靜態展場框架，提供不同的視野角度，邀民眾上俯、下仰、側視，放大個人視覺、嗅覺、聽覺、觸覺的感官神經，創造不一樣的展場體驗。

展間將介紹台灣從熱帶到寒帶的林相及特有的植物、動物種類，希望讓大眾透過展覽，感受「自然與人」之間的互動關係，並真正認識「台灣特有種」。

▲▼台北城南打造「城市森林秘境」！探索百年古道、認識台灣特有種（圖／記者林育綾攝）

▲▼除了認識台灣特有種動物，當耳朵貼近樹木還能聽見牠們的聲音。（圖／記者林育綾攝）

▲▼台北城南打造「城市森林秘境」！探索百年古道、認識台灣特有種（圖／記者林育綾攝）

文總副會長江春男提到，台灣是個森林覆蓋面積高達60%的島嶼，有得天獨厚的地形，整個島國從熱帶、亞熱帶、溫帶跨到寒帶，可以看到不同海拔的植披，孕育著許多珍貴資源和物種。不過平時大家要看到這些不同生態系的動植物，必須上山下海，現在可以一次盡收眼底，瞭解他們的樣貌、棲息地、生活方式，甚至聽見牠們的聲音，是都市人感受自然、認識台灣特有種的一個捷徑。

▲▼ 文化總會在夏季推出今年第2檔特展「森．體．感」，打造城市中的秘密森林！（圖／文化總會提供）

▲▼ 文總期望透過「森．體．感」作為一個起點，讓更多都市人實際走進森林中。（圖／宜東文化創意有限公司提供）

▲▼ 文化總會在夏季推出今年第2檔特展「森．體．感」，打造城市中的秘密森林！（圖／文化總會提供）

副秘書長張鐵志也提到，文總1樓空間一直以來都希望能透過展覽，介入台灣重要的社會議題。這次透過策展手法、應用多元素材呈現台灣森林生態議題，讓觀眾思考「森林如何影響台灣的生活」，也期待能運用感官推廣台灣特有物種的知識，實境感受森林的內涵。希望這次文總在「森．體．感」打造的城市秘密森林可作為一個起點，讓更多都市人因為這個展覽，實際走進森林的場域之中。

▲▼台北城南打造「城市森林秘境」！探索百年古道、認識台灣特有種（圖／記者林育綾攝）
▲展場中特別設置了「耳骨傳導」的技術，參觀民眾若將耳朵靠在樹幹上，就能聽見特有動物的聲音。（圖／記者林育綾攝）

策展人羅健毓也介紹，這次展場中特別設置了「耳骨傳導」的技術，參觀民眾若將耳朵靠在樹幹上，就能聽見蟲鳴鳥叫、聞到森林的味道。而展場的正中央設置了一大面「攀爬網」，並在網中央嵌入「一整棵落羽松」，希望能透過肢體上實際的攀爬體驗，啟發觀眾對森林教育的認識，也同時提供眾人未來認識森林的嶄新機會，特別適合親子一起參與。

▲▼台北城南打造「城市森林秘境」！探索百年古道、認識台灣特有種（圖／記者林育綾攝）
▲在「攀爬網」中央嵌入了「一整棵落羽松」！（圖／記者林育綾攝）

「森．體．感」特展開放民眾在森林路徑進行探索，沿路介紹台灣特有物種，如：台灣黑熊、長鬃山羊、莫氏樹蛙、黑翅螢、台灣水韭、玉山薄雪草、台灣一葉蘭⋯⋯等動植物，展場內也收錄了諸羅樹蛙、內洞森林夜蟲、台灣藍鵲的聲音，讓民眾可以側耳傾聽。

▲▼台北城南打造「城市森林秘境」！探索百年古道、認識台灣特有種（圖／記者林育綾攝）
▲結合VR技術，呈現「台灣必走的歷史朝聖之路、百年古道秘境」。（圖／記者林育綾攝）

此外更結合了VR技術，呈現「台灣必走的歷史朝聖之路、百年古道秘境」——淡蘭百年山徑，透過360度步道景象，讓觀眾如同漫步在雲霧森林小徑中。「森．體．感」展期自即日起至9月1日（日），展覽時間為每天10點到5點，逢週一休館，文總邀請民眾蒞臨看展，在微型森林裡呼吸。

▲▼台北城南打造「城市森林秘境」！探索百年古道、認識台灣特有種（圖／記者林育綾攝）

森．體．感
地點：中華文化總會（1樓城南空間）
地址：台北市重慶南路二段15號1樓
時間：10:00-17:00（週一休館）
展期：即日起至9月1日

ET快訊
曝林佳龍不滿華航說明　王國材重話：若謝世謙要請辭交通部會同意
YouTuber從12歲染菸癮「起床馬上抽」　吸10年…1招
人妻乳房膿瘍「抽出6c.c.」像綠豆沙汁液　竟是老公這行為惹

關鍵字：文化總會,中華文化總會,森體感,城市森林,台灣特有種,羅健毓

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

林懷民大師「最後之作」登場！兩廳院打造表藝界「最挑釁的秋天」

影／韓國瑜爬樹⋯博客來秒推「爬樹的魚」　網朝聖：小編又撿到書！

獨家／她逆勢開第5間書店！迪化街「青鳥居所」蜿蜒迷宮藏書6千本

書店消失後6千本書去哪？他霸氣一句話「全買斷，請你們好好挑書」

特稿／守護文字的山洞　日星鑄字行堅持「生命最後一個任務」

命名是「關係建立的方式」　11年為134隻走進書店的貓取名

國美館典藏變化重生！「玩形變奏曲」台北文化部藝廊展出

曝林佳龍不滿華航說明　王國材：若謝世謙要請辭交通部會同意

台北城南打造「城市森林秘境」！探索百年古道、認識台灣特有種

銀車違停人行道！身障人士拍照蒐證　車主駛經身旁挑釁：你還能走嗎

鐵漢爸「嫁女心碎」淚崩2次　掩面痛哭不捨喊：不要嫁...

貝齒陽光正妹海灘配對遇天菜 他貼心公主抱❤網敲碗求後續

大耳軟萌「龍貓」合法輸入台灣　24h開冷氣...飼養條件高要三思

韓國瑜視察登革熱「登上樹梢」 飛爬3層樓高看樹幹：上面很多洞

母受困火場！兒徒手爬15樓登一回　「我要看我媽」警怒：你給我下來

路人亂入告白周杰倫　王嘉爾聽到了..當場笑出來XDD

逆向闖雙黃線「急煞+惡意逼車」　 駕駛還怒噴騎士：教你行車安全

忘拉手剎！車失控下滑2童求救　勇司機赤腳狂追百米帥氣攔停

退休消防「路過CPR」救昏倒警　聯手現役英雄12分鐘：回來了！

赴波蘭演出遭大會送上「五星旗」 椰油國小生拒拿！堅持國旗進場

國美館典藏變化重生！「玩形變奏曲」台北文化部藝廊展出

曝林佳龍不滿華航說明　王國材：若謝世謙要請辭交通部會同意

台北城南打造「城市森林秘境」！探索百年古道、認識台灣特有種

銀車違停人行道！身障人士拍照蒐證　車主駛經身旁挑釁：你還能走嗎

電鍋蒸白飯...她衛生紙一擦「噁黑油」！網曝很正常...1招神解：長知識

影／走私菸「約定俗成」沒管制數量　華航：不知這麼大量與機邊交貨

地址錯了！外送妹收負評…委屈吐332字心聲　求「有點包容心」：一定送達

影／長期被「施壓」配合走私？　華航坦承：很難質疑公部門做的決定

奧客「買櫻桃狂殺價」扯喊：我媳婦要生了！　他超納悶：肚子我搞大的？

想念鳳飛飛相遇在機捷　桃捷限量發行《流水年華》一日票

國美館典藏變化重生！「玩形變奏曲」台北文化部藝廊展出

「輕功上樹」為哪樁？　韓國瑜：讓市府團隊感受防疫決心

萌娃向毛孩瘋狂示愛…下秒被包圍！　舔臉頰「親成一團」

曝林佳龍不滿華航說明　王國材：若謝世謙要請辭交通部會同意

快訊／烏克蘭國安局宣布　於黑海扣押一艘俄羅斯油輪

雙重口吃折磨！男星詮釋自閉症患者「遭他痛打」　跑出片場10分鐘

中職／最年輕2度3響砲　高國慶：陳子豪還可以更好

太瞎！郵局賣保單有26項缺失　金管會開出史上最高罰單

中職／鄭佳彥因傷辭退明星賽王鴻程替補　今年首度下二軍

韓國瑜爬樹驚好多洞　但高雄2千多處積水孶生病媒蚊幼蟲「樹洞僅佔13處」

生活熱門新聞

百合颱風最快今生成！周五六午後..

被一股力量拉進大豹溪！　他伸腳..

差n公分換n片肉！萬人噴口水：..

外送哥直達火化場　她冏：多少錢

1200到家！閨蜜蹭車「只肯付..

妹子急拍肩「妳大便掉了」真相惹..

華航：專機實銷10009條！未..

快訊／統一發票5、6月中獎號碼..

孩淚喊媽！她回兩句話　詐騙傻住

她見大腿「哀鳳同款瘀青」　網讚..

尪車上藏「藍色內褲」她超怒　真..

小黃司機「蚵仔煎5個270元要..

私菸案華航懲處名單曝！副總1大..

冷氣師傅收到客戶「感謝」　害羞..

更多熱門

相關新聞

獨立音樂前進紐約　拼台美交流！

台灣獨立音樂拼台美外交！「紐約中央公園夏日音樂祭」是紐約市夏季最大免費音樂節，至今已有35年歷史，其中「台灣之夜Taiwanese　Waves」邁入第4年，即將於8月3日晚間登場，文化總會今（1）日宣布今年將共同前往，4組各具鮮明風格的台灣女聲，包括萬芳、原民歌手阿爆、樂團Tizzy Bac、9m88將接力演出，讓世界聽見台灣多元且富饒的文化原力。

同性結婚書約各版懶人包一次載！

尋找台灣「匠人魂」挽救失傳技術

總統府音樂會證實彩虹光代表LGBT

3萬人聚集！總統府音樂會超震撼

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 統一發票 艾成王瞳 王令麟 京阿尼 吳宗憲 聖地牙哥動漫展 反送中遊行 三上悠亞 韓國瑜 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 安以軒 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 我們與惡的距離 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華

熱門新聞

廖人帥「一週戰5女」接蕾菈過夜12hr

百合颱風最快今生成！周五六午後防大雨

蕾菈「一夜床戰3次」超羞過程全說了

被一股力量拉進大豹溪！　他伸腳嚇壞大家

挑戰「棒式」成功99元吃麻辣鍋

差n公分換n片肉！萬人噴口水：還好我矮

外送哥直達火化場　她冏：多少錢

獨／宋讚養淚崩：我跟她都是哭著拍的！

阿姆斯壯死因曝光！醫院付1.8億封口

27歲女獨遊！留神秘數字　3天後陳屍華山

他運動完喝可樂當場死亡　醫生回應

快訊／王瞳首發文「我們真的很軟弱」

夜宿廖人帥家12hrs　蕾菈回應了！

史上「最難約」星座Top 4

王瞳8年情斷分手　艾成默認：就是家人了

更多

最夯影音

更多

鐵漢爸「嫁女心碎」淚崩2次　掩面痛哭不捨喊：不要嫁...

貝齒陽光正妹海灘配對遇天菜 他貼心公主抱❤網敲碗求後續

大耳軟萌「龍貓」合法輸入台灣　24h開冷氣...飼養條件高要三思

韓國瑜視察登革熱「登上樹梢」 飛爬3層樓高看樹幹：上面很多洞

母受困火場！兒徒手爬15樓登一回　「我要看我媽」警怒：你給我下來

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面