台北城南打造「城市森林秘境」！探索百年古道、認識台灣特有種



▲文化總會打造「城市秘密森林」，民眾還可以爬到「攀爬網」上享受森林浴！（圖／宜東文化創意有限公司提供）

記者林育綾／台北報導

喜歡大自然的人，最近在台北的城南空間（文化總會1樓）多了一個「城市秘密森林」！文總在夏季推出今年第2檔特展「森．體．感」，打造了一個樹冠層的翻轉空間，讓更多民眾認識台灣得天獨厚的森林生態系。不但有森林小徑，沿路有特有動植物介紹，靠近樹木能聽見動物的聲音，還有森林的氣味；另外展場中央設置巨大的「攀爬網」，讓參觀民眾可以爬上去休息，獲得片刻的療癒！



▲參觀民眾可以走進森林小徑，認識台灣特有動植物。（圖／記者林育綾攝）

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這座城市裡的森林秘境「森．體．感」特展，由文化總會與兆豐銀行共同舉辦，邀請知名策展人羅健毓，帶領宜東文化創意有限公司進行策展，就像是「城市中的微型森林」，空間跳脫靜態展場框架，提供不同的視野角度，邀民眾上俯、下仰、側視，放大個人視覺、嗅覺、聽覺、觸覺的感官神經，創造不一樣的展場體驗。

展間將介紹台灣從熱帶到寒帶的林相及特有的植物、動物種類，希望讓大眾透過展覽，感受「自然與人」之間的互動關係，並真正認識「台灣特有種」。

▲▼除了認識台灣特有種動物，當耳朵貼近樹木還能聽見牠們的聲音。（圖／記者林育綾攝）

文總副會長江春男提到，台灣是個森林覆蓋面積高達60%的島嶼，有得天獨厚的地形，整個島國從熱帶、亞熱帶、溫帶跨到寒帶，可以看到不同海拔的植披，孕育著許多珍貴資源和物種。不過平時大家要看到這些不同生態系的動植物，必須上山下海，現在可以一次盡收眼底，瞭解他們的樣貌、棲息地、生活方式，甚至聽見牠們的聲音，是都市人感受自然、認識台灣特有種的一個捷徑。

▲▼ 文總期望透過「森．體．感」作為一個起點，讓更多都市人實際走進森林中。（圖／宜東文化創意有限公司提供）

副秘書長張鐵志也提到，文總1樓空間一直以來都希望能透過展覽，介入台灣重要的社會議題。這次透過策展手法、應用多元素材呈現台灣森林生態議題，讓觀眾思考「森林如何影響台灣的生活」，也期待能運用感官推廣台灣特有物種的知識，實境感受森林的內涵。希望這次文總在「森．體．感」打造的城市秘密森林可作為一個起點，讓更多都市人因為這個展覽，實際走進森林的場域之中。



▲展場中特別設置了「耳骨傳導」的技術，參觀民眾若將耳朵靠在樹幹上，就能聽見特有動物的聲音。（圖／記者林育綾攝）

策展人羅健毓也介紹，這次展場中特別設置了「耳骨傳導」的技術，參觀民眾若將耳朵靠在樹幹上，就能聽見蟲鳴鳥叫、聞到森林的味道。而展場的正中央設置了一大面「攀爬網」，並在網中央嵌入「一整棵落羽松」，希望能透過肢體上實際的攀爬體驗，啟發觀眾對森林教育的認識，也同時提供眾人未來認識森林的嶄新機會，特別適合親子一起參與。



▲在「攀爬網」中央嵌入了「一整棵落羽松」！（圖／記者林育綾攝）

「森．體．感」特展開放民眾在森林路徑進行探索，沿路介紹台灣特有物種，如：台灣黑熊、長鬃山羊、莫氏樹蛙、黑翅螢、台灣水韭、玉山薄雪草、台灣一葉蘭⋯⋯等動植物，展場內也收錄了諸羅樹蛙、內洞森林夜蟲、台灣藍鵲的聲音，讓民眾可以側耳傾聽。



▲結合VR技術，呈現「台灣必走的歷史朝聖之路、百年古道秘境」。（圖／記者林育綾攝）

此外更結合了VR技術，呈現「台灣必走的歷史朝聖之路、百年古道秘境」——淡蘭百年山徑，透過360度步道景象，讓觀眾如同漫步在雲霧森林小徑中。「森．體．感」展期自即日起至9月1日（日），展覽時間為每天10點到5點，逢週一休館，文總邀請民眾蒞臨看展，在微型森林裡呼吸。

森．體．感

地點：中華文化總會（1樓城南空間）

地址：台北市重慶南路二段15號1樓

時間：10:00-17:00（週一休館）

展期：即日起至9月1日