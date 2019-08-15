日本除役「空軍一號」8.8億起標求售！　豪華內裝曝光

▲ 據瞭解，日本空軍一號平時停放在航空自衛隊北海道千歲基地。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

日本現已除役的空軍一號登上飛機買賣網站Controller引發關注，根據出售清單顯示的資訊，起標價為2800萬美元（約新台幣8.8億元）。如今，機上的豪華設施也對外曝光，不但有臥室、淋浴間、辦公室、休息區等空間，也附設提供宮內廳人員和秘書使用的「秘書艙」（secretary cabin）。

▲▼ 豪華內裝曝光 。（圖／翻攝自Controller網站，下同）

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，這架波音747-400飛機自1991年出廠後，就由日本航空自衛隊註冊管理，在改裝成政府專機後，機上除了多處豪華休憩區外，也保持著頭等艙、經濟艙的座位。

資料顯示，日本空軍一號擁有85個座位，比只有70個座位的美國空軍一號還要多。此外，機上也附設空間較小的「秘書艙」，是在天皇和首相搭乘飛機的同時，提供給宮內廳人員和秘書使用的專門空間。

根據Controller網站的描述，該架飛機的飛行時間只有1萬6332小時，是「世界上飛行時數最低的波音747-400飛機之一」，且飛機始終維持在最好的狀態。

據瞭解，這架政府專機一共載過14名日本首相及第125代天皇明仁。目前日本政府的2架波音747-400專用機已經退役，由2架波音777-300ER取而代之。