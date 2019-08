日本除役「空軍一號」8.8億起標求售！　豪華內裝曝光

許多人都認為,如果在海邊看見皇帶魚(Oarfish),可能是大地震即將來襲的不祥預兆。日本東海大學織原義明教授調查過去90年紀錄,交叉比對後發現,這兩種現象之間其實沒有明顯關聯,呼籲民眾別再誤會,並將研究成果發表在科學期刊《美國地震學會通報》(Bulletin of the Seismological Society of America)。