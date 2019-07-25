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總統專機下殺65折　名嘴曝「前三排國安人員搶光」：太扯！阿撒布魯都買耶

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▲▼機場,免稅店,航廈,桃園機場,旅客（圖／季相儒記者攝）

▲許多民眾出國會在機場、飛機上購買免稅品。（圖／資料照／季相儒記者攝）

記者陳俊宏／綜合報導

總統專機私菸風波不斷延燒，名嘴邱明玉透露，搭總統專機除了免稅之外還可打8折，等於是外面市售的65折，連電視都有人買，且因國安局人員常掃光，記者受不了還跑去抗議，要國安局的人員可不可以留一點他們，「太扯了！你真的阿薩布魯什麼都買耶！」她說，想買水晶別針給媽媽，結果也沒了。

邱明玉是政治記者出身，她在24日的《新聞面對面》政論節目表示，從阿扁時代開始跑總統府，她想自己是在座來賓中，坐過最多次總統專機的人，她不菸不酒，所以免稅品額度都借給別人。

「但是我跟你講很誇張」，邱明玉說，每次出訪前兩周，總統府就會拿目錄來告知有哪些免稅品，「你可以開始勾勾勾，你知道上飛機不到10分鐘，空姐推免稅貨品來，前三排國安局人員通通搶光光」，到她的時候，口紅、化妝品全沒了。

▼邱明玉說，總統專機上的免稅品還可以再打8折，差不多市售的65折。（圖／資料照／記者陶本和攝）

▲蔡英文出訪,英捷專案,總統專機（圖／記者陶本和攝）

邱明玉指出，「我想說大家都在買，到底有什麼好買的，那我買一個水晶別針給我媽好了，也沒咧！後來我真的去問，有人連電視都買，他上到玩具、下到電視，全都掃貨掃光。」

邱明玉透露，「那為什麼，我告訴你就是便宜，它除了免稅之外，還可以再打8折」，如果今天一個市售1萬元的精品包，免稅加上8折，平均下來可到65折，「所以真的很誇張，買到什麼都沒有！」

「後來大家記者都受不了，還跑去抗議，說你叫國安局的人員可不可以留一點給我們，不要全部都掃光，太扯了！你真的阿薩布魯什麼都買耶！」邱明玉說，化妝品沒限制購買數量，只要有錢、有貨都可以買，口紅也可以買10條，至於菸就是限購一人一條。

國安局走私菸風波越燒越烈！國安局少校吳宗憲、軍官張恒嘉24日已遭檢調裁定羈押禁見，還爆出類似的行為至少從2011年開始就有，只是訂單逐年增加，這次被抓包才會一次曝光9800多條私菸。

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關鍵字：邱明玉,免稅品,總統專機,吳宗憲

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