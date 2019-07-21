評韓國瑜槓中央「口水沒用」　柯文哲：清淤只是回到舊有水準

▲柯文哲、韓國瑜。（合成圖／記者季相儒、張榮恩攝）

記者楊亞璇／台北報導

高雄19日暴雨成災，高雄市長韓國瑜成為輿論箭靶之際，韓國瑜卻砲火直指中央「眼睛只看著高雄市什麼意思」。對此，台北市長柯文哲21日受訪直言，其實很多事情「口水沒有用」，每個城市對防洪能力有設定，清淤只是維持舊有水準而已，要挖分洪道、築堤防，「哪裡是一天可以解決的」。



對於高雄市政府與行政院近日隔空互槓，柯文哲說，其實很多事情口水沒有用，他自己當台北市長，文山區興隆路下雨就淹水，可是要挖分洪道、做滯洪池，他已經算效率很高，還是要花三年才有辦法完成，「有些東西現階段他不是100分，問題是你要做，也不是一天兩天可以解決」。

柯文哲進一步表示，行政院跟高雄市政府有一些口角、口水戰，「那是典型的口水戰嘛」，所以有人在說他突然講韓國瑜好話，但他只是很客觀的論述，其實極端氣候對台灣的確是個問題，「可是每個城市的防洪能力有設定，下太大他也沒辦法，你說清淤，坦白講清淤只是維持舊有的水準而已，要重新挖分洪道、築堤防，哪裡是一天可以解決的」，可是你現在不做，以後永遠不會解決。

另外，對於韓國瑜週一到週五要拚市政，六日拚國政的說法，柯文哲直言，一天就24小時，還有一點，週一到週五是幾點開始工作，幾點下班？「這個不容易啦，坦白講」。