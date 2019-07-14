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最正世衛觀察員轉戰移民官　曾潔如：要讓世界看見台灣

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▲正妹移民官曾潔如擁有倫敦政經學院碩士學歷，也是小瑛總統的學妹校友。（圖／記者張君豪翻攝）

▲正妹移民官曾潔如擁有倫敦政經學院碩士學歷，也是小英總統的學妹。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

移民署台北服務站真是臥虎藏龍，女移民官曾潔如官不但擁有與台灣總統蔡英文相同英國倫敦政經學院學歷，並曾經以流利的英文口語能力、早在擔任移民官之前就曾多次代表台灣擔任世界衛生大會代表團成員，也曾經在技術委員會上替台灣發聲，這位正妹移民官曾潔如不改投身公門的初心：「要讓世界看見台灣！」

▲正妹移民官曾潔如擁有倫敦政經學院碩士學歷，也是小瑛總統的學妹校友。（圖／記者張君豪翻攝）

正妹移民官曾潔如擁有倫敦政經學院碩士學歷，也是小英總統的學妹。（圖／記者張君豪翻攝）

雖然台灣仍在參加世衛組織遭受挫敗，卻讓曾潔如有了「要讓世界看見台的念頭」，4年前她如願考上移民行政特考並完成專業訓練，目前在移民署台北市服務站外事區服務，不論是她臨櫃收件或是審查外國人之居、停留證等業務，都難不倒她。

曾潔如擁有台灣大學政治系、英國倫敦政經學院公共政策與政府管理碩士優異學歷，畢業後回台灣曾到衛生署國際合作處工作，因此有機會參加台進入世界衛生大會代表團，直接為台灣國際醫療事務權益發聲。

曾潔如表示：當時她負責在世衛的技術委員會上發言，針對台在全球衛生與健康貢獻等相關議題，向各國際衛生組織進行發言，因為台醫療發達，又能深入傳染性疾病研究，加入世衛絕對是一股創新的加分力量。不過因為中國大陸的阻撓，多次的努力仍無法進入世衛，甚為遺憾。

進入移民署服務後，她以優異的英文能力，常被指派擔任外賓的翻譯及活動主持人，7月17日她也將擔任移民署舉辦的「小小移民官參訪體驗活動」的隊長兼主持人。身為移民官，曾潔如表示，歡迎新住民二代及國人踴躍報考移民特考，曾潔如也說：未來她會繼續用所學專業實力，讓台灣走進世界舞台。

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